HLV Ancelotti chọn cầu thủ ‘cực lạ’ thay Raphinha, không phải Neymar

HLV Ancelotti lo sẽ vắng Raphinha dài hạn

"Chấn thương của Raphinha là vấn đề lớn, có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến dịch vô địch World Cup 2026 đang khá ổn định của Brazil", Diario AS, báo Tây Ban Nha nhận định. "Giờ đây, nhà cầm quân này phải tìm cách ổn định lại tình hình và chuẩn bị cho điều có thể trở thành tâm điểm chú ý tiếp theo của đội tuyển Brazil tại giải đấu: "vũ khí mới, Rayan", báo này cho biết thêm.

Rayan (giữa) đã có màn trình diễn ấn tượng khi vào thay Raphinha trong trận đội tuyển Brazil thắng Haiti tỷ số 3-0 ngày 20.6 Ảnh: Reuters

Raphinha được cho là sẽ nghỉ thi đấu ít nhất tới vòng tứ kết (diễn ra từ ngày 10.7) mới trở lại thi đấu, nếu đội tuyển Brazil tiến đến vòng này.

Theo báo chí Brazil, chấn thương cơ ở vùng sau đùi phải của Raphinha gặp phải ở trận thắng Haiti tỷ số 3-0 ngày 20.6, đã loại cầu thủ này khỏi trận đấu cuối vòng bảng gặp Scotland lúc 5 giờ ngày 25.6.

Ngôi sao của CLB Barcelona hiện đang được điều trị tích cực và có sự giám sát của đội ngũ y tế của đội tuyển Brazil. Nhưng khả năng khi bình phục, Raphinha cần ít nhất từ 2 đến 3 tuần để hoạt động trở lại và thi đấu. Cầu thủ này khó thi đấu các trận ở vòng 32 đội và 16 đội (cuối tháng 6 và đầu tháng 7), theo ESPN Brasil.

Sự vắng mặt của Raphinha được cho là cơ hội để Neymar thế chỗ và "chiếm sóng". Tuy nhiên, có rất ít khả năng Neymar sẽ đá chính ở trận gặp Scotland, bất kể HLV Ancelotti tuyên bố: "Neymar đã sẵn sàng". Thậm chí khi được hỏi liệu Neymar sẽ thi đấu bao nhiêu phút, HLV Ancelotti đã đáp lấp lửng: "Neymar có thể chơi bao nhiêu phút? Cậu ấy có thể chơi… Như tôi có thể thi đấu 90 phút bằng đi bộ vẫn được. Cậu ấy có thể chơi, cậu ấy khỏe mạnh. Cậu ấy đã tập luyện rất tốt. Tôi rất hài lòng với cậu ấy".

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Neymar chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị

Trên thực tế, HLV Ancelotti chỉ dùng Neymar để muốn tránh đi một trường hợp khác mà ông đã chọn, đó là tiền vệ trẻ 19 tuổi, Rayan của CLB Bournemouth. Đây được xem là viên ngọc quý mới nổi của bóng đá Brazil. Rayan đã được HLV Ancelotti tung vào thay Raphinha khi cầu thủ này bị chấn thương ở trận gặp Haiti, và anh đã thể hiện cực kỳ ấn tượng trong lần đầu ra mắt World Cup, theo Diario AS.

Neymar đã tập luyện bình thường, nhưng anh đã nghỉ thi đấu từ ngày 27.5, khó đạt phong độ và thể lực như kỳ vọng Ảnh: Reuters

"Cầu thủ chạy cánh phải 19 tuổi này phù hợp với hình mẫu ngày càng được ưa chuộng trong bóng đá hiện đại - mạnh mẽ, nhanh nhẹn và thể hình ấn tượng với chiều cao gần 1,90 m. Sự kết hợp giữa sức mạnh và tốc độ khiến anh trở thành một đối thủ khó kèm cặp", Diario AS đánh giá về Rayan, cầu thủ đã được Bournemouth chiêu mộ hồi tháng 1.2026 với mức phí 33 triệu USD, nhưng hiện nay giá trị đã nhanh chóng nhảy vọt.

"Một suất đá chính lần đầu tiên tại World Cup cho Rayan dường như ngày càng khó bị bỏ qua, bất kể HLV Ancelotti nói rất nhiều về Neymar, nhưng nhà cầm quân này biết mình phải chọn ai cho thành phần chính thức của đội tuyển Brazil để tiếp tục chiến dịch vô địch World Cup 2026, trong lúc chờ Raphinha trở lại. Neymar chỉ là một giải pháp dự phòng… và chỉ tô điểm cho sự hào nhoáng mà thôi", Diario AS nhấn mạnh.

Đội tuyển Brazil (4 điểm sau 2 trận) vẫn chưa đảm bảo suất vào vòng 32 đội ở bảng C và ngôi nhất bảng như mong muốn. Họ cần thắng Scotland (3 điểm) để tự quyết định mọi cơ hội cho mình. Trong khi Ma Rốc (cũng có 4 điểm) gặp Haiti (đã bị loại) cùng 5 giờ ngày 25.6. Đại diện châu Phi cũng cần thắng và tranh chấp ngôi đầu bảng với Brazil, nhằm được nằm nhánh đấu thuận lợi ở vòng knock-out.