David Beckham đặt chỗ Mbappe đến Inter Miami sau triều đại Messi kết thúc

David Beckham chọn Mbappe, như đã chọn Messi

Tiết lộ của Mbappe mới đây, rằng: "David Beckham đã nhiều lần nhắc tôi về khả năng đến Mỹ thi đấu ở MLS. Chúng ta hãy chờ xem, tôi không biết nữa".

Theo Marca, điều này rất có thể là do ông David Beckham, Chủ tịch và đồng sở hữu CLB Inter Miami, đã sớm chuẩn bị cho đội bóng của mình một ngôi sao mới có sức hút và là nhà vô địch World Cup, để thế chỗ cho Messi, một khi danh thủ này sẽ giải nghệ trong vài năm tới.

Mbappe chỉ xếp sau Messi trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại World Cup (16 so với 18) Ảnh: Reuters

"Việc duy trì thành công ở mức cao nhất mà Inter Miami đang có được nhờ sức ảnh hưởng của Messi, đã được giới chủ CLB này, với ông David Beckham là một trong số đó, đã sớm tính toán. Mbappe là người được chọn và đủ tầm vóc để tiếp nối sự thành công của Inter Miami. Đây là một cách thức như khi ông David Beckham từng chiêu mộ Messi trước đây, đó là sớm đặt chỗ từ nhiều năm trước, kiên nhẫn thuyết phục và chờ thời cơ đến để sở hữu cầu thủ như mong muốn", Marca cho biết.

Mbappe hiện 27 tuổi, đang cùng đội tuyển Pháp tìm kiếm chức vô địch World Cup thứ 2 trong sự nghiệp, sau lần lên ngôi năm 2018 và á quân năm 2022. Mbappe đã thổ lộ: "Chơi ở MLS một ngày nào đó? Tôi không biết. Nhưng David Beckham đã nhắc đến điều đó với tôi nhiều lần. Chúng ta hãy chờ xem, tôi không biết nữa. Văn hóa ở Mỹ khác biệt, không có giới hạn nào cho tham vọng, và tôi lại rất thích điều đó".

Trong lúc Messi phá kỷ lục, một 'Messi' khác đang gây sốt ở Mỹ

Cũng theo Mbappe: "Tôi sẽ không ở đây khi 40 tuổi; họ sẽ đuổi tôi đi trước đó (thi đấu đỉnh cao tại châu Âu). Tôi không lập kế hoạch dài hạn; tôi chỉ muốn tận hưởng World Cup này. Luôn là một niềm vui khi được chơi cho đội tuyển quốc gia. Không có gì tuyệt vời hơn việc đại diện cho đất nước của mình. Đó là một con số lịch sử, đặc biệt là tại World Cup, nhưng điều quan trọng nhất sẽ là kết quả".

David Beckham đến xem đội tuyển Anh thi đấu trận gặp Ghana ngày 24.6 Ảnh: Reuters

Mbappe và đội tuyển Pháp đã sớm lấy vé vào vòng 32 đội tại World Cup 2026 sau 2 trận toàn thắng, và anh cũng ghi đến 4 bàn để cùng Messi (5 bàn) dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới, bên cạnh Vinicius (Brazil) và Erling Haaland (Na Uy) cũng có 4 bàn. Anh cũng kém Messi chỉ 2 bàn trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại World Cup (16 so với 18).

Ở trận đấu cuối vòng bảng, Mbappe và đội tuyển Pháp gặp Na Uy của Haaland lúc 2 giờ ngày 27.6 để tranh ngôi nhất bảng. Hiện hai đội đều có cùng 6 điểm và đã đi tiếp, nhưng Pháp xếp trên nhờ hơn hiệu số.

Messi tiếp tục thi đấu, bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2030

Mbappe hiện khoác áo Real Madrid với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm (ký từ tháng 6.2024) và tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Mục tiêu của Mbappe và Real Madrid với HLV mới, ông Mourinho, từ mùa tới không gì khác là giành lại ngôi vô địch La Liga và Champions League, những danh hiệu anh chưa đạt được kể từ khi đến Tây Ban Nha thi đấu.

Messi xác nhận vẫn tiếp tục thi đấu sau World Cup 2026 với Inter Miami Ảnh: Reuters

Marca cũng cho biết, khả năng Mbappe đến Mỹ thi đấu và gia nhập Inter Miami của ông David Beckham, hoàn toàn có thể sau kỳ World Cup 2030 khi cầu thủ này ở độ tuổi 32.

Đây cũng là thời điểm Messi nhiều khả năng sẽ chính thức giải nghệ. Danh thủ người Argentina đã ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami đến năm 41 tuổi (tháng 12.2028), cùng tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.

Messi mới đây cũng thổ lộ, anh vẫn tiếp tục thi đấu sau World Cup 2026, nhưng bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2030. Anh nói: "Tôi vẫn tiếp tục thi đấu thêm một thời gian nữa, miễn là tôi còn có thể đóng góp, còn cảm thấy ổn về thể chất và giúp được các đồng đội. Tôi chắc chắn là sẽ tiếp tục thi đấu".

Nhưng về khả năng có dự World Cup 2030 hay không, Messi thừa nhận: "Tôi không biết. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ về điều đó ngay bây giờ. Nó vẫn còn có vẻ hơi xa vời. Nhưng, như tôi đã nói, tôi đang tận hưởng từng ngày thi đấu và tập trung vào hiện tại".