Declan Rice gây lo lắng cho đội tuyển Anh, HLV Tuchel cho cầu thủ đi chơi golf

HLV Tuchel đau đầu bài toán lực lượng đội tuyển Anh

Đội tuyển Anh vẫn chưa chắc suất vào vòng 32 đội, mục tiêu của họ là giành ngôi nhất bảng L. Vì vậy, trận đấu gặp Panama (lúc 4 giờ ngày 28.6), "Tam sư" xác định phải nỗ lực để giành chiến thắng để hoàn thành cả 2 mục tiêu này. Tuy nhiên, bài toán lực lượng đang khiến HLV Tuchel phải đau đầu tính toán.

Declan Rice sẽ được HLV Tuchel cho nghỉ ngơi, vì anh quá quan trọng với đội tuyển Anh Ảnh: Reuters

Tại bảng L, đội tuyển Anh vẫn dẫn đầu bảng với 4 điểm bằng với Ghana, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số. Ghana sẽ gặp Croatia (3 điểm) cùng lúc 4 giờ ngày 28.6.

Ghana cũng muốn cạnh tranh ngôi đầu bảng của đội tuyển Anh, vì khả năng nhì bảng họ sẽ phải đối đầu với Bồ Đào Nha (có thể nhì bảng K) ở vòng 32 đội. Dĩ nhiên, đội tuyển Anh cũng không muốn sớm gặp Bồ Đào Nha của Ronaldo vừa "khai hỏa" với cú đúp bàn thắng.

Nhà báo Craig Hope cho biết, HLV Tuchel đang dự định sẽ cho Declan Rice nghỉ ngơi, vì Kobbie Mainoo sẵn sàng thay thế. Nhưng với vị trí của Reece James tưởng dễ, thì hóa ra lại khó, do ở vị trí hậu vệ phải này đội tuyển Anh khan hiếm nhân sự.

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Có thể sẽ là một sự chắp vá, hoặc Djed Spence lại được thi đấu sau màn trình diễn không ấn tượng ở trận hòa Ghana. Ngoài ra, tiền vệ Elliot Anderson cũng được kiểm tra chấn thương sau khi được thay ra ở phút 73 cũng ở trận gặp Ghana.

HLV Tuchel cho cầu thủ đi chơi golf quên chấn thương

Trước tình thế này, HLV Tuchel đã có một giải pháp được xem là bất ngờ, với hy vọng sẽ mang lại hiệu quả cho các cầu thủ đội tuyển Anh. Đặc biệt, muốn họ quên đi nỗi lo về chấn thương hay ảnh hưởng thể lực.

HLV Tuchel (áo đen) quyết định cho cầu thủ đội tuyển Anh đi chơi golf để quên đi nỗi lo chấn thương Ảnh: Reuters

Nhà cầm quân người Đức đã cho các cầu thủ nghỉ ngơi hoàn toàn sau trận đấu với Ghana. Ông cũng cho một số cầu thủ đi chơi golf, trong khi đội trưởng Harry Kane được trông thấy thư thả thưởng thức cà phê cùng với ban huấn luyện tại khách sạn của đội ở Kansas City, theo Craig Hope.

Liệu pháp này được cho sẽ mang lại hiệu quả cho các cầu thủ đội tuyển Anh để nạp lại năng lực, trong bối cảnh họ cũng nhận rất nhiều chỉ trích sau trận hòa đội tuyển Ghana với không ít cơ hội ghi bàn nhưng bỏ lỡ.

Trong khi đó, hậu vệ Reece James phản ứng trước các tin đồn anh lại chấn thương: "Tôi không để ý quá nhiều đến những lời bàn tán. Tôi vẫn khỏe mạnh và sẽ tập trung cho trận tiếp theo".

Ở trận gặp Ghana, Reece James được điều trị khá lâu vì chấn thương vùng đầu trong hiệp một nhưng vẫn hoàn thành trận đấu. Vấn đề đáng lo ngại hơn là chấn thương gân kheo của cầu thủ này vẫn âm ỉ, theo nhà báo Craig Hope.