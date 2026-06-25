World Cup nới lên 48 đội tuyển: Từ chỗ bị chê ‘tơi tả’ đến những bất ngờ ngoạn mục

Giải đấu bị nghi ngờ đang tạo ra nhiều bất ngờ

Khi FIFA quyết định mở rộng World Cup lên 48 đội, không ít chuyên gia và người hâm mộ đã phản đối. Họ lo ngại giải đấu sẽ mất đi tính cạnh tranh vốn có, xuất hiện nhiều trận đấu một chiều và kéo dài quá mức. Thậm chí, có ý kiến cho rằng World Cup đang bị "thương mại hóa" khi FIFA muốn tăng số trận đấu và mở rộng thị trường hơn là nâng cao chất lượng chuyên môn.

Nhưng sau hơn nửa chặng đường vòng bảng, World Cup 2026 đang mang đến một góc nhìn khác.

World Cup 2026 đến thời điểm này đang rất hấp dẫn về mặt chuyên môn ẢNH: REUTERS

Giải đấu không chỉ có nhiều bàn thắng mà còn xuất hiện những câu chuyện khiến người hâm mộ phải chú ý. Cabo Verde lần đầu dự World Cup nhưng vẫn giành điểm trước đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Uruguay. Scotland có chiến thắng đầu tiên tại World Cup sau 36 năm chờ đợi. Na Uy trở lại sân chơi lớn sau 28 năm và lập tức trở thành hiện tượng. Morocco tiếp tục chứng minh thành tích tại World Cup 2022 không phải là một khoảnh khắc bùng nổ nhất thời.

Thể thức 48 đội rõ ràng khiến World Cup rộng hơn. Nhưng rộng hơn không đồng nghĩa với nhạt hơn. Ngược lại, nó đang tạo thêm cơ hội cho những nền bóng đá từng rất ít khi được chú ý trên sân khấu lớn nhất thế giới.

Điều đáng nói là nhiều đội bóng bị đánh giá thấp không còn đến World Cup với tâm thế chỉ cố gắng hạn chế bàn thua. Họ bước vào giải với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, hệ thống đào tạo tốt hơn và niềm tin lớn hơn vào khả năng cạnh tranh của chính mình. Cabo Verde là ví dụ tiêu biểu. Một đội bóng lần đầu tham dự World Cup nhưng không hề lép vế về tinh thần trước Tây Ban Nha hay Uruguay. Họ phòng ngự kỷ luật, tận dụng cơ hội tốt và khiến cục diện bảng H trở nên khó lường.

World Cup với 48 đội tuyển: Từ chỗ bị chê đến những bất ngờ ngoạn mục

World Cup 2026 cũng đang cho thấy giá trị khác của mô hình mở rộng. Đây là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, với số thành phố đăng cai nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Điều đó khiến sức ảnh hưởng của giải đấu lan tỏa rộng hơn rất nhiều so với những kỳ World Cup trước.

Không khí World Cup không chỉ xuất hiện trong các sân vận động. Từ những khu xem bóng đá tập thể ở Mexico City, các lễ hội đường phố tại Toronto cho tới những câu chuyện cộng đồng ở Kansas City - nơi một chú dê được đặt tên Messi để chào đón đội tuyển Argentina - giải đấu đang tạo ra những điểm kết nối mới giữa bóng đá và đời sống địa phương.

FIFA từ lâu luôn khẳng định World Cup không chỉ là một giải bóng đá mà còn là một sự kiện văn hóa toàn cầu. Dù vẫn còn nhiều tranh luận về quy mô tổ chức, World Cup 2026 đang phần nào hiện thực hóa mục tiêu đó khi kéo hàng chục thành phố, hàng triệu người hâm mộ và vô số câu chuyện bên ngoài sân cỏ cùng tham gia vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

FIFA đã đúng hay mới chỉ may mắn?

Tất nhiên, còn quá sớm để khẳng định World Cup 48 đội là thành công hoàn toàn. Những thử thách thực sự vẫn nằm ở phía trước khi giải đấu bước vào vòng knock-out. Số trận nhiều hơn đồng nghĩa với áp lực lớn hơn về lịch thi đấu, thể lực cầu thủ và chất lượng chuyên môn.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào vòng bảng, FIFA đang có nhiều lý do để hài lòng. Các ông lớn vẫn tạo ra sức hút quen thuộc. Lionel Messi tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina. Cristiano Ronaldo vừa lập thêm một cột mốc lịch sử. Kylian Mbappe và Erling Haaland đang góp mặt trong cuộc đua Vua phá lưới hấp dẫn nhất nhiều năm qua.

Messi khiến cả thế giới phát "sốt" với 5 bàn thắng sau 2 trận đấu ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Song song với đó, những đội bóng bị đánh giá thấp cũng đang góp phần tạo nên bản sắc riêng cho giải đấu. Họ không còn xuất hiện như những vị khách mời danh dự mà đang trực tiếp tác động đến cuộc đua giành vé đi tiếp.

Nói cách khác, World Cup 2026 đang có được điều mà mọi giải đấu lớn đều mong muốn: các siêu sao vẫn tỏa sáng, nhưng sân khấu không còn thuộc độc quyền của các ông lớn.

Canh bạc của FIFA vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng đến lúc này, thể thức 48 đội đang cho thấy một mặt tích cực mà nhiều người chưa từng nghĩ tới. Nó khiến World Cup trở nên khó đoán hơn, mở rộng hơn và giàu câu chuyện hơn.

Ronaldo cũng đã quay lại đường đua World Cup 2026 với 2 bàn thắng ẢNH: REUTERS

Nếu những bất ngờ tiếp tục xuất hiện trong giai đoạn knock-out, World Cup 2026 có thể trở thành minh chứng rõ ràng nhất rằng đôi khi một giải đấu lớn không cần phải thu hẹp để giữ chất lượng. Ngược lại, chính việc mở rộng cánh cửa có thể mang đến những câu chuyện mà bóng đá thế giới đã bỏ lỡ trong nhiều thập niên.