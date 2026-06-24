Choáng giá vé xem Ronaldo và Bồ Đào Nha đấu Colombia: 1,5 tỉ đồng, tăng tốc độ phi mã

Theo các nền tảng bán lại vé tại Mỹ, những chỗ ngồi phổ thông cho trận đấu có Ronaldo diễn ra ở Miami hiện được giao dịch quanh mức 3.500 USD (khoảng 92 triệu đồng). Các vị trí đẹp sát sân có giá lên tới 30.000 USD (gần 790 triệu đồng), trong khi một số gói VIP vượt mốc 60.000 USD, tương đương hơn 1,5 tỉ đồng.

Điều đáng nói là mức giá này cao hơn rất nhiều so với giá niêm yết ban đầu do FIFA phát hành. Ở các đợt mở bán đầu tiên, vé vòng bảng World Cup 2026 có giá từ khoảng 120 đến 350 USD tùy vị trí. Điều đó đồng nghĩa một số vé phổ thông cho trận Colombia - Bồ Đào Nha đã tăng giá từ 10 đến gần 30 lần chỉ sau vài tuần.

Ronaldo luôn là "thỏi nam châm" thu hút người hâm mộ ẢNH: REUTERS

Nếu so với các gói VIP cao cấp nhất, mức tăng còn ấn tượng hơn. Marca cho rằng, cơn sốt này xuất phát từ nhiều yếu tố. Bồ Đào Nha và Colombia đều sở hữu lượng người hâm mộ rất lớn tại Mỹ, đặc biệt ở bang Florida. Bên cạnh đó, khả năng đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo càng khiến nhu cầu tăng vọt. Cú đúp bàn thắng của CR7 vào lưới Uzbekistan cũng là yếu tố "cộng hưởng", đẩy giá vé lên cao.

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Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn là một trong những gương mặt được săn đón nhất giải đấu. Bởi vậy, không quá bất ngờ khi trận Colombia - Bồ Đào Nha đang trở thành "mỏ vàng" của thị trường vé World Cup 2026. Từ một tấm vé trị giá vài triệu đồng lúc mở bán, nhiều chỗ ngồi giờ đây đã có giá ngang một tài sản lớn đối với phần đông người hâm mộ.