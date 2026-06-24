Tổng thống Trump và Chủ tịch FIFA Infantino sẽ cùng trao cúp vô địch World Cup 2026

Thông tin trên được chính ông Infantino xác nhận trong một sự kiện ngày 24.6. Theo người đứng đầu FIFA, ông và Tổng thống Trump sẽ cùng theo dõi trận chung kết tại sân MetLife (New Jersey) vào ngày 19.7 trước khi tham gia lễ trao giải. "Chúng tôi sẽ cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thưởng thức trận chung kết World Cup và cùng trao cúp cho đội vô địch", ông Infantino cho biết.

Động thái này cho thấy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa FIFA và chính quyền Mỹ trong bối cảnh nước này là một trong ba quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2026 cùng Canada và Mexico. Theo nhiều nguồn tin, đại diện chính phủ Mexico và Canada cũng sẽ được mời tham dự lễ bế mạc giải đấu.

Tổng thống Trump có mối quan hệ thân thiết với người đứng đầu FIFA ẢNH: REUTERS

Thông tin về vai trò của ông Trump tại trận chung kết nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Trước đó, Tổng thống Mỹ từng gây tranh cãi tại trận chung kết FIFA Club World Cup khi bất ngờ đứng lại trên bục trao giải cùng các cầu thủ Chelsea thay vì rời đi sau khi trao cúp.

Hình ảnh ông Trump xuất hiện bên cạnh đội trưởng Reece James trong khoảnh khắc nâng cúp khiến nhiều người bất ngờ. Tiền vệ Cole Palmer thậm chí lộ rõ vẻ ngạc nhiên, trong khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ban đầu được cho là đã ra hiệu để ông Trump rời bục trao giải trước khi thay đổi quyết định và mời ông ở lại.

World Cup 2026 đảo điên vì những ’đội bóng nhỏ’

Theo nghi thức truyền thống của FIFA, chiếc cúp vô địch World Cup thường được đặt trên bục riêng trước khi được trao cho đội trưởng đội chiến thắng. Sau đó, các thành viên đội vô địch sẽ lần lượt nâng cúp và thực hiện màn ăn mừng cùng đồng đội.

Tổng thống Trump trao giải cho nhà vô địch FIFA Club World Cup ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, FIFA không phản đối khả năng ông Trump trực tiếp trao cúp cho đội trưởng đội vô địch và tiếp tục đứng trên sân khấu trong thời điểm đội bóng đăng quang ăn mừng.

Ông Trump từng không thể tham dự trận ra quân của tuyển Mỹ tại World Cup 2026 do vướng lịch trình công tác. Dẫu vậy, Nhà Trắng được cho là đã lên kế hoạch để Tổng thống Mỹ góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải, một sự kiện được dự báo sẽ thu hút hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới.

Nếu kịch bản này diễn ra, đây sẽ là một trong những lần hiếm hoi một nguyên thủ quốc gia đóng vai trò nổi bật trong lễ trao cúp World Cup, đồng thời tạo nên thêm một khoảnh khắc đáng chú ý ở kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức trên quy mô 48 đội tuyển.