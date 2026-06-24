Nhận định Scotland vs Brazil: Neymar tái xuất, 'selecao' thắng nhẹ đội châu Âu

Scotland vs Brazil: Cặp đấu duyên nợ

Brazil và Scotland sẽ gặp nhau lần thứ năm tại VCK World Cup. Đây có thể là đội hình "selecao" kém uy thế nhất mà "đoàn quân tartan" (biệt danh của đội tuyển Scotland) từng đối đầu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mặc dù thầy trò HLV Carlo Ancelotti vẫn được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch.

Sau trận hòa chật vật 1-1 trước Ma Rốc ngày ra quân, Brazil đã dễ dàng đánh bại Haiti với tỷ số 3-0. Trong khi đó, Scotland mở màn giải đấu với chiến thắng kịch tính 1-0 trước Haiti. Sau đó, thầy trò HLV Steve Clarke để thua 0-1 trước Ma Rốc. Ba điểm sau 2 lượt trận là kết quả chấp nhận được với Scotland và họ vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Neymar nhiều khả năng sẽ tái xuất trong màu áo đội tuyển Brazil ở lượt cuối bảng C ẢNH: REUTERS

Một kết quả hòa ở lượt trận cuối sẽ đảm bảo tấm vé đi tiếp cho cả hai đội. Trong trường hợp Brazil thắng, Scotland sẽ phải "ngồi trên đống lửa" ở phần còn lại của lượt trận cuối. Khi đó, cựu sao Manchester United McTominay và các đồng đội sẽ phụ thuộc vào kết quả có lợi từ các bảng đấu khác, để hy vọng nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Dự đoán kết quả: Scotland 1-2 Brazil

- Lịch sử đối đầu

Ở 4 lần gặp nhau trước đây tại World Cup, “đoàn quân tartan” chỉ có 1 lần duy nhất giành được kết quả có lợi trước “selecao” khi 2 đội hòa 0-0 vào năm 1974. Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội tại World Cup đã kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về Brazil, trong trận khai mạc giải đấu năm 1998.

Không chỉ tại World Cup, Scotland luôn tỏ ra lép vế trước Brazil trên mọi đấu trường. Brazil chính là đối thủ mà Scotland chạm trán nhiều nhất nhưng chưa một lần biết đến mùi chiến thắng (hòa 2, thua 8).

- Thông tin lực lượng

Theo xác nhận từ HLV Ancelotti, siêu sao Neymar đã đảm bảo thể lực để ra sân cho đội tuyển Brazil. Cựu tiền đạo Barcelona đã hoàn thành trọn vẹn buổi tập cùng toàn đội trước lượt trận cuối bảng C. Anh được kỳ vọng sẽ tái xuất sân cỏ World Cup khi Brazil chạm trán Scotland. Chân sút sinh năm 1992 trước đó phải ngồi ngoài trong 2 trận đầu vòng bảng của Brazil do chấn thương bắp chân.

Đây là lần thứ năm Scotland và Brazil chạm trán nhau tại World Cup ẢNH: CMH

Song, người hâm mộ đội bóng xứ samba cũng có lý do để lo lắng khi cầu thủ trụ cột Raphinha dính chấn thương gân kheo ở cuối hiệp 1 trận gặp Haiti. Raphinha chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận gặp Scotland. Thậm chí, truyền thông Tây Ban Nha cho biết Raphinha chỉ có thể trở lại từ vòng tứ kết World Cup (nếu Brazil vào đến vòng này). Bối cảnh này có thể mở ra cơ hội cho cầu thủ 20 tuổi của CLB Bournemouth - Rayan, lần đầu tiên đá chính tại World Cup. Bên cạnh đó, Matheus Cunha nhiều khả năng sẽ tiếp tục được ra sân từ đầu trên hàng tấn công. Ở trận thắng Haiti 3-0, ngôi sao Manchester United đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.

Về phía Scotland, HLV Steve Clarke đã bố trí số đông tiền vệ ở khu trung tuyến trong trận gặp Ma Rốc, đồng thời sử dụng Scott McTominay như một trung phong ảo. Chiến thuật này dù không mang lại hiệu quả về mặt bàn thắng, nhưng Scotland vẫn giữ được thế trận giằng co cho đến những phút cuối cùng. Do đó, hệ thống này có thể sẽ tiếp tục được duy trì khi Scotland muốn có thế trận chắc chắn trước Brazil.

Đánh bại Brazil sẽ là lịch sử với Scotland, nhưng 1 điểm mới là nhiệm vụ thực tế nhất mà đội bóng của HLV Steve Clarke có thể hướng đến. Chỉ cần 1 điểm trước Brazil (có 4 điểm sau 3 trận), Scotland khả năng cao sẽ có lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup.

- Đội hình xuất phát dự kiến

Scotland: Gunn; Hanley, Hendry, Tierney; Patterson, Christie, Ferguson, McGinn, Robertson; McTominay; Adams.

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Paqueta, Guimaraes, Casemiro, Vinicius Junior; Rayan, Cunha.