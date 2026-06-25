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Thể thao World Cup 2026

Sau gần 1.000 ngày, Neymar bật khóc khi được ra sân từ ghế dự bị trận Brazil thắng Scotland

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Hình ảnh Neymar lấy tay lau nước mắt ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận Brazil gặp Scotland nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tiền đạo 34 tuổi không giấu được sự xúc động sau gần 1.000 ngày rời xa sắc áo vàng xanh huyền thoại.

Lần gần nhất Neymar ra sân cho Brazil là trước khi anh dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) hồi tháng 10.2023. Kể từ đó, chân sút đang khoác áo Santos trải qua nhiều ca điều trị, những lần tái phát chấn thương và không ít nghi ngờ về khả năng trở lại đỉnh cao.

Trước World Cup 2026, chính Neymar tiết lộ anh đã "khóc suốt nhiều giờ" khi nhận tin được HLV Carlo Ancelotti điền tên vào danh sách dự giải. Trên mạng xã hội, cựu tiền đạo Barcelona và PSG chia sẻ đoạn video ôm chầm lấy chuyên gia vật lý trị liệu Rafael Martini cùng HLV thể lực Ricardo Rosa, 2 người đồng hành với anh trong hành trình hồi phục kéo dài hơn hai năm. "Đó là khoảnh khắc không thể diễn tả bằng lời", Neymar chia sẻ.

Sau gần 1.000 ngày, Neymar bật khóc khi được ra sân từ ghế dự bị trận Brazil thắng Scotland- Ảnh 1.

Những bước chạy đầu tiên của Neymar ở World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

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Sau gần 1.000 ngày, Neymar bật khóc khi được ra sân từ ghế dự bị trận Brazil thắng Scotland- Ảnh 2.

Neymar cực kỳ xúc động sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên

ẢNH: REUTERS

Sau gần 1.000 ngày, Neymar bật khóc khi được ra sân từ ghế dự bị trận Brazil thắng Scotland- Ảnh 3.

Anh đến chia vui cùng gia đình và người hâm mộ

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, phải đến lượt trận cuối vòng bảng gặp Scotland, người hâm mộ mới được chứng kiến Neymar thi đấu. Sau khi vắng mặt ở hai trận đầu vì chấn thương bắp chân phải, HLV Ancelotti tung số 10 vào sân trong hiệp 2 để giúp anh lấy lại cảm giác bóng trước giai đoạn knock-out. Với chỉ chưa đầy 20 phút thi đấu, Neymar không thể hiện được gì nhiều.

Dù chưa lấy lại phong độ bùng nổ như thời kỳ đỉnh cao, chỉ riêng việc được góp mặt trên sân cũng mang ý nghĩa rất lớn với Neymar. Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền đạo kỳ cựu không giấu được cảm xúc khi bật khóc giữa sân. Ít phút sau, nụ cười đã trở lại khi anh tiến lên khán đài ôm vợ và 2 cô con gái, khoảnh khắc được talkSPORT mô tả là "xóa tan mọi giọt nước mắt".

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Đối với Neymar, hành trình trở lại đội tuyển Brazil không chỉ là cuộc chiến với chấn thương mà còn là chiến thắng trước những hoài nghi. Sau gần 1.000 ngày chờ đợi, anh cuối cùng cũng đã trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

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