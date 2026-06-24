Nhận định Ma Rốc vs Haiti: 'Sư tử Atlas' cần thắng đậm để chiếm ngôi đầu

Tổng quan trước trận Ma Rốc vs Haiti

Đội tuyển Ma Rốc (4 điểm, hiệu số +1) đang tràn trề cơ hội chiếm ngôi đầu bảng C từ tay Brazil (4 điểm, hiệu số +3) khi chạm trán với Haiti ở lượt trận cuối. Lúc này, Haiti sau 2 trận toàn thua đã sớm phải dừng bước tại World Cup 2026.

Trong khi đó, Brazil đụng độ đối thủ “cứng” hơn mang tên Scotland, đội bóng đang rất quyết tâm giành vé vào vòng knock-out lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Do đó, nếu muốn đi tiếp với tư cách là đội dẫn đầu bảng C, Ma Rốc sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng càng đậm càng tốt trước Haiti, nhằm khỏa lấp khoảng cách về hiệu số bàn thắng bại với Brazil.

Ismael Saibari đã ghi bàn trong cả hai trận đầu tiên của Ma Rốc tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Haiti dù đã bị loại, nhưng vẫn sẽ có động lực thi đấu trước Ma Rốc. Họ muốn giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, và xa hơn là ghi bàn thắng đầu tiên tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè này.

Dự đoán kết quả: Ma Rốc 3-0 Haiti

- Ma Rốc vượt trội hoàn toàn

Ma Rốc gần như đã chắc suất lọt vào vòng 32 đội, sau khi giành được 4 điểm từ các cuộc đối đầu với Brazil (hòa 1-1) và Scotland (thắng 1-0). Dù vậy, đoàn quân của HLV Mohamed Ouahbi vẫn rất khát khao chiến thắng ở lượt trận cuối bảng C, với hy vọng chiếm ngôi đầu. Việc đứng nhì bảng C đồng nghĩa với khả năng cao sẽ chạm trán Hà Lan ở vòng 32 đội, trong khi đứng nhất bảng có thể đối đầu Nhật Bản. Cả hai đội ở bảng F đều là những cái tên đáng gờm, nhưng đại diện châu Á có lẽ là "dễ thở" hơn.

Trận đấu giữa Ma Rốc vs Haiti diễn ra lúc 5 giờ ngày 25.6 (theo giờ Việt Nam) ẢNH: CMH

Đến lúc này, "sư tử Atlas" (biệt danh của đội tuyển Ma Rốc) mới ghi được 2 bàn thắng sau 2 trận. Dù vậy, không thể phủ nhận hàng công của Ma Rốc sở hữu nhiều cầu thủ tài năng. Ismael Saibari (người sắp chuyển đến Bayern Munich) và Brahim Diaz của Real Madrid là những ngôi sao sáng. Diaz là người đã kiến tạo cho Saibari lập công trong cả hai trận đấu với Brazil và Scotland. Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ tấn công của sao PSG Hakimi là điều không cần bàn cãi.

Bên kia chiến tuyến, hàng công của Haiti tỏ ra quá yếu kém ở 1/3 cuối sân, nên không thể gây ra khó khăn đáng kể cho Scotland và Brazil. Tương tự, Haiti cũng khó lòng xuyên thủng được hệ thống phòng ngự của Ma Rốc. Đoàn quân của HLV Sebastien Migne chỉ tung ra vỏn vẹn 5 cú sút trúng đích sau 2 trận. Trong khi đó, đội bóng tân binh này sẽ phải chật vật để kiềm tỏa những cầu thủ tấn công giỏi của “sư tử Atlas”.

- Đội hình xuất phát dự kiến

Ma Rốc: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Haiti: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Deedson, Jacques, Bellegarde, Providence; Isidor, Pierrot.