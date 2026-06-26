So tài đỉnh cao giữa Haaland và Mbappe

P HÁP VẪN MẠNH HƠN N A U Y

"Có lẽ Pháp sẽ thắng chúng tôi, rồi vô địch luôn World Cup 2026", Erling Haaland chia sẻ với báo chí sau trận thắng 3-2 của Na Uy trước Senegal. Đó là sự khiêm tốn không thừa của chân sút vừa đi vào lịch sử, khi trở thành người đầu tiên ghi 4 bàn trong 2 trận đầu sự nghiệp ở World Cup.

Mbappe (phải) cùng Pháp sẽ thắng để giữ ngôi đầu bảng I Ảnh: REUTERS

Na Uy chơi rất hay trong lần tái xuất World Cup sau 28 năm chờ đợi. Nhờ thế hệ vàng với Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sorloth…, đoàn quân của HLV Stale Solbakken nhẹ nhàng vượt qua bảng "tử thần" với 6 điểm sau 2 trận: thắng đậm Iraq (4-1), rồi bản lĩnh hạ gục Senegal (3-2). Lối chơi tấn công rực lửa mang thương hiệu Viking, sức mạnh thể chất ấn tượng cùng tinh thần chiến đấu ngoan cường đã đưa Na Uy vượt nhiều khúc cua khó.

Tuy nhiên, Pháp là đối thủ rất khác so với những bại tướng của Na Uy trong 2 năm qua. "Gà trống" Gaulois là ứng viên vô địch hàng đầu, đã lọt vào 2 trận chung kết World Cup gần nhất. Ngoại trừ EURO 2020, Pháp luôn vào tới tối thiểu bán kết các giải đấu lớn trong 10 năm qua. HLV Didier Deschamps nắm trong tay lực lượng cực mạnh, với những hảo thủ sở hữu khả năng đấu tay đôi, rê dắt và tự mình tạo đột biến thuộc hàng tốt nhất thế giới, như Kylian Mbappe, Michael Olise hay Ousmane Dembele. Nhờ chất lượng quá tốt từ công đến thủ, Pháp đã thắng Senegal và Iraq dù chưa bung hết sức. Học trò ông Deschamps chơi thong dong, chỉ tăng tốc ở một số thời điểm và vẫn thắng đậm để dẫn đầu bảng I. Đó là thứ đẳng cấp Na Uy cần thời gian để đạt đến.

Tất nhiên, nếu dồn toàn lực trong một trận đấu cụ thể, Na Uy vẫn có thể gây khó cho Pháp. Haaland cùng đồng đội có tâm lý thoải mái khi đã vượt qua vòng bảng, có thừa khao khát thắng một đội lớn như Pháp để truyền đi thông điệp họ là tập thể đẳng cấp thực thụ, không phải hiện tượng nhất thời. Song từ "gây khó dễ" đến "có điểm" là chặng đường dài, chẳng phải với riêng Na Uy, mà còn là bất cứ đội nào đang ở ranh giới mong manh giữa mạnh và ứng viên vô địch. Trong khi Na Uy chưa điều tiết nhịp chơi ổn định, Pháp lại có sự lì lợm và tinh quái để quật ngã đối thủ dù không chơi hay hơn.

Có thể Pháp và Na Uy sẽ tính toán để giữ sức cho vòng sau. Với lực lượng dày, Pháp vẫn nhỉnh hơn. Tâm điểm trận này là màn đối đầu giữa Mbappe và Haaland, hai ngôi sao sáng giá bậc nhất kỷ nguyên hậu Messi và Ronaldo. Haaland đang bùng nổ với hàng loạt kỷ lục ghi bàn tại Man.City và Dortmund, song World Cup vẫn là lãnh địa của riêng Mbappe. Anh đã ghi 16 bàn sau 16 trận và gần như chắc chắn phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup. Một cầu thủ vô địch World Cup tuổi 20, lập hat-trick chung kết tuổi 24 như Mbappe biết làm gì để giúp Pháp chiến thắng.