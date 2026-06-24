‘Messi’ thứ hai ở World Cup 2026: Không ghi bàn nào vẫn gây sốt

GOAT sân cỏ và goat thảm cỏ bờ sông

Lionel Messi đang khiến cả thế giới nói về mình sau màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026. Với 5 bàn thắng chỉ sau 2 trận, siêu sao người Argentina đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới và tiếp tục củng cố vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Nhưng tại Kansas City, nơi đội tuyển Argentina đóng quân, người dân địa phương lại đang dành sự chú ý cho một Messi khác. Đó là... một chú dê.

Chú dê mang tên Messi mặc áo đội tuyển Argentina ẢNH: REUTERS

Câu chuyện càng trở nên thú vị khi trong bóng đá, người hâm mộ thường gọi Messi là GOAT - viết tắt của cụm từ Greatest Of All Time (vĩ đại nhất mọi thời đại). Trong khi đó, từ goat trong tiếng Anh lại có nghĩa là... con dê.

Vì vậy khi World Cup đến Kansas City, người ta quyết định đặt tên cho một chú dê con là Messi.

Trong lúc Messi phá kỷ lục, một 'Messi' khác đang gây sốt ở Mỹ

Theo Reuters, chú dê này được sinh ra chỉ khoảng 1 tuần trước khi được đưa tới khu vực Berkley Riverfront cùng đàn dê của công ty Goats Gone Green. Trong một buổi làm việc với các đài truyền hình địa phương, mọi người cho rằng thành phố nên có một "Messi" của riêng mình trong thời gian World Cup diễn ra.

Chú dê mang tên Messi mới 1 tháng tuổi ẢNH: REUTERS

"Đây là dê con Messi. Nó được sinh ra khoảng 1 tuần trước khi chúng tôi tới đây. World Cup đang diễn ra nên mọi người đều nghĩ rằng thành phố cần có một Messi nào đó. Vì thế họ đặt tên chú dê nhỏ này là Messi. Đó là lý do hiện tại nó đang mặc áo đội tuyển Argentina", ông Kyle Alvis, chủ công ty Goats Gone Green, chia sẻ.

Trong những ngày qua, chú dê Messi xuất hiện với chiếc áo sọc xanh trắng quen thuộc của đội tuyển Argentina và nhanh chóng trở thành nhân vật được yêu thích bên bờ sông Missouri.

Một Messi ghi bàn, một 'Messi' gặm cỏ

Nếu Lionel Messi đang bận chinh phục các kỷ lục tại World Cup thì Messi "phiên bản dê" cũng có nhiệm vụ riêng của mình.

Đàn dê của công ty Goats Gone Green được đưa tới khu vực rộng khoảng 55 mẫu Anh ven sông Missouri để xử lý thực vật xâm lấn thay cho thuốc diệt cỏ. Đây là giải pháp được địa phương lựa chọn nhằm hạn chế tác động đến môi trường.

"Chúng tôi đưa đàn dê đến đây vì họ không muốn sử dụng thuốc diệt cỏ. Với sông Missouri ở ngay bên cạnh, chúng tôi không muốn hóa chất chảy xuống gây ảnh hưởng đến cá hay hệ sinh thái. Không chỉ vậy, đàn dê còn mang đến điều thú vị cho những người đi dạo dọc bờ sông Berkley. Họ được nhìn thấy thứ gì đó khác ngoài những khối bê tông và các tòa nhà", ông Alvis cho biết.

Các chú dê làm nhiệm vụ dọn dẹp cỏ ở bờ sông Missouri ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, khu vực này nằm không xa nơi đội tuyển Argentina đóng quân trong thời gian tham dự World Cup 2026. Vì vậy, không ít người hy vọng sẽ có ngày 2 Messi gặp nhau.

Một người là nhà vô địch World Cup, chủ nhân của hàng loạt kỷ lục và danh hiệu cá nhân. Người còn lại là một chú dê mới hơn 1 tháng tuổi đang miệt mài gặm cỏ bên bờ sông Missouri.

"Tôi nghĩ anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi nghĩ anh ấy là GOAT (cầu thủ vĩ đại nhất). Vì vậy thật khó để bỏ qua điều đó", ông Alvis nói khi được hỏi về Lionel Messi.

Messi cũng đang mang đến nhiều thay đổi cho bóng đá chuyên nghiệp của Mỹ trong màu áo CLB Inter Miami ẢNH: REUTERS

Cho đến nay, siêu sao người Argentina vẫn chưa ghé thăm người bạn cùng tên của mình. Tuy nhiên, lời mời vẫn luôn được để ngỏ.

"Theo tôi biết thì anh ấy vẫn chưa đến đây. Nếu Lionel Messi muốn xuống gặp chú Messi nhỏ này, chúng tôi rất vui được chào đón anh ấy", ông Alvis nói.

Giữa những cuộc đua danh hiệu, những bàn thắng và các kỷ lục tại World Cup 2026, Kansas City đang có một câu chuyện rất riêng. Một Messi đang chinh phục thế giới bằng đôi chân trên sân cỏ. Messi còn lại thì chinh phục người dân địa phương bằng những bước chân nhỏ trên các bãi cỏ ven sông Missouri.