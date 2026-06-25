Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc ra sao?

Lượt trận cuối bảng A diễn ra hôm nay chứng kiến bất ngờ lớn khi đội tuyển Hàn Quốc để thua Nam Phi với tỷ số 0-1. Kết quả này giúp Nam Phi chiếm ngôi nhì bảng A với 4 điểm, cùng chủ nhà Mexico (9 điểm, nhất bảng) giành vé vào vòng loại trực tiếp. Trong khi đó đội tuyển Hàn Quốc xếp hạng ba bảng A với 3 điểm (hiệu số -1).

Son Heung-min cùng đội tuyển Hàn Quốc mong manh cơ hội đi tiếp tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Hiện xếp hạng tư trong tổng số 12 đội hạng ba nhưng cơ hội nằm trong tốp 8/12 đội hạng ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp trở nên mong manh với Son Heung-min và các đồng đội. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho biết để chắc trong nhóm 8 đội hạng ba cần có 4 điểm, nếu 3 điểm cần có hiệu số bàn thắng bại tốt. Hàn Quốc ở tình thế khó bởi vừa có hiệu số bàn thắng bại không tốt (-1) lại nằm ở bảng A hoàn tất thi đấu trước so với nhiều bảng còn lại nên mất quyền tự quyết. Cơ hội thấp nhưng vẫn còn bởi tính đến lúc này đội tuyển Hàn Quốc chắc chắn xếp trên 1 đội xếp hạng ba đã hoàn tất thi đấu là Scotland (bảng C) khi đội bóng này có 3 điểm với hiệu số bàn thắng bại -3.

Bảng B kết thúc với ngôi đầu thuộc về Thụy Sĩ (7 điểm) và hạng nhì thuộc về Canada (4 điểm) cũng là 2 đội giành vé vào vòng loại trực tiếp. Xếp hạng ba với 4 điểm, đội tuyển Bosnia và Hercegovina dẫn đầu nhóm các đội xếp hạng ba và xem như có vé đi tiếp.

Tại bảng C, đội tuyển Brazil xếp nhất bảng với 7 điểm, hơn hiệu số bàn thắng bại (6 so với 3) với đội xếp nhì có cùng 7 điểm là Ma Rốc và cùng nhau đi tiếp. Đội tuyển Scotland xếp hạng ba với 3 điểm (hiệu số -3), khó đi tiếp bằng cánh cửa phụ khi xếp sau cả Hàn Quốc.

Thứ hạng các bảng đấu còn lại không thay đổi khi các đội đã sớm có suất đi tiếp là đội tuyển Mỹ (bảng D, 6 điểm), đội tuyển Đức (bảng E, 6 điểm), đội tuyển Pháp (bảng I, 6 điểm), đội tuyển Na Uy (bảng I, 6 điểm), đội tuyển Argentina (bảng J, 6 điểm), Colombia (bảng K, 6 điểm), Anh (bảng L, 4 điểm).

Đội tuyển Hàn Quốc của Son Heung-min vượt qua vòng bảng World Cup trong kịch bản nào?

Bảng xếp hạng World Cup 2026 hôm nay:

Bảng A:

Bảng B:

Bảng C:

Xếp hạng các đội hạng ba:













