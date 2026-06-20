Cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ tại World Cup 2026 vì lấy tay che miệng, Messi… hãy coi chừng

Almiron đã có hành động che miệng khi trao đổi với một cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi xảy ra một pha va chạm ở khu vực giữa sân và cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi trong những phút bù giờ cuối hiệp một. Vụ việc tuy nóng, nhưng nhanh chóng được dàn xếp để hai đội trở lại thi đấu.

Almiron phân trần với trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ đầu tiên tại World Cup 2026 vì hành động dùng tay che miệng khi nói chuyện với đối thủ Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, ngay khi trận đấu chuẩn bị trở lại thì trọng tài Ivan Barton người El Salvador bất ngờ nhận tín hiệu từ các trọng tài VAR đề nghị xem lại diễn biến. Sau khi xem lại trên màn hình bên ngoài đường biên sân, trọng tài Ivan Barton thông báo cầu thủ Almiron nhận thẻ đỏ vì hành vi dùng tay che miệng khi trao đổi với đối thủ.

Theo quy định của FIFA từ trước World Cup 2026, bất kỳ cầu thủ nào bị phát hiện dùng tay che miệng trong một cuộc đối đầu đều có thể bị thẻ đỏ.

Quy định này nhằm ngăn chặn sự việc từng xảy ra trước đây gây tranh cãi, và có liên quan tới các yếu phân biệt chủng tộc.

Các cầu thủ Nam Mỹ là những người thường có thói quen này. Almiron dù đã được cảnh báo, nhưng cuối cùng vẫn không quên được thói quen này và đã báo hại đội nhà phải thi đấu thiếu người trong phần còn lại ở hiệp hai trận đấu.

'Nếu không có gì phải che giấu, tại sao phải che miệng' Luật “che miệng” nhận thẻ đỏ ở World Cup 2026, được FIFA thông qua hồi tháng 4 vừa qua. Sáng kiến này được triển khai tại World Cup 2026 là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống lại nạn phân biệt chủng tộc, FIFA cho biết.

Luật mới được đưa ra sau vụ tranh cãi hồi đầu năm nay, khi tiền vệ Gianluca Prestianni của CLB Benfica bị cáo buộc phân biệt chủng tộc khi dùng tay che miệng nói chuyện với cầu thủ Vinicius của Real Madrid và đội tuyển Brazil, trong một trận đấu tại vòng play-off Champions League hồi tháng 2. Khi đó, Prestianni (cầu thủ người Argentina) phủ nhận việc lăng mạ Vinicius bằng lời lẽ phân biệt chủng tộc, nhưng sau đó bị cấm thi đấu 6 trận - trong đó 3 trận bị hoãn - vì “hành vi kỳ thị đồng tính”. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là một người ủng hộ nổi bật của luật mới này. Ông nói: “Nếu bạn không có gì để che giấu, bạn không nên che miệng khi nói điều gì đó. Chỉ đơn giản vậy thôi”.

Messi từng được cảnh báo về thói quen dùng tay che miệng tại World Cup 2026

Messi, cũng như nhiều cầu thủ Nam Mỹ khác, cũng có thói quen dùng tay che miệng khi trao đổi trên sân. Trước khi thi đấu ở World Cup 2026, danh thủ này và các cầu thủ đội tuyển Argentina đều trải qua các buổi nghe thuyết trình từ quan chức FIFA, phổ biến các quy định mới tại giải đấu. Trong đó có nhiều quy định như về luật che miệng khi trao đổi, nếu vi phạm trọng tài hoàn toàn có quyền rút thẻ đỏ.

Theo TyC Sports, khi hỏi về thói quen này, Messi cho rằng: "Trên thực tế, tại giải MLS (Mỹ) cũng đã có về quy định này lâu nay. Vì vậy, tôi cũng đã quen và chắc chắn là không vi phạm".

Không riêng gì Messi và đội tuyển Argentina, toàn bộ 48 đội tuyển dự World Cup 2026 đều được FIFA thuyết trình chi tiết và phổ biến mọi điều luật lẫn quy định mới.

Vì vậy, trường hợp của Almiron nhận thẻ đỏ là hoàn toàn chính xác, do anh đã vi phạm quy định của giải đấu. Chiếc thẻ đỏ của Almiron nhận, cũng là chiếc thẻ đỏ thứ 7 từ đầu World Cup 2026, chính thức xác lập kỷ lục giải đấu có nhiều thẻ đỏ nhất, dù chỉ mới diễn ra ở lượt trận thứ hai vòng bảng.