Nhận định bóng đá Tunisia vs Hà Lan: 'Lốc da cam' tạo mưa bàn thắng, cựu HLV Nam Định khó cứu

Đội tuyển Hà Lan xát muối vào nỗi đau của Tunisia

Đội tuyển Hà Lan đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong hai lượt trận đầu tiên của vòng bảng, đặc biệt là chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Thụy Điển. Trước lượt trận thứ ba, thầy trò HLV Ronald Koeman đang tạm xếp nhất bảng F với 4 điểm và hiệu số +4. Nhật Bản cũng có 4 điểm và hiệu số +4 nhưng đứng thứ nhì (vì số bàn thắng kém hơn Hà Lan, 6 so với 7). Thụy Điển hạng ba với 3 điểm và hiệu số 0, trong khi Tunisia xếp cuối với 0 điểm và hiệu số -8.

Tại bảng F, Tunisia có màn trình diễn thảm họa khi để thủng lưới tới 9 bàn sau 2 trận (thua Thụy Điển 1-5, thua Nhật Bản 0-4). "Đại bàng Carthage" (biệt danh của đội tuyển Tunisia) thậm chí phải thay tướng giữa dòng, khi HLV Herve Renard được bổ nhiệm thay thế ông Sabri Lamouchi, ngay sau trận thua mở màn. Dù vậy, sự xuất hiện của vị thuyền trưởng người Pháp vẫn không thể giúp đội bóng Bắc Phi thay đổi tình thế. Khi đã chính thức bị loại, Tunisia nhiều khả năng sẽ phải hứng chịu thêm một trận thua đậm nữa trước “cơn lốc màu da cam” đang thi đấu rất vào phom.

Crysencio Summerville (24) đang tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Hà Lan, ghi 2 bàn sau 2 trận ẢNH: REUTERS

Đoàn quân của HLV Ronald Koeman hiểu rõ tầm quan trọng của hiệu số bàn thắng bại trong việc cạnh tranh ngôi đầu với Nhật Bản. Đội tuyển Hà Lan biết rằng họ cần một chiến thắng với cách biệt lớn trước Tunisia. Do đó, đại diện châu Âu sẽ bung hết sức trong trận đấu hạ màn này. Sở hữu hàng loạt cầu thủ nguy hiểm trên mặt trận tấn công, đội tuyển Hà Lan được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện con số 7 bàn thắng mà họ đã ghi được kể từ đầu giải.

Đội tuyển Hà Lan nhiều khả năng sẽ ra sân với lực lượng mạnh nhất. Brian Brobbey sẽ tiếp tục được giữ ở vị trí tiền đạo cắm, sau khi lập cú đúp vào lưới Thụy Điển. Trong khi đó, màn thể hiện ấn tượng của Crysencio Summerville khi vào sân từ băng ghế dự bị có thể giúp anh chiếm suất đá chính của Donyell Malen bên hành lang cánh phải. Summerville đã ghi bàn trong cả hai trận đầu vòng bảng. Các vị trí khác của Hà Lan có thể sẽ không thay đổi so với đội hình đã hủy diệt Thụy Điển. Bộ ba tiền vệ toàn sao gồm Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong và Tijjani Reijnders sẽ là chìa khóa để bẻ gãy khối phòng ngự lùi sâu của Tunisia.

Trận Tunisia vs Hà Lan diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 26.6 (theo giờ Việt Nam) ẢNH:

Hàng công nhạt nhòa là một vấn đề lớn đối với đại diện châu Phi, nhưng chính hàng phòng ngự lỏng lẻo mới là nguyên nhân chính dẫn đến những trận thua ê chề của họ tại World Cup mùa hè này. Trên mọi đấu trường, Tunisia đã để lọt lưới tới 14 bàn trong 3 trận gần nhất và phải nhận 4 thất bại liên tiếp.

Dự đoán kết quả trận Tunisia vs Hà Lan

"Cơn lốc màu da cam" khả năng sẽ tiếp tục xát muối vào vết thương của Tunisia bằng một chiến thắng đậm. Nhiều trang bóng đá đưa ra dự đoán Hà Lan sẽ đánh bại đội bóng châu Phi với tỷ số 4-0.