Messi mừng sinh nhật tuổi 39, sẽ đấu trận Jordan: Nói lời xúc động ‘cảm ơn đất nước tôi’

Lý do Messi muốn thi đấu

Theo Marca (Tây Ban Nha), Messi và thủ môn Emiliano Martinez đều đang nỗ lực để được ra sân. Họ hiếm khi nghỉ ngơi hoàn toàn tại giải đấu quan trọng nhằm duy trì tính liên tục của việc thi đấu, khi không bị ảnh hưởng chấn thương hay thể lực.

Messi ra sân tập cùng đội tuyển Argentina ngay sau ngày mừng sinh nhật lần thứ 39 Ảnh: Reuters

Thủ môn Martinez dự kiến sẽ có trao đổi với ban huấn luyện của HLV Scaloni để được thi đấu, vì anh đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương gãy ngón tay. Trong khi đó, với Messi, danh thủ vừa tròn 39 tuổi (ngày 24.6), cũng sẽ được đánh giá khả năng thi đấu bao gồm ra sân đội hình chính hay vào sân từ ghế dự bị. Khả năng thi đấu chính cao nhất, vì Messi không muốn bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào ở World Cup, cũng theo Marca.

"Việc quản lý khối lượng thi đấu và đánh giá thể chất của Messi, là nhiệm vụ lớn nhất mà ban y tế của đội tuyển Argentina và HLV Scaloni quan tâm nhất. Danh thủ này cũng muốn duy trì thể lực và phong độ của mình hiện nay", Marca cho biết thêm.

Messi hiện đã ghi 5 bàn cho đội tuyển Argentina sau 2 trận ra quân toàn thắng Algeria tỷ số 3-0 và Áo tỷ số 2-0 để sớm giành vé vào vòng 32 đội và ngôi nhất bảng. Tại vòng knock-out, theo tính toán của The Athletic, Albiceleste có nhiều khả năng cao nhất là gặp Cabo Verde với đến 59%. Tiếp theo là Ả Rập Xê Út với 24%, và Tây Ban Nha hoặc Uruguay, cả hai đều có 9%.

Với Messi và thủ môn Martinez thi đấu, HLV Scaloni sẽ xoay tua toàn bộ đội hình còn lại của Argentina, các ngôi sao trẻ và cầu thủ chưa ra sân hoặc vào sân từ ghế dự bị các trận trước đều có cơ hội đá chính, như Nico Paz, Barco, Lo Celso, Senesi, Giuliano Simeone, Jose Lopez và cả Otamendi, theo nhà báo Gaston Edul của TyC Sports.

Ngoài ra, tiền đạo Alvarez cũng dự định góp mặt, vì cần thêm thời gian thi đấu để lấy lại thể lực và phong độ sau khi bình phục chấn thương và chỉ vào sân từ ghế dự bị trong hai trận trước đó.

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Đồng đội đội tuyển Argentina tạo bất ngờ cho Messi ngày sinh nhật

Theo Gaston Edul, các cầu thủ đội tuyển Argentina đã gây bất ngờ cho Messi trong ngày đón sinh nhật 39 tuổi của anh. Ngoài việc chúc mừng vào lúc nửa đêm khi thời điểm danh thủ này tròn 39 tuổi. Cả đội cũng tổ chức một buổi tiệc mừng nội bộ và toàn thể thành viên đều mặc áo đấu được thiết kế riêng với hình ảnh của họ và Messi.

Bạn thân của Messi, De Paul đăng bức ảnh các thành viên đội tuyển Argentina mặc chiếc áo đặc biệt, được thiết kế riêng với hình ảnh của họ và Messi Ảnh: Chụp màn hình Rodrigo De Paul/Instagram

Tiền đạo Alvarez đã viết một bức thư chúc mừng sinh nhật cho Messi: "Gửi đến anh, người đã thay đổi cuộc đời chúng tôi, người đã mang đến cho chúng tôi những khoảnh khắc khó quên, người đã khiến chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn. Điều tuyệt vời nhất không phải là được chứng kiến, mà là được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc cùng anh! Chúc mừng sinh nhật, chúc anh hạnh phúc. Chúng tôi yêu anh. Chúc anh luôn tràn đầy hạnh phúc!".

Trên mạng xã hội, vợ của Messi, Antonela cũng đăng thông điệp đầy tình cảm chúc mừng ngày sinh nhật "người thân yêu" của mình. HLV Klopp cùng rất nhiều HLV khác, cũng như người hâm mộ Argentina và hâm mộ danh thủ này ở khắp thế giới, đều gửi nhiều lời chúc mừng nhân dịp danh thủ này tròn 39 tuổi.

Đáp lại, Messi viết thông điệp trên Instagram: "Đêm qua chúng tôi đã khởi đầu với một bất ngờ thú vị. Cảm ơn tất cả các bạn!!".

Anh cũng viết thêm một thông điệp khác vào sáng 25.6 để cảm ơn tình cảm của người hâm mộ Argentina và khắp nơi, rằng: "Cảm ơn đất nước tôi và tất cả mọi người trên khắp thế giới vì những lời chúc mừng. Mỗi năm những lời chúc ấy lại càng khiến tôi cảm động hơn.

Cảm ơn gia đình và bạn bè của tôi, những người luôn ở bên cạnh tôi. Và cảm ơn các đồng đội của tôi vì món quà vô cùng đặc biệt này (chiếc áo với hình ảnh cùng Messi). Thật là một niềm vui lớn khi được trải nghiệm tất cả những điều này và được chia sẻ cùng các bạn. Thật tuyệt vời khi được ra sân thi đấu với bất kỳ ai mà biết rằng mình luôn có các bạn bên cạnh. Cảm ơn các bạn, một cái ôm thật chặt!".