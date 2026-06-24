Nhận định CH Czech vs Mexico: Đội khách vùng lên, dễ hòa có bàn thắng

Tổng quan trước trận CH Czech vs Mexico

Đội tuyển CH Czech đang phải nỗ lực để níu kéo hy vọng đi tiếp ở lượt trận cuối cùng gặp Mexico. Hiện tại, CH Czech mới có vỏn vẹn 1 điểm sau khi bị Nam Phi cầm chân ở lượt trận 2. Đại diện châu Âu trước đó thua ngược trong trận mở màn gặp Hàn Quốc. Do đó, CH Czech không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giành chiến thắng ở trận hạ màn bảng A thì mới có cơ hội đi tiếp.

CH Czech có thể "dễ thở" hơn khi họ sẽ đối đầu với Mexico không còn nhiều động lực thi đấu. Sau khi mở màn giải đấu bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi, đoàn quân của HLV Javier Aguirre đã tận dụng triệt để sai lầm của đối phương để thắng sít sao Hàn Quốc 1-0. Nhờ đó, Mexico đã chắc chắn giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng sớm 1 lượt trận. HLV Aguirre vẫn muốn duy trì mạch hưng phấn cho các cầu thủ khi bước vào vòng loại trực tiếp, nhưng ông vẫn sẽ tính toán xoay tua đội hình nhằm giảm tải cho các trụ cột.

Patrik Schick là chân sút chủ lực của đội tuyển CH Czech. Tuy nhiên đến lúc này, anh vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng ẢNH: REUTERS

Dự đoán kết quả: CH Czech 1-1 Mexico

Đồng chủ nhà Mexico có khởi đầu vô cùng suôn sẻ. Tuy nhiên, người hâm mộ có lẽ còn kỳ vọng nhiều hơn thế. Lối chơi của thầy trò HLV Javier Aguirre chỉ dừng lại ở mức hiệu quả, trong khi các CĐV đang mong đợi tính cống hiến nhiều hơn. Mexico có thể sẽ thi đấu thanh thoát và cởi mở hơn khi đụng độ CH Czech, khi áp lực tâm lý của chủ nhà đã được cởi bỏ.

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CH Czech dù mới có 1 điểm sau 2 trận, nhưng họ là một tập thể lì lợm. CH Czech không phải là đội bóng mà Mexico có thể dễ dàng áp đặt lối chơi, đặc biệt là khi họ đã bị đẩy vào thế chân tường. Đoàn quân của HLV Miroslav Koubek vốn chơi thực dụng, giờ đây buộc phải vùng lên tấn công để giành 3 điểm ngay tại "thánh địa" Azteca - nơi Mexico hiếm khi nếm mùi thất bại.

Trận CH Czech vs Mexico diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 25.6 (theo giờ Việt Nam) ẢNH: FPT PLAY

CH Czech buộc phải thắng, trong khi Mexico chắc chắn không muốn bước vào vòng knock-out với 1 trận thua. Việc HLV Aguirre có thể sẽ xoay tua đội hình không hẳn là lợi thế cho CH Czech, bởi những cầu thủ dự bị của Mexico sẽ rất khát khao thể hiện mình để cạnh tranh suất đá chính ở vòng 32 đội.

Trong quá khứ, đội tuyển Mexico thường gặp dớp trước các đại diện châu Âu tại World Cup khi chỉ thắng 8 trong tổng số 34 trận. Tuy nhiên, trận đấu này lại diễn ra tại "chảo lửa" Azteca - nơi Mexico đang giữ mạch 8 trận bất bại tại các kỳ World Cup.