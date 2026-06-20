Đội tuyển Brazil nhận tin dữ sau trận thắng Haiti, HLV Ancelotti lộ tin cực nóng: Neymar sẽ…

Liệu Neymar sẽ thay cho Raphinha?

Trong cuộc họp báo sau trận đội tuyển Brazil thắng Haiti với tỷ số 3-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Matheus Cunha và một bàn của Vinicius ghi ngày 20.6, HLV Ancelotti bất ngờ thông báo: "Neymar có thể trở lại thi đấu ở trận gặp Scotland (ngày 25.6)".

Raphinha bị chấn thương sẽ là cú sốc lớn cho đội tuyển Brazil và HLV Ancelotti, nhưng sẽ là cơ hội cho Neymar trở lại Ảnh: Reuters

Thông tin này đến sau khi HLV Ancelotti phải thay ngôi sao tấn công tốt nhất của mình là Raphinha ở phút 40 trận gặp Haiti vì chấn thương, với cầu thủ Rayan vào thế chỗ.

Raphinha, đang khoác áo CLB Barcelona, thi đấu trong đội hình chính của đội tuyển Brazil ở cả hai trận đấu đầu tại bảng C World Cup 2026, gồm trận ra quân hòa Ma Rốc tỷ số 1-1 thi đấu trọn 90 phút, và trận vừa gặp Haiti, nhưng anh phải rời sân sau khi hiệp một chưa kết thúc.

Các hình ảnh của Raphinha sau trận đấu được báo chí Brazil phát hiện, anh đã bước đi khập khiễng khi rời sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia (Mỹ). Chưa rõ tình trạng của Raphinha, vì anh chắc chắn sẽ còn trải qua cuộc kiểm tra y tế vào ngày 21.6 khi trở lại trại huấn luyện của đội ở New Jersey, để xác định mức độ, theo kênh Ge Globo (Brazil).

Ge Globo cũng cho biết, Raphinha nhiều khả năng bị chấn thương gân kheo chân phải do va đập mạnh, chưa đến mức chia tay World Cup 2026, nhưng khả năng anh sẽ vắng mặt một thời gian, và có thể trở lại thi đấu từ vòng knock-out 32 đội.

Theo Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF): "Raphinha cảm thấy đau ở gân kheo bên phải trong hiệp một trận đấu với Haiti. Cầu thủ đã bắt đầu điều trị và sẽ được đánh giá lại. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật ngay khi có thêm thông tin".

Xuất hiện hình ảnh Neymar trên khán đài Lincoln Financial Field

Trong khi đó, các cầu thủ Brazil như Gabriel Magalhaes và Vinicius đã bày tỏ sự lo lắng, vì nghi ngờ Raphinha đã bị tái phát chấn thương như vị trí đã gặp tương tự trước đây. Các hình ảnh cũng cho thấy Raphinha rất buồn, vì nguy cơ chấn thương sẽ nghiêm trọng.

Một Neymar bất ngờ xuất hiện trên khán đài sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia cổ vũ đội tuyển Brazil, nhưng không rõ đó có phải là Neymar thật hay không Ảnh: Reuters

Theo HLV Ancelotti: "Chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng của Raphinha vào ngày mai (21.6). Hiện tại chúng tôi chưa chắc chắn chuyện gì đã xảy ra". Ông cũng cho biết, khả năng đưa Neymar trở lại thi đấu ở trận gặp Scotland.

"Neymar sẽ tập luyện riêng vào ngày mai (21.6), và vào thứ hai (22.6), cậu ta sẽ tập luyện cùng toàn đội. Tôi hy vọng cậu ta sẽ sẵn sàng cho trận đấu với Scotland", HLV Ancelotti nói trong cuộc họp báo sau trận đấu thông qua người phiên dịch ngày 20.6.

Trong khi đó, Ge Globo đăng tải hình ảnh một người giống hệt Neymar đến cổ vũ đội tuyển Brazil trận thắng Haiti trên khán đài sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia.

Chưa rõ đây có phải là Neymar thật hay không, vì trước đó CBF đã thông báo, theo lệnh của HLV Ancelotti, Neymar phải ở lại trại huấn luyện của đội ở New Jersey "để tập luyện riêng và tối ưu hóa giai đoạn hồi phục cuối cùng".