Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Lộ diện nhân vật ngồi ghế nóng tạm thay thế HLV Deschamps, đội tuyển Pháp đương đầu thử thách

Thu Bồn
Thu Bồn
HLV Didier Deschamps sẽ không có mặt trong băng ghế chỉ đạo của đội tuyển Pháp, khi nhà đương kim á quân World Cup bước vào trận đấu thuộc lượt cuối bảng I gặp Na Uy.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) mới đây đã xác nhận HLV Didier Deschamps sẽ bỏ lỡ trận đấu cuối cùng của đội tuyển Pháp tại vòng bảng World Cup 2026, khi mẹ vị thuyền trưởng này vừa qua đời.

Đội tuyển Pháp đã chắc suất đi tiếp

Les Bleus (biệt danh của tuyển Pháp) đã chắc chắn giành suất đi tiếp vào vòng knock-out World Cup 2026, nhờ chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 trước Iraq hôm 23.6. Trước đó, đương kim á quân World Cup cũng đã đánh bại Senegal 3-1 trong trận ra quân.

Lộ diện nhân vật ngồi ghế nóng tạm thay thế HLV Deschamps, đội tuyển Pháp đương đầu thử thách- Ảnh 1.

Đội tuyển Pháp đấu Na Uy mà không có sự dẫn dắt trực tiếp của HLV Deschamps

ẢNH: REUTERS

Sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Deschamps đang đứng đầu bảng I với 6 điểm. Na Uy cũng có cùng 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, nhưng đứng nhì trên bảng xếp hạng do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +5 của đội tuyển Pháp).

Ai thay thế Deschamps vắng mặt?

Đội tuyển Pháp đối đầu với Na Uy ở lượt trận cuối bảng I vào lúc 2 giờ ngày 27.6. Màn đối đầu trực tiếp của hai đội sẽ mang tính chất định đoạt cho việc đội nào sẽ tiến vào vòng knock-out với ngôi đầu.

Lộ diện nhân vật ngồi ghế nóng tạm thay thế HLV Deschamps, đội tuyển Pháp đương đầu thử thách- Ảnh 2.

Kylian Mbappe (phải) đang tỏa sáng rực rỡ, ghi 4 bàn sau 2 trận cho đội tuyển Pháp

ẢNH: REUTERS

HLV Deschamps sẽ không có mặt trên băng ghế chỉ đạo của "gà trống Gaulois". Được biết, vị HLV sinh năm 1968 đã lập tức trở về Pháp sau khi nhận tin buồn gia đình tại quê nhà để chịu tang mẹ.

Trong lúc ông Deschamp vắng mặt, trợ lý HLV Guy Stephan được trao quyền HLV trưởng. Nhiệm vụ của trợ lý HLV Stephen không gì khác ngoài việc giúp đội tuyển Pháp vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

Đây là gương mặt quá quen thuộc với bóng đá Pháp, người đã sát cánh cùng HLV Deschamps suốt nhiều năm qua và đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch World Cup 2018.

Tin liên quan

Ronaldo rực sáng, lập kỷ lục lịch sử tại World Cup

Ronaldo rực sáng, lập kỷ lục lịch sử tại World Cup

Bàn thắng vào lưới Uzbekistan tại vòng bảng World Cup 2026 vào rạng sáng 24.6 đã đưa Cristiano Ronaldo đi vào 'ngôi đền huyền thoại' với tư cách cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp tính đến lúc này.

Nhận định Colombia vs Congo: Đại diện Nam Mỹ gặp khó trước 'những chú báo'

Nhận định Panama vs Croatia: Đoàn quân ca-rô tràn lên, sáng cửa giành chiến thắng

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển pháp HLV Deschamps World Cup World Cup 2026

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận