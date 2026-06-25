Lượt cuối bảng F World Cup 2026: Gay cấn trận Nhật Bản đấu Thụy Điển

Nhật Bản đã thể hiện được bản lĩnh trong 2 trận đầu tiên ảnh: reuters

Quyết chiến Samurai xanh - Viking

Trước 2 lượt đấu thứ 3, cục diện của bảng F đang khá rõ ràng khi Hà Lan, Nhật Bản với 4 điểm đang nắm lợi thế trong cuộc đua với Thụy Điển (3 điểm) còn Tunisia xác định về nhà sớm. Thậm chí, có khả năng cả 3 đội cùng đoạt vé vào vòng trong.

Do kém hơn về điểm và hiệu số đang là 0, nên Thụy Điển đang rơi vào thế bất lợi hơn vì phải có điểm, thậm chí là chiến thắng để đoạt 1 trong 2 vị trí đầu bảng, vì nếu hòa và có 4 điểm sẽ rất bị động trong việc so kè với các đội bóng hạng 3 của các bảng khác.

Điều này buộc HLV Graham Potter sẽ phải đặt ra nhiệm vụ tìm ra phương án tấn công hiệu quả để tìm kiếm bàn thắng. Niềm tin của họ sẽ đặt vào cặp tiền đạo Isak - Gyokeres chơi năng nổ phía trên, có tầm hoạt động rất rộng.

Isak và Kyogeres sẽ là niềm hy vọng của Thụy Điển ảnh: reuters

Tuy nhiên đây sẽ là điều không dễ dàng chút nào khi vấp phải bức tường vững chãi của những "Samurai xanh". Đặc biệt, hàng tiền vệ của đội bóng Viking sẽ phải được gia cố lại sau khi hoàn vụn vỡ trong trận thảm bại 1-5 trước Hà Lan vòng đấu trước.

Do đó kịch bản dễ xảy ra trong trận đại chiến Nhật Bản - Thụy Điển là đội bóng đến từ xứ sở Viking sẽ thực hiện khát vọng chiến thắng một cách thận trọng, tập trung giành quyền kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân trước khi tìm cách đưa bóng lên cho các tiền đạo.

Ở bên kia chiến tuyến, Nhật Bản được kỳ vọng sẽ một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh chơi bóng của mình trong thế trận mà họ được nắm quyền chủ động. Những chiến binh "Samurai xanh" có thừa kiên nhẫn để giằng co trước khi chờ đội bóng Bắc Âu để lộ sự nóng lòng và ra đòn trừng phạt.

Hà Lan sẽ thắng dễ Tunisia? ảnh: reuters

Trong trận đấu còn lại, Hà Lan sẽ đối diện nhiệm vụ khá nhẹ nhàng khi chỉ phải gặp đội chót bảng Tunisia đã hết cơ hội đi tiếp. Mục tiêu của HLV Ronald Koeman có lẽ sẽ tận dụng trận đấu này để xoay vòng lực lượng, nhằm giúp mọi cầu thủ đều có trải nghiệm thi đấu để bảo đảm tính sẵn sàng.

Đối với Tunisia đây sẽ là trận đấu vì danh dự, sau khi đã thua 2 trận đầu tiên. Nhưng nhìn vào chỉ 1 bàn thắng đã ghi được và để thủng lưới đến 9 lần, sẽ rất khó để đại diện châu Phi có thể làm nên một cuộc lật đổ trước đương kim HCĐ EURO 2024.