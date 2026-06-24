Nhận định Bosnia - Herzegovina vs Qatar: Hai đội không còn gì để mất, Opta dự đoán thế nào?

Phải thắng để nuôi hy vọng

Chiến thắng là mục tiêu bắt buộc đối với cả Bosnia - Herzegovina và Qatar, khi hai đội chạm trán nhau trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Ba điểm cho bất kỳ đội nào cũng có thể giúp họ nuôi hy vọng giành vé đi tiếp, ít nhất là với tư cách 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trước đó, hai đội đều phải nhận những thất bại đậm ở lượt trận thứ hai: Bosnia - Herzegovina để thua Thụy Sĩ 1-4, còn Qatar (chỉ còn chơi với 9 người) đã bị đè bẹp 0-6 bởi đội đồng chủ nhà Canada. Dù vậy, những trận hòa ở lượt trận mở màn vẫn giúp giấc mơ tiến vào vòng loại trực tiếp của Bosnia - Herzegovina và Qatar còn le lói. Một kết quả hòa tại Lumen Field sẽ khiến cả hai đội bị loại khỏi World Cup 2026. Chính vì vậy, họ sẽ phải chiến đấu hết mình để giành chiến thắng.

Ở tuổi 40, cựu tiền đạo Manchester City Edin Dzeko (trái) vẫn rất nguy hiểm ẢNH: REUTERS





Dự đoán kết quả: Bosnia - Herzegovina 2-1 Qatar

Trên lý thuyết, không có nhiều chênh lệch giữa Bosnia - Herzegovina và Qatar. Tuy nhiên, đại diện châu Âu được đánh giá là cửa trên. HLV Sergej Barbarez đang sở hữu một đội hình chất lượng hơn so với người đồng nghiệp Julen Lopetegui với lợi thế thể hình, khả năng không chiến và hàng công sắc bén hơn. HLV Barbarez có trong tay nhiều nhân tố có thể định đoạt trận đấu. Lão tướng 40 tuổi Edin Dzeko vẫn đủ khả năng tỏa sáng, trong khi các tiền đạo trẻ như Kerim Alajbegovic và Esmir Bajraktarevic mang lại sự bùng nổ từ hành lang cánh.

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Qatar bước vào trận đấu lượt cuối với phong độ đáng thất vọng. Đại diện châu Á chỉ thắng được 1 trong số 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ngay cả trận hòa có được trước Thụy Sĩ ở lượt trận mở màn World Cup 2026, họ cũng phụ thuộc rất lớn vào sự may mắn. Qatar không còn gì để mất, và khả năng đi tiếp là cực thấp (1 điểm, hiệu số -6). Có thể, đoàn quân của HLV Lopetegui sẽ chơi quyết tâm để có lời chia tay đẹp với giải đấu.

Trận Bosnia - Herzegovina vs Qatar diễn ra lúc 2 giờ ngày 25.6 ẢNH: REUTERS

Bosnia - Herzegovina vẫn là đội được kỳ vọng nhiều hơn sẽ giành chiến thắng và tiến vào vòng trong. Siêu máy tính Opta đánh đại diện châu Âu có tỷ lệ thắng 65,9% sau 25.000 lần mô phỏng trận đấu. Xác suất Qatar thắng chỉ là 15,8%. Khả năng hòa là 18,2%.

Lịch sử đối đầu Bosnia - Herzegovina vs Qatar

Đây là trận đấu thứ ba giữa hai đội. Qatar đã thắng trận đầu tiên với tỷ số 2-0 vào tháng 1.2000. Trận còn lại giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa 1-1 vào tháng 8.2010.

Trong quá khứ, Bosnia - Herzegovina mới chỉ có 1 lần duy nhất đánh bại các đại diện châu Á tại đấu trường World Cup, đó là thắng lợi 3-1 trước Iran ở giải đấu năm 2014.

Thông tin lực lượng

HLV Barbarez chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Tarik Muharemovic, người đã phải nhận thẻ đỏ trong trận thua Thụy Sĩ. Chân sút Edin Dzeko nhiều khả năng đá chính ngay từ đầu bên cạnh Ermedin Demirovic (CLB Stuttgart).

Qatar có hai cầu thủ bị treo giò. Homam Ahmed và Assim Madibo đều phải nhận thẻ đỏ trong thất bại ê chề trước Canada. Homam Ahmed, cầu thủ duy nhất của đội tuyển Qatar hiện đang thi đấu ở nước ngoài, có thể sẽ được thay thế bởi Sultan Al Brake ở vị trí hậu vệ cánh trái, trong khi tiền vệ kỳ cựu Ahmed Fathy có thể đá chính ở hàng tiền vệ để lấp vào khoảng trống của Madibo để lại.