Choáng ngợp trước bộ sưu tập túi Hermès Birkin đắt đỏ của cầu thủ Erling Haaland

Trong khi người hâm mộ đang dõi theo những màn trình diễn tại World Cup 2026, một chủ đề khác cũng thu hút sự quan tâm không kém, đó là bộ sưu tập túi Hermès Birkin xa xỉ của tiền đạo Erling Haaland.

Loạt mẫu túi hiếm trị giá hàng chục nghìn USD

Ngôi sao người Na Uy liên tục di chuyển giữa nhiều quốc gia trong thời gian diễn ra giải đấu và thường xuyên được bắt gặp mang theo những chiếc túi Hermès thuộc hàng hiếm trên thị trường. Từ những bức ảnh do giới săn ảnh ghi lại cho đến các bài đăng trên Instagram cá nhân, Erling Haaland cho thấy niềm yêu thích đặc biệt dành cho các mẫu Birkin cỡ lớn, khác xa những phiên bản phổ thông thường thấy.

Erling Haaland gây chú ý không chỉ bởi phong độ trên sân cỏ mà còn bởi bộ sưu tập túi Hermès Birkin có tổng giá trị hơn 317.000 USD Ảnh: AFP

Món đồ có giá trị cao nhất trong bộ sưu tập được công khai của Erling Haaland là mẫu HAC 50 Multipocket màu đen. Chiếc túi này từng được giao dịch với mức giá khoảng 69.500 USD trên thị trường. Theo sau là mẫu Evercalf Toile Cargo HAC 40 có giá khoảng 50.000 USD và mẫu Endless Road 50 trị giá khoảng 45.500 USD.

Đáng chú ý, Erling Haaland từng mang theo chiếc Endless Road 50 khi đặt chân tới Mỹ hồi đầu tháng 6 để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026. Đây là phiên bản giới hạn với họa tiết mô tả khung cảnh núi non bên cạnh một tuyến đường cao tốc. Theo thống kê từ những hình ảnh đã được công khai, bộ sưu tập Birkin của Erling Haaland hiện bao gồm 7 mẫu túi khác nhau với tổng giá trị vượt mức 317.000 USD.

Bộ sưu tập nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Một tài khoản Instagram chuyên theo dõi thời trang của người nổi tiếng đã tổng hợp toàn bộ những chiếc túi mà Erling Haaland từng sử dụng và hào hứng viết: "Bạn đã thấy những chiếc Birkin đặc biệt của Erling Haaland chưa? Hãy chuẩn bị tinh thần để bất ngờ".

Nhiều người hâm mộ cũng nhận xét rằng tiền đạo của tuyển Na Uy đang góp phần thay đổi hình ảnh quen thuộc của những chiếc túi Hermès Birkin, vốn từ lâu được xem là biểu tượng thời trang dành cho phái nữ.

Bên cạnh hình ảnh mạnh mẽ trên sân đấu, Haaland ngày càng thể hiện sự quan tâm tới thời trang cao cấp và các phụ kiện xa xỉ Ảnh: AFP

Erling Haaland không phải ngôi sao duy nhất yêu thích dòng túi xa xỉ này. Ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner sở hữu một bộ sưu tập Birkin đáng mơ ước. Gần đây, cô gây chú ý khi mang theo chiếc Birkin 35 da cá sấu màu xanh "Knicks Blue" có giá khoảng 63.000 USD tới một trận đấu thuộc vòng play-off giải NBA. Trước đó, vận động viên trượt băng nghệ thuật Tara Lipinski và Johnny Weir cũng từng chia sẻ câu chuyện mua những chiếc Birkin màu trắng giống nhau tại Tokyo (Nhật Bản) trong thời gian tham dự Olympic 2020.

Trong khi đó, nhiều vận động viên nam như Stefon Diggs hay David Beckham cũng góp phần đưa những chiếc túi Hermès Birkin trở thành phụ kiện thời trang được nam giới quan tâm nhiều hơn trong những năm gần đây.

Sự xuất hiện liên tục của những mẫu Birkin hiếm bên cạnh Erling Haaland cho thấy ngôi sao sinh năm 2000 không chỉ quan tâm đến thành tích trên sân cỏ mà còn có niềm yêu thích đặc biệt với thời trang cao cấp. Nếu đội tuyển Na Uy giành chức vô địch World Cup 2026, người hâm mộ thậm chí còn hài hước dự đoán rằng Erling Haaland có thể sẽ tự thưởng cho mình thêm một chiếc Birkin đắt đỏ khác để ăn mừng chiến thắng.