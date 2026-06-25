Bảng F (cùng 6 giờ, 26.6, trực tiếp trên VTV): Không còn đường lùi

Cục diện bảng F trước lượt đấu cuối tương đối rõ ràng, ngoại trừ Tunisia (0 điểm) sớm bị loại, cơ hội vẫn còn nguyên với 3 đại diện còn lại là Hà Lan, Nhật Bản (4 điểm) và Thụy Điển (3 điểm). Tâm điểm của lượt đấu cuối chắc chắn sẽ là màn quyết chiến giữa Nhật Bản và Thụy Điển cho ngôi nhì bảng. Nhật Bản hòa sẽ chắc chắn đi tiếp, còn Thụy Điển sẽ không được phép thua. Việc kém 1 điểm sẽ khiến Thụy Điển rơi vào thế bất lợi trước Nhật Bản đầy toan tính, nhưng tinh thần Viking mạnh mẽ của đội bóng Bắc Âu hứa hẹn tạo ra màn so tài hấp dẫn giữa 2 trường phái bóng đá đối lập nhau rất rõ.

Ảnh: FPT PLAY

Đội tuyển Thụy Điển (phải) dốc toàn lực giành trọn 3 điểm ẢNH: REUTERS

Nhật Bản qua cách hòa Hà Lan 2-2 và thắng Tunisia 4-0 đã cho thấy họ là tập thể rất mạnh, có tính tổ chức cực kỳ tốt, dựa trên nền tảng thể lực lẫn kỹ chiến thuật hiện đại. Bất chấp vắng các ngôi sao là đội trưởng Endo cùng Minamino, Mitoma, thầy trò HLV Hajime Moriyasu đã cho thấy sức mạnh và ý chí đáng gờm lẫn cách tính toán cực kỳ thực dụng. "Samurai xanh" sẵn sàng lạnh lùng nhường sân cho đối thủ, nhưng khi cần thiết sẽ tạo ra cơn cuồng phong tấn công dữ dội. Xem Nhật Bản chơi bóng, thấy rõ sự kết hợp đặc sắc: không gian tự do cá nhân phơi bày kỹ thuật được phát huy nhờ tính cộng hưởng của tinh thần đồng đội.

Những pha lên bóng tốc độ, đập nhả ở cự ly ngắn và khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng đang là vũ khí sắc bén của đại diện châu Á. Trong khi đó Thụy Điển đang ở thế khó sau trận thua thảm 1-5 trước Hà Lan khiến mọi lợi thế bàn thắng sau trận ra quân thắng Tunisia 5-1 về con số không. Đội bóng Bắc Âu buộc phải dốc toàn lực giành trọn 3 điểm, tránh tỷ số hòa khiến họ rơi vào thế bị động trong cuộc đua hiệu số với các đội đứng thứ 3 ở những bảng khác. Chỗ dựa của họ đến từ nền tảng thể lực sung mãn, thể hình cao to và lối chơi bóng dài. Vấn đề là HLV Graham Potter phải tìm ra cách vượt qua hàng thủ chặt chẽ của Nhật Bản để đưa bóng tới chân cặp tiền đạo Isak - Gyokeres năng nổ, nhưng vẫn phải cảnh giác trước những đòn trừng phạt sắc lẹm của "Samurai xanh". Nhìn lại 2 trận tại World Cup 2026, Nhật Bản được đánh giá cao hơn về bản lĩnh, tự tin sẽ kéo dài mạch 7 năm bất bại trước các đại diện châu Âu để đi tiếp.

Ở trận đá cùng giờ, Hà Lan với 4 điểm kèm hiệu số +4 xem như đã chạm một tay vào vé vòng knock-out sẽ bị xem là thất bại nếu không thắng Tunisia đã thủng lưới đến 9 bàn sau 2 trận và hết cơ hội đi tiếp. HLV Ronald Koeman có thể sẽ xoay vòng lực lượng để tính toán cho chặng đường dài sắp tới ở giải đấu họ vẫn âm thầm mơ về chức vô địch.