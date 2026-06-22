Hành trình 'cổ tích' của người hùng đội tuyển Đức

"Giải pháp" cho HLV Nagelsmann

Ở World Cup 2026, HLV Julian Nagelsmann vẫn ưu tiên sử dụng Kai Havertz cho vị trí tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-2-3-1. Nhưng tính về hiệu quả, Deniz Undav mới là số 1. Sau 2 trận đấu, Undav đã trực tiếp góp dấu giày vào 5 bàn thắng của tuyển Đức, gồm 3 bàn và 2 kiến tạo. Trung bình cứ mỗi 11,2 phút trên sân, chân sút 29 tuổi lại tạo ra một bàn thắng hoặc một đường kiến tạo cho đồng đội. Hiệu suất ấy vượt xa bất kỳ cầu thủ nào tại World Cup tính đến thời điểm hiện tại. Màn trình diễn xuất sắc trước Bờ Biển Ngà cũng giúp Undav ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Đức. Anh trở thành cầu thủ Đức đầu tiên ghi bàn trong cả 2 trận đầu tiên tham dự World Cup sau 24 năm. Người gần nhất làm được điều này là Miroslav Klose (World Cup 2002).

Deniz Undav (26) đã trực tiếp góp dấu giày vào 5 bàn thắng của tuyển Đức ẢNH: REUTERS

Rõ ràng, Undav mang đến "giải pháp" cho HLV Nagelsmann. Bavarian Football Works nhận xét trong khi Havertz gặp khó khăn trước hàng thủ giàu thể lực của Bờ Biển Ngà, Undav lại thể hiện đầy đủ bản năng của một trung phong thực thụ với những pha di chuyển không bóng sắc bén và khả năng xuất hiện đúng lúc trong khu vực nguy hiểm. Chính HLV Julian Nagelsmann cũng thừa nhận ông đang đối mặt với bài toán dễ chịu nhất giải đấu: Liệu có nên tiếp tục sử dụng Undav như một "siêu dự bị" hay trao cho anh suất đá chính. Tiền đạo của Stuttgart đã ghi tới 9 bàn trong 8 trận gần nhất cho tuyển Đức, một phong độ khiến ban huấn luyện khó có thể phớt lờ.

Có lẽ lần đầu tiên sau nhiều năm, người hâm mộ Đức lại cảm thấy họ đang sở hữu một trung phong đúng nghĩa, người có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một cú chạm bóng.

T Ừ CÔNG XƯỞNG ĐẾN SÂN CỎ W ORLD C UP

Những bàn thắng tại World Cup càng trở nên đặc biệt hơn khi nhìn lại hành trình của Undav. Không giống phần lớn tuyển thủ Đức trưởng thành từ các học viện danh tiếng, con đường của Undav quanh co hơn rất nhiều. Anh từng bị loại khỏi hệ thống đào tạo trẻ của Werder Bremen và phải tiếp tục theo đuổi giấc mơ ở những giải đấu hạng thấp. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Undav vừa chơi bóng vừa làm công nhân vận hành máy cắt laser tại một nhà máy ở Đức.

Năm 2020, khi đã 24 tuổi, Undav vẫn chỉ là một tiền đạo của SV Meppen ở giải hạng 3 Đức. Không nhiều người nghĩ anh có thể vươn tới đỉnh cao. Nhưng bước ngoặt xuất hiện khi Union Saint-Gilloise ở giải hạng 2 của Bỉ quyết định đặt niềm tin vào chân sút này. Tại Bỉ, sự nghiệp của Undav bùng nổ với 45 bàn sau 70 trận. Thành tích đó mở ra cánh cửa đến Premier League trong màu áo Brighton. Dù không thực sự thành công tại Anh, Undav lại tìm được môi trường phù hợp ở Stuttgart. Mùa giải 2025 - 2026, anh ghi 19 bàn tại Bundesliga, chỉ xếp sau Harry Kane trong danh sách Vua phá lưới. Opta thống kê với 25 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng, Undav là cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của đội tuyển Đức trước khi World Cup khởi tranh.

Hành trình của Undav giống một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. 6 năm trước, anh còn phải lo hoàn thành ca làm việc trước khi ra sân thi đấu ở giải hạng 3. Hôm nay, chàng trai chưa khoác áo bất cứ đội tuyển trẻ nào của Đức đang sánh ngang Miroslav Klose trong những thống kê của World Cup và trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công "Cỗ xe tăng". Nếu Đức tiến xa tại World Cup 2026, rất có thể câu chuyện đáng nhớ nhất của họ sẽ không chỉ là những chiến thắng. Đó còn là hành trình phi thường của một chàng công nhân đã không từ bỏ giấc mơ của mình.