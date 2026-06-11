Thắng đậm Campuchia, U.19 Thái Lan vào chung kết giải Đông Nam Á

Ở trận bán kết 1 của giải U.19 Đông Nam Á 2026 diễn ra chiều 11.6, U.19 Thái Lan đối đầu với U.19 Campuchia. Đội bóng xứ sở chùa vàng với lực lượng đồng đều và đẳng cấp vượt trội đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 4-0, qua đó trở thành đội đầu tiên ghi danh vào trận chung kết giải đấu trẻ khu vực.



U.19 Thái Lan tấn công áp đảo

Trước đó, khi bước vào trận đấu, U.19 Thái Lan dù chơi áp đảo nhưng không thể sớm chọc thủng lưới đối phương. Phải đến phút 32, "voi chiến" mới khai thông bế tắc. Sau cú phất bóng nhanh và chuẩn xác từ thủ môn đội nhà, Nattakit Phosri mở tốc và xử lý bóng vượt qua "người gác đền" của Campuchia, trước khi dứt điểm vào lưới trống đưa U.19 Thái Lan vươn lên dẫn 1-0.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, U.19 Thái Lan kịp có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 45+1. Nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội, Itthimon Tippanet trong thế trống trải đã có đủ thời gian để chỉnh thước ngắm và cứa lòng vào góc xa hiểm hóc.

Đội tuyển U.19 Thái Lan (trái) thắng dễ U.19 Campuchia để giành vé vào chung kết giải đấu khu vực ẢNH: FAT

Sang hiệp 2, mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn với U.19 Campuchia. Sau pha phạm lỗi trước vòng cấm với cầu thủ Thái Lan, hậu vệ mang áo số 14 của U.19 Campuchia phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Với lợi thế chơi hơn người, U.19 Thái Lan có thêm 2 bàn thắng nữa trong thời gian còn lại của trận đấu. Itthimon Tippanet hoàn tất cú đúp cho cá nhân trong trận này, khi đánh đầu ghi bàn ở phút 81. Bàn thắng cuối cùng của đội bóng xứ sở chùa vàng ở trận này là "món quà" từ cầu thủ U.19 Campuchia, khi Udom đá phản lưới nhà.

Tại chung kết, U.19 Thái Lan sẽ chạm trán với đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa U.19 Úc và U.19 Indonesia (diễn ra vào 20 giờ 15 hôm nay, 11.6).