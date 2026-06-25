Tốp ghi bàn World Cup mới nhất: Vinicius áp sát Messi, chờ Ronaldo bứt phá

Messi độc chiếm ngôi đầu

Theo số liệu thống kê chính thức từ FIFA tính đến ngày 25.6 (theo giờ Việt Nam), siêu sao Lionel Messi của đội tuyển Argentina đang tạm thời độc chiếm ngôi vị dẫn đầu trong danh sách săn bàn World Cup 2026. Tiền đạo kỳ cựu này đã bỏ túi tới 5 bàn thắng sau 187 phút góp mặt trên sân. Messi vẫn chưa ra sân ở lượt trận cuối cùng.

Ngay phía sau ngôi sao người Argentina, cuộc cạnh tranh đang diễn ra vô cùng nghẹt thở với sự bám đuổi quyết liệt từ nhóm cầu thủ sở hữu 4 pha lập công. Tiền đạo Vinicius Junior của Brazil hiện đang tạm giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng nhờ có thêm 1 đường kiến tạo sau 293 phút thi đấu. Ở trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng C diễn ra sáng 25.6, chân sút Real Madrid lập cú đúp giúp Brazil thắng Scotland 3-0. Trước đó, Vinicius đều lập công trong trận gặp Ma Rốc và Haiti.

Nhóm các cầu thủ dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 ẢNH: CMH

Hai chân sút thượng hạng khác là Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp và Erling Haaland của Na Uy đứng ngay phía sau với 4 bàn thắng. Mbappe và Haaland chia nhau vị trí thứ ba và thứ tư, với thời gian thi đấu lần lượt là 199 phút và 207 phút. Hai chân sút kể trên cũng chưa đá lượt trận cuối vòng bảng.

Nhóm cầu thủ ghi được 3 bàn thắng chứng kiến nhiều bất ngờ. Tiền đạo Deniz Undav của đội tuyển Đức đang sở hữu hiệu suất đáng nể nhất giải đấu khi có được 3 pha lập công cùng 2 đường kiến tạo chỉ sau vỏn vẹn 69 phút góp mặt trên sân. Undazv hiện đứng ở vị trí thứ 5.

Xếp ngay sau tiền đạo đội tuyển Đức lần lượt là: Johan Manzambi của Thụy Sĩ với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 146 phút; Matheus Cunha của Brazil có 3 bàn với 191 phút; Ismael Saibari của Ma Rốc có 3 bàn với 255 phút; Jonathan David của Canada có 3 bàn với 270 phút thi đấu.

Vinicius đang đưa Brazil trở lại đường đua vô địch?

Ronaldo gia nhập cuộc đua

Ở nhóm sở hữu 2 pha lập công (19 cầu thủ), người hâm mộ đổ dồn sự chú ý vào vị trí của các siêu sao hàng đầu thế giới. Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha hiện đang đứng ở vị trí thứ 25 trên bảng xếp hạng khi có được 2 bàn thắng sau 201 phút thi đấu.

Ronaldo đã gia nhập cuộc đua với các ngôi sao hàng đầu thế giới ẢNH: REUTERS

Huyền thoại sinh năm 1985 có cú đúp bàn thắng ở trận Bồ Đào Nha thắng đậm Uzbekistan 5-0. CR7 vẫn còn cơ hội để cải thiện thành tích khi anh và các đồng đội sẽ chạm trán với Colombia ở lượt trận cuối bảng K.

Ngay phía sau Ronaldo là thủ quân đội tuyển Anh Harry Kane ở vị trí thứ 26, với 2 pha lập công sau 204 phút trên sân. Bên cạnh đó, nhiều ngôi sao quen thuộc khác cũng có 2 bàn thắng như Kai Havertz của Đức, Daichi Kamada và Ayase Ueda của Nhật Bản, Cody Gakpo của Hà Lan...