Bảng E (cùng 3 giờ, 26.6, trực tiếp trên VTV): 'Những chú voi' tự quyết

Nhiều khả năng HLV Julian Nagelsmann sẽ xoay tua đội hình ở trận gặp Ecuador nhằm giữ sức cho các trụ cột trước vòng knock-out, đồng thời thử nghiệm, hoàn thiện những phương án chiến thuật mới mẻ. Những cái tên như Jamal Musiala, Florian Wirtz hay Joshua Kimmich có thể được nghỉ ngơi hoặc chỉ thi đấu một phần thời gian.

Đội tuyển Bờ Biển Ngà (3) chỉ cần vượt qua Curacao là giành vé vào vòng sau ẢNH: REUTERS

Đây cũng là lúc cơ hội cho Ecuador mở ra. Đại diện Nam Mỹ thực tế không chơi tệ ở giải đấu năm nay. Trận ra quân trước Bờ Biển Ngà, Ecuador tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, thậm chí hai lần đưa bóng tìm đến khung gỗ đối phương nhưng vẫn trắng tay. Đến lượt trận thứ hai, họ tiếp tục kiểm soát thế trận trước Curacao nhưng chỉ thu về trận hòa 0-0 đầy thất vọng. Vấn đề lớn nhất của Ecuador không nằm ở lối chơi mà ở khả năng kết thúc. Sau 2 lượt trận, họ là đội duy nhất ở bảng E chưa ghi nổi bàn thắng nào. Những con số thống kê về kiểm soát bóng, số cú sút hay số cơ hội tạo ra đều không quá tệ, nhưng tất cả trở nên vô nghĩa khi bóng không đi vào lưới. Đó là nghịch lý mà HLV Sebastian Beccacece phải tìm lời giải trước trận đấu quyết định.

Ở trận đấu còn lại, "Những chú voi" Bờ Biển Ngà bước vào lượt cuối với lợi thế rất lớn. Đội bóng châu Phi đang có 3 điểm và đứng thứ 2 bảng đấu. Chỉ cần đánh bại Curacao, họ chắc chắn giành vé vào vòng knock-out mà không cần quan tâm đến kết quả trận Ecuador - Đức. Trên lý thuyết, đây là nhiệm vụ không quá khó khăn. Curacao bị Đức vùi dập 1-7 ở trận ra quân và mới ghi được đúng 1 bàn sau 2 lượt trận. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ hơn, đội bóng vùng Caribe không hề dễ bị bắt nạt như tỷ số trước Đức phản ánh.

Ở lượt trận thứ hai, Curacao đã khiến Ecuador bế tắc trong suốt 90 phút và giành được một điểm quý giá. Họ cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự kỷ luật và tinh thần chiến đấu rất đáng nể. Chính Ecuador là lời cảnh báo rõ ràng nhất dành cho Bờ Biển Ngà. Trong một ngày đẹp trời, thủ thành Eloy Room của Curacao đủ sức hóa giải thành công mọi pha dứt điểm khó nhất.