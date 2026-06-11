Chủ nhà U.19 Indonesia thua cay đắng U.19 Úc: Mất vé đá chung kết Đông Nam Á

U.19 Indonesia bại trận

Màn so tài giữa chủ nhà U.19 Indonesia và U.19 Úc ở bán kết Đông Nam Á được dự đoán rực lửa và khó đoán.

U.19 Indonesia có ưu thế sân nhà North Sumatra, cùng tinh thần đang lên sau khi thắng U.19 Việt Nam để đoạt ngôi đầu bảng A.

Trong khi đó, U.19 Úc dẫu để hòa 2-2 trận cuối với U.19 Campuchia, nhưng đội bóng này vẫn là thế lực thực thụ với kỹ chiến thuật và thể hình ở đẳng cấp vượt trội mặt bằng Đông Nam Á.

U.19 Indonesia từng thắng U.19 Việt Nam ở vòng bảng Đông Nam Á ẢNH: BOLA INDONESIA

Thực tế trên sân chứng minh U.19 Úc vẫn là đội "cửa trên". Dù chủ nhà cầm nhiều bóng, nhưng Lawrence cùng đồng đội mới kiểm soát thế trận với hàng loạt cơ hội tạo ra. Lần lượt Lawrence, Haine thay nhau bắn phá cầu môn Indonesia bằng các pha sút xa sát mép vòng cấm. Với sức tì đè nhỉnh hơn, U.19 Úc cũng khoét sâu hai biên chủ nhà để dội bóng bổng.

Ở chiều ngược lại, cơ hội ngon ăn nhất của U.19 Indonesia lại được thực hiện bằng... tay, với cú ném biên mạnh của Fabio ở cánh trái (bóng bay gần 40 m), khiến hàng thủ Úc vất vả truy cản.

Ngoài nhiệt huyết để thực hiện pressing cường độ cao, lối chơi của U.19 Indonesia không có nhiều điểm đặc biệt, nên không thể xô đổ U.19 Úc vốn dĩ đá chặt chẽ, kỷ luật hơn.

Sang hiệp 2, hai đội vẫn đá giằng co, với số cơ hội nhỉnh hơn dành cho U.19 Úc. Chủ nhà cũng có thời cơ ăn bàn, song không đủ tốc độ và khả năng dứt điểm sắc bén để tận dụng.

Càng về cuối trận, U.19 Indonesia càng lộ ý đồ đá phòng ngự lùi sâu để kéo trận bán kết vào hiệp phụ.

Thế nhưng, U.19 Úc đã không để điều đó xảy ra. Phút 89, Neil đón đường tỉa bóng của đồng đội, rồi băng xuống dứt điểm sệt hiểm hóc hạ gục thủ môn Dafa. Ban đầu, trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị, song sau khi kiểm tra pha quay chậm, VAR xác định bàn thắng hợp lệ cho Neil. Tiền đạo Úc vẫn đứng trên hậu vệ chủ nhà nửa bước chân khi bóng rời chân đồng đội.

Bảo toàn thành công tỷ số 1-0, U.19 Úc tiến vào chung kết Đông Nam Á để gặp U.19 Thái Lan (đội thắng U.19 Campuchia 4-0 ở trận bán kết còn lại). U.19 Indonesia sẽ đá trận tranh hạng ba để lấy tấm HCĐ an ủi trước U.19 Campuchia.