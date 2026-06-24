Nhận định Thụy Sĩ vs Canada: Thiếu vắng chủ lực, chủ nhà vẫn có thể tạo bất ngờ

Thụy Sĩ vs Canada: Điểm nhấn chính

Thụy Sĩ đang bất bại trước các đối thủ thuộc khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) tại World Cup (thắng 2, hòa 3). Đại diện châu Âu có tỷ lệ thắng 41,9%.

Canada mất sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Ismael Kone (bị gãy chân trái ở trận thắng Qatar 6-0).

Thụy Sĩ chỉ để thua 1 trong 9 trận vòng bảng World Cup gần nhất (thắng 5, hòa 3), đó là thất bại 0-1 trước Brazil vào năm 2022.

Cuộc chiến cho ngôi đầu bảng B

Với việc cùng đang có 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên, một kết quả hòa là đảm bảo cho cả hai đội vào vòng knock-out. Trên thực tế, kịch bản duy nhất khiến 1 trong 2 đội không thể chắc suất đi tiếp là nếu họ để thua, đồng thời có hiệu số chênh lệch bàn thắng lên tới 9 bàn từ cặp đấu còn lại của bảng B giữa Bosnia Herzegovina và Qatar.

Lịch thi đấu ngày 25.6 Ảnh: TV360

Granit Xhaka (10) là nhân tố rất quan trọng của Thụy Sĩ ẢNH: REUTERS

Nếu qua vòng bảng, đây là kỳ World Cup thứ tư liên tiếp Thụy Sĩ làm được điều này - thành tích mà chỉ có Argentina, Pháp và Brazil mới đạt được tính đến VCK năm 2026. Đoàn quân của HLV Murat Yakin vừa có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước tuyển Bosnia. Đây cũng là trận đấu đầu tiên trong lịch sử World Cup chứng kiến tới 5 bàn thắng đều được ghi sau phút thứ 70. Rubén Vargas và Granit Xhaka là những người đã lập công cho đội tuyển xứ sở đồng hồ. Trong khi đó, ở độ tuổi 20 và 247 ngày, cú đúp của Johan Manzambi đã giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi được từ hai bàn thắng trở lên trong một trận đấu World Cup khi vào sân từ băng ghế dự bị, đồng thời là cầu thủ Thụy Sĩ đầu tiên làm được điều này cho quốc gia của mình. Manzambi chắc chắn sẽ hy vọng vào một cơ hội đá chính ở trận đấu tới.

Phía bên kia, đội đồng chủ nhà Canada sẽ trở lại chính SVĐ họ từng giành chiến thắng và giữ sạch lưới đầu tiên trong lịch sử World Cup một cách vô cùng thuyết phục, nhờ màn hủy diệt 6-0 trước một Qatar. Chỉ cần 1 trận, Canada đã cân bằng tổng số bàn thắng mà họ ghi được trong 7 trận đấu trước đó.

Jonathan David có cú hat-trick vào lưới Qatar. Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Canada ẢNH: REUTERS

Jonathan David đã sắm vai ngôi sao khi lập cú hat-trick thứ hai của giải đấu (sau Lionel, vào lưới Algeria). David là cầu thủ Juventus đầu tiên lập hat-trick tại VCK kể từ sau Paolo Rossi của Ý trong trận gặp Brazil năm 1982. Cyle Larin cũng điền tên mình lên bảng tỷ số trong trận đại thắng này. Tiền đạo đang khoác áo Southampton trở thành cầu thủ Canada đầu tiên ghi bàn trong 2 trận liên tiếp tại một VCK World Cup. Điểm tối duy nhất trong chiến thắng lịch sử của Canada là chấn thương gãy chân của tiền vệ đang chơi cho Sassuolo Ismael Kone. Tiền vệ trụ cột của Canada phải sớm chia tay giải đấu.

Lịch sử đối đầu

Đây mới chỉ là lần gặp nhau thứ hai trong lịch sử giữa Thụy Sĩ vs Canada, và là lần đầu tiên trong một trận đấu chính thức. Khi còn là cầu thủ, HLV Murat Yakin từng thi đấu ở trung tâm hàng phòng ngự Thụy Sĩ trong trận giao hữu vào tháng 5.2002. Ở trận đó, Canada thắng 3-1.

Tuy nhiên, Thụy Sĩ chưa bao giờ để thua trước đối thủ khu vực CONCACAF tại World Cup (thắng 2, hòa 3). Thành tích đó bao gồm cả lần gần nhất họ đối đầu với một quốc gia chủ nhà tại World Cup 1994, hòa 1-1 với đội tuyển Mỹ.

Dự đoán kết quả: Thụy Sĩ 1-1 Canada

Theo siêu máy tính Opta, Thụy Sĩ có tỷ lệ thắng 41,9% trong tổng số 25.000 lần mô phỏng trước trận đấu. Khả năng gây bất ngờ của Canada cũng khá cao, ở mức 29,8%. Tỷ lệ hòa là 28,3%.

Đội hình dự kiến của Thụy Sĩ: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Manzambi; Embolo, Vargas.

Đội hình dự kiến của Canada: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Ahmed; Jonathan David, Larin.