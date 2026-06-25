Nhận định Paraguay - Úc, World Cup 2026: Khó cản đại diện châu Á

Úc đi tiếp vào vòng knock-out World Cup?

Thường xuyên dự World Cup với 6 lần liên tục từ năm 2006 đến nay, nhưng Úc chỉ 2 lần vượt qua vòng bảng trong 5 lần góp mặt trước.

Một "lời nguyền" khác cũng đeo bám Úc suốt 48 năm, chỉ mới vừa được hóa giải tại World Cup 2022, đó là cột mốc thắng nhiều hơn 1 trận ở vòng bảng. Còn lại, ở các vòng chung kết trước đây, Úc đá bết bát tại vòng bảng: hoặc không thắng, hoặc chỉ thắng 1 trận duy nhất và... bị loại.

Thống kê này nói lên điều gì? Đội tuyển Úc có thể dễ dàng vượt vòng loại World Cup, nhưng khó khăn trong việc khẳng định mình ở vòng chung kết. Dù sở hữu nhiều gương mặt đang chơi ở châu Âu, nhưng hầu hết học trò HLV Tony Popovic chỉ đá ở các đội tầm trung. Sau thời Tim Cahill, Mark Schwazer, Úc không còn một ngôi sao đủ lớn để dẫn lối tập thể.

Úc (áo vàng) nhỉnh hơn Paraguay ẢNH: REUTERS

"Cứng" nhất trong đội hình Úc bây giờ chỉ có thủ môn Matthew Ryan (Levante) hay trung vệ Harry Souttar (Leicester City), Jackson Irvine (St Pauli) hay Matthew Leckie (Melbourne City). Úc thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở trận ra quân nhờ đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý, nhưng công bằng mà nói, thầy trò Popovic đã gặp may mắn khi đối thủ dứt điểm quá... tệ. Đến trận gặp Mỹ, đối thủ vốn dĩ chắt chiu và dứt điểm sắc sảo, Úc đã phơi áo 0-2.

Sau hai lượt đấu, Úc và Paraguay cùng có 3 điểm, nhưng Úc xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại (0 so với -2). Chỉ cần 1 điểm, Úc sẽ góp mặt tại vòng knock-out với ngôi nhì.

Paraguay khởi đầu "thảm họa" bằng trận thua 1-4 trước Mỹ, nhưng đến lượt hai, đại diện Nam Mỹ đã thích nghi được với nhịp chơi World Cup khi thắng Thổ Nhĩ Kỳ dù phải đá nửa trận trong thế thiếu người. Hàng thủ trứ danh từng khiến cả Brazil, Argentina phải bất lực đã giúp Paraguay duy trì hy vọng trụ lại World Cup.

Tuy nhiên, với đội bóng "lấy thủ bù công" như Paraguay, việc phải đá ở thế phải thắng trước Úc là thử thách lớn. Nhất là khi, ngôi sao tấn công số một Miguel Almiron vắng mặt do án treo giò (nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận trước).

Nếu để Úc xuyên thủng lưới trước, Paraguay khó lật ngược thế cờ với hàng công nghèo nàn và tâm lý nặng nề. Kịch bản này dễ xảy ra, bởi Úc tấn công đa dạng và khó lường hơn.

Ông Popovic có nhiều nhân tố sút và tạo đột biến tốt như Irvine, Leckie hay Connor Metcalfe (sút xa thành bàn vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ). Khi hàng công bế tắc, Úc còn bóng bổng để giải quyết tình thế, với "người khổng lồ" Harry Souttar. Còn với Paraguay, việc thiếu Almiron có lẽ đã lấy đi của đội bóng này 50% sức mạnh. Đội bóng Nam Mỹ khó xuyên thủng hàng thủ cơ bắp và tranh chấp tốt của Úc.



Với bài học "xương máu" tích lũy được từ những lần vấp ngã trước đây, Úc đủ sức lấy ít nhất 1 điểm để có mặt ở vòng knock-out.