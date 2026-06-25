Son Heung-min và đội tuyển Hàn Quốc phải chờ vé vớt, báo chí xứ kim chi thất vọng não nề

Quyền tự quyết không còn

Đội tuyển Hàn Quốc bước vào lượt trận cuối bảng A World Cup 2026 vào rạng sáng 25.6 với mục tiêu rất rõ ràng: chỉ cần thắng hoặc hòa đội tuyển Nam Phi, họ sẽ giành quyền vào vòng 32 đội với tư cách đội nhì bảng. Tuy nhiên, thất bại 0-1 tại Estadio Monterrey (Mexico) đã khiến mọi tính toán của đại diện châu Á đảo lộn.

Bàn thắng duy nhất của Thapelo Maseko ở phút 63 giúp đội tuyển Nam Phi giành trọn 3 điểm, đồng thời vượt qua chính Hàn Quốc để chiếm vị trí thứ hai bảng A. Trong khi đó, Hàn Quốc kết thúc vòng bảng với 3 điểm sau 1 chiến thắng và 2 thất bại, rơi xuống vị trí thứ ba.

Son Heung-min (số 7) không thể giúp đội tuyển Hàn Quốc giành vé trực tiếp đến vòng knock-out ẢNH: REUTERS

Theo Yonhap và Korea Times, đội tuyển Mexico đã đánh bại đội tuyển CH Czech 3-0 ở trận đấu cùng giờ để hoàn tất vòng bảng với thành tích toàn thắng, qua đó chắc chắn đứng đầu bảng A. Nam Phi giành vé trực tiếp còn Hàn Quốc phải chờ kết quả các bảng đấu khác để xem liệu họ có nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.

Với thể thức World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp vào vòng knock-out. Bên cạnh đó, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng được đi tiếp. Đây là cánh cửa hy vọng cuối cùng của Hàn Quốc, nhưng cũng là tình thế mà họ chắc chắn không muốn rơi vào.

CĐV Hàn Quốc bật khóc ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ẢNH: REUTERS

Sau khi các bảng A, B và C khép lại, Hàn Quốc tạm đứng thứ tư trong nhóm các đội xếp thứ ba. Tuy nhiên, vòng bảng vẫn còn nhiều trận đấu chưa diễn ra, nên vị trí này chưa đủ để đảm bảo một suất đi tiếp. Các tiêu chí xếp hạng lần lượt là hiệu số bàn thắng bại, sau đó đến số bàn thắng ghi được.

Nói cách khác, số phận của Hàn Quốc không còn nằm trong tay họ. Từ vị thế có quyền tự quyết trước Nam Phi, Son Heung-min cùng các đồng đội giờ phải trở thành khán giả bất đắc dĩ, chờ những kết quả có lợi từ các bảng đấu khác.

Đội tuyển Hàn Quốc của Son Heung-min vượt qua vòng bảng World Cup trong kịch bản nào?

Báo chí Hàn Quốc thất vọng vì màn trình diễn nhạt nhòa

Điều khiến truyền thông Hàn Quốc thất vọng không chỉ là thất bại, mà còn là cách đội nhà thua trận. Tờ Chosun giật tít: "Hàn Quốc thất bại, đối mặt nguy cơ bị loại", đồng thời nhận định màn trình diễn kém thuyết phục trước Nam Phi khiến đội tuyển rơi vào thế khó. Theo tờ báo này, Hàn Quốc khởi đầu trận đấu với một vài cơ hội đáng chú ý, nhưng nhanh chóng đánh mất thế trận vì thiếu sức ép và không duy trì được nhịp độ tấn công.

Trong hiệp 1, Kim Min-jae có pha đánh đầu nguy hiểm sau tình huống phạt góc, còn Lee Kang-in cũng suýt tạo khác biệt với cú dứt điểm chân trái. Tuy nhiên, những cơ hội ấy không đủ để che đi thực tế rằng Hàn Quốc chơi thiếu ổn định và để Nam Phi dần kiểm soát trận đấu.

