Theo The Guardian, trước trận gặp đội tuyển Ghana, Harry Kane đã nhắc các đồng đội về một thống kê đáng lo: ở 3 giải đấu lớn gần nhất, đội tuyển Anh đều gây thất vọng ở lượt trận thứ 2 vòng bảng.

Và lịch sử lại lặp lại. Sau chiến thắng ấn tượng trước đội tuyển Croatia, thầy trò HLV Thomas Tuchel bất ngờ bị đội tuyển Ghana cầm hòa 0-0 trong một trận đấu bế tắc. Kết quả chưa khiến đội tuyển Anh gặp nguy hiểm, nhưng đủ để gợi lại những nỗi lo quen thuộc.

Đội tuyển Anh lại mắc kẹt trước bài toán quen thuộc

Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Queiroz, đội tuyển Ghana chủ động phòng ngự số đông và khiến đội tuyển Anh gặp rất nhiều khó khăn.

Đó không phải kịch bản mới. Trong nhiều năm qua, "Tam sư" thường lúng túng trước những đối thủ chơi lùi sâu và chờ đợi sai lầm.

Đội tuyển Anh lại gây thất vọng: Lời nguyền trận thứ hai vòng bảng chưa biến mất

Đội tuyển Anh vẫn sở hữu nhiều ngôi sao như Kane, Bukayo Saka hay Jude Bellingham, nhưng lại thiếu những phương án đủ sắc bén để tạo khác biệt khi không gian bị thu hẹp.

Trận hòa trước Ghana không phải thảm họa, nhưng là lời nhắc rằng đội tuyển Anh vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn tiến xa tại World Cup 2026. Kane đã nhìn thấy nguy cơ từ trước, nhưng khắc phục được nó lại là câu chuyện khác.