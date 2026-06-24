Thụy Sĩ - Canada (2 giờ ngày 25.6, VTV6 trực tiếp): Nóng bỏng cuộc chiến giành ngôi đầu bảng

Sau 2 lượt trận, Canada và Thụy Sĩ đều có 4 điểm. Tuy nhiên, đội chủ nhà xếp trên vì có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+6 so với +3). Khoảng cách 3 điểm với đội hạng ba Bosnia-Herzegovina khiến cánh cửa vào vòng knock-out đã rộng mở cho cả Canada và Thụy Sĩ. Do đó, cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội tại sân BC Place ở Vancouver chỉ mang tính định đoạt ngôi nhất bảng.

Đ ẠI DIỆN C HÂU Â U GIÀU KINH NGHIỆM

Trước cuộc đấu này, Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn về bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc tại sân chơi World Cup. Đội bóng xứ sở đồng hồ đang đứng trước cơ hội lớn có lần thứ tư liên tiếp lọt vào vòng knock-out của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lúc này, thầy trò HLV Murat Yakin sẽ hướng đến chiến thắng để hoàn tất vòng bảng ở vị trí dẫn đầu, điều mà họ đã không làm được kể từ năm 2006. Granit Xhaka và các đồng đội đang trải qua chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường. Trong quá khứ, họ không để thua trong trận cuối cùng của vòng bảng ở cả 5 lần dự World Cup gần nhất. Thụy Sĩ cũng chưa từng nếm mùi thất bại trước các đối thủ đến từ khu vực CONCACAF tại World Cup.

Granit Xhaka (10) là hiện thân cho bản lĩnh và kinh nghiệm của Thụy Sĩ ẢNH: REUTERS

Sức mạnh của Thụy Sĩ được xây dựng dựa trên một trục dọc có tính ổn định cao với những nhân tố kỳ cựu trải đều trên cả ba tuyến, đặc biệt là Granit Xhaka ở giữa sân. HLV Murat Yakin luôn ưu tiên thiết lập hệ thống phòng ngự chặt chẽ, được thể hiện qua việc Thụy Sĩ chưa nhận bàn thua nào trong hiệp 1 ở chuỗi 5 trận bất bại gần đây. Bên cạnh bộ khung giàu kinh nghiệm, Johan Manzambi được xem là làn gió mới. Chân sút 21 tuổi này lập cú đúp ngay sau khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận thắng Bosnia-Herzegovina. Tiền đạo đang chơi bóng ở Bundesliga được kỳ vọng sẽ là nhân tố đột biến trên hàng công Thụy Sĩ thời gian tới.

C HỦ NHÀ TỔN THẤT NHÂN SỰ

Canada lên ngôi đầu bảng B sau chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Qatar. Màn trình diễn thăng hoa đó giúp đội bóng Bắc Mỹ thiết lập nhiều cột mốc lịch sử tại World Cup, đồng thời tăng thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Jesse Marsch. Tuy nhiên, cái giá mà đội bóng xứ lá phong phải trả là quá đắt, khi không còn sự phục vụ của Ismael Kone, mắt xích cực kỳ quan trọng trong lối chơi của Canada. Tiền vệ 22 tuổi này bị gãy chân và phải chia tay giải đấu. Sức mạnh của chủ nhà sẽ bị ảnh hưởng đáng kể khi không có sự xuất hiện của "máy quét" Kone.

Ngôi sao sáng Alphonso Davies đã trở lại tập luyện nhưng khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Ban huấn luyện Canada sẽ đối diện với bài toán khó về việc nên sử dụng Davies nhằm tăng sức tấn công hay để anh tiếp tục dưỡng chân và phục hồi chuẩn bị cho vòng knock-out khốc liệt phía trước. Trong bối cảnh sứt mẻ lực lượng, điểm tựa để người hâm mộ Canada nghĩ đến một kết quả có lợi là sự bùng nổ của những cầu thủ trên mặt trận tấn công. Cyle Larin rất tinh quái và giỏi săn bàn. Jonathan David - người để lại dấu ấn với cú hat-trick vào lưới Qatar, cũng luôn sẵn sàng trừng phạt sai lầm của hàng thủ đối phương.