HLV Hong Myung-bo chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều chỉ trích ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, báo Chosun phân tích rằng Nam Phi từng gặp nhiều khó khăn trước lối pressing tầm cao ở 2 trận trước đó, nhưng Hàn Quốc lại không gây được sức ép đủ lớn. Nhờ vậy, thủ môn Ronwen Williams của Nam Phi nhiều lần thoải mái dâng cao, tham gia triển khai bóng và giúp đội nhà tổ chức tấn công từ tuyến dưới.

Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Kim Seung-gyu, Hàn Quốc có thể đã nhận bàn thua từ sớm. Anh liên tiếp cản phá những cơ hội nguy hiểm của Nam Phi trong hiệp 1, giúp đội nhà giữ được tỷ số 0-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, HLV Hong Myung-bo tung Son Heung-min, Jens Castrop và Kim Jin-gyu vào sân nhằm tìm kiếm bước ngoặt. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn không thể tạo khác biệt. Phút 63, Maseko ghi bàn duy nhất của trận đấu cho Nam Phi. Dù đẩy cao đội hình và tăng cường Cho Gue-sung để tận dụng các pha bóng bổng, đại diện châu Á vẫn bất lực trước hàng thủ chơi kín kẽ của đối phương.

Theo Chosun, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hơn 51.000 khán giả trên sân Estadio Monterrey đã la ó trước màn trình diễn nhạt nhòa của đội tuyển Hàn Quốc. Hình ảnh Son Heung-min ôm đầu thất vọng sau bàn thua cũng trở thành biểu tượng cho một trận đấu đầy tiếc nuối của đội bóng xứ kim chi.

Yonhap và Korea Times không dùng giọng điệu gay gắt như Chosun nhưng đều thừa nhận Hàn Quốc đã tự làm khó mình. Từ chỗ chỉ cần 1 điểm để đi tiếp với tư cách đội nhì bảng, họ lại để Nam Phi vượt lên đúng ở lượt trận cuối.

Trước đó, Hàn Quốc từng khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-1 trước đội tuyển CH Czech. Kết quả ấy mở ra nhiều kỳ vọng, nhất là khi đội bóng sở hữu những cái tên giàu kinh nghiệm như Son Heung-min, Kim Min-jae, Hwang In-beom hay Lee Kang-in. Tuy nhiên, thất bại 0-1 trước Mexico ở lượt trận thứ hai khiến cục diện trở nên phức tạp hơn. Đến trận thua Nam Phi, quyền tự quyết chính thức tuột khỏi tay họ.

Các tuyển thủ Hàn Quốc buồn bã, thất vọng với trận thua bạc nhược ẢNH: REUTERS

Điều đáng lo với Hàn Quốc là hiệu số bàn thắng bại không thật sự thuận lợi. Với 3 điểm và hiệu số -1, họ vẫn còn cơ hội cạnh tranh trong nhóm đội xếp thứ ba, nhưng mọi thứ phụ thuộc vào kết quả của các bảng đấu còn lại. Trong thể thức mới, "vé vớt" mở thêm hy vọng cho nhiều đội, nhưng cũng khiến cuộc đua trở nên căng thẳng hơn khi chỉ một bàn thắng hoặc một trận hòa ở bảng khác cũng có thể làm thay đổi cục diện.

Từ góc nhìn của truyền thông Hàn Quốc, câu chuyện không chỉ nằm ở việc đội tuyển còn cơ hội hay không. Vấn đề lớn hơn là màn trình diễn trước Nam Phi chưa đáp ứng kỳ vọng. Đội bóng được đánh giá cao hơn, có nhiều ngôi sao hơn và chỉ cần một kết quả hòa, nhưng lại không thể kiểm soát trận đấu theo cách mình muốn. Việc phải chờ vé vớt cũng đặt Hàn Quốc vào thế bị động về tinh thần. Nếu đi tiếp, họ nhiều khả năng sẽ gặp đối thủ mạnh ở vòng 32 đội.