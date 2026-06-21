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Thể thao World Cup 2026

HLV Bờ Biển Ngà ‘trốn’ vào phòng thay đồ, trở lại nhìn đội nhà thua ngược Đức

Văn Trình
Văn Trình

HLV Emerse Fae của Bờ Biển Ngà tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ tại World Cup 2026 với màn ăn mừng cuồng nhiệt sau bàn mở tỷ số vào lưới Đức. Tuy nhiên, sau khi tranh thủ chạy vào đường hầm trong giờ uống nước hiệp 2, ông trở lại chứng kiến đội nhà thua ngược 1-2 bởi cú đúp muộn của Deniz Undav.

HLV Bờ Biển Ngà ăn mừng gây sốt rồi… biến mất vào đường hầm

Trên sân Toronto rạng sáng 21.6, Bờ Biển Ngà khiến tất cả bất ngờ khi vượt lên dẫn trước ở phút 29. Tài năng trẻ Yan Diomande đi bóng vượt qua Joshua Kimmich trước khi bóng đến chân Franck Kessié, người dễ dàng đánh bại Manuel Neuer.

Trong khi các cầu thủ ăn mừng trên sân, HLV Emerse Fae mới là nhân vật thu hút mọi sự chú ý. Nhà cầm quân 41 tuổi không thể giấu nổi cảm xúc, liên tục nhảy cẫng, chạy về phía khu kỹ thuật, ôm các cộng sự và vung tay đầy phấn khích. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ còn ví đây là một trong những màn ăn mừng đáng nhớ nhất tại World Cup 2026.

HLV Bờ Biển Ngà ‘trốn’ vào phòng thay đồ, trở lại nhìn đội nhà thua ngược Đức- Ảnh 1.

HLV Emerse Fae đang là một trong những nhà cầm quân có phong cách đặc biệt nhất ở World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Đến giờ nghỉ uống nước ở giữa hiệp 2, ESPN lại ghi lại khoảnh khắc khá hài hước khi vị chiến lược gia người Bờ Biển Ngà lập tức "trốn" vào đường hầm để bổ sung nước và trở về phòng thay đồ. Đến khi trọng tài thổi khỏi hết thời gian tạm nghỉ, ông Emerse Fae mới gấp rút trở lại và dặn dò các học trò.

Đáng tiếc, sau khi trở lại khu kỹ thuật, HLV Emerse Fae đã phải chứng kiến đội nhà đánh rơi lợi thế và nhận thất bại cay đắng 1-2 trước Đức. Dù bị dẫn bàn và gặp nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian trận đấu, đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới vẫn biết cách tạo ra khác biệt đúng lúc.

Sau bàn gỡ hòa ở phút 68, tiền đạo Deniz Undav tiếp tục để lại dấu ấn với pha làm bàn trong thời gian bù giờ, giúp "Die Mannschaft" thắng ngược 2-1 và giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Ngay lập tức, trên mạng xã hội, không ít bình luận mang tính châm biếm xuất hiện: "Việc HLV Emerse Fae trốn vào đường hầm là lý do Bờ Biển Ngà thua ở cuối trận. Là HLV, ông ấy phải làm tốt hơn thế".

Một CĐV khác viết: "Lẽ ra ông ấy nên tận dụng quãng nghỉ để nhắc các cầu thủ phòng ngự chặt chẽ hơn thay vì bỏ đi làm việc riêng".

HLV Bờ Biển Ngà ‘trốn’ vào phòng thay đồ, trở lại nhìn đội nhà thua ngược Đức- Ảnh 2.

HLV Emerse Fae gấp rút trở lại sân và dặn dò cầu thủ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau trận đấu, HLV Emerse Fae tỏ ra tiếc nuối khi đội bóng của ông đã ở rất gần một cú sốc lớn: "Chúng tôi luôn thất vọng khi thất bại. Bờ Biển Ngà đã có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 ngay đầu hiệp hai và cũng có thời cơ sau khi họ gỡ hòa. Nhưng trước những đội bóng lớn, bạn phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Không có gì là chắc chắn trong bóng đá".

Dù trắng tay, màn trình diễn trước đội tuyển Đức vẫn mang lại nhiều hy vọng cho Bờ Biển Ngà. Sau chiến thắng trước Ecuador ở trận mở màn, "Những chú voi" vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng 32 đội khi ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Emerse Fae chỉ phải gặp đội bóng yếu nhất bảng là Coracao.

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