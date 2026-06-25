Đội tuyển Iran gặp rắc rối mới ở Mỹ, chuyến bay bị hoãn trước trận quan trọng đấu Ai Cập

Theo Reuters, vào rạng sáng 25.6 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết tiền đạo chủ lực Mehdi Taremi và trợ lý HLV Saeed Alhoei đã gặp một số vấn đề trong quá trình di chuyển, khiến cả phái đoàn không thể hoàn tất lịch trình như dự kiến. Song song đó, hãng thông tấn của Iran, ISNA cũng dẫn lời liên đoàn xác nhận chuyến bay của đội đã bị hoãn khi đến Mỹ vì các thành viên còn lại đang chờ Taremi và ông Alhoei trở lại để tiếp tục công tác chuẩn bị.

Nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ chưa được công bố. Đồng thời, chủ nhà Mỹ cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Dù vậy, đây là thêm một trở ngại đối với Iran trong bối cảnh đội bóng của HLV Amir Ghalenoei đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của vòng bảng World Cup 2026.

Mehdi Taremi gặp một số vấn đề khiến chuyến bay đội tuyển Iran bị hoãn ẢNH: REUTERS

Kế hoạch cho trận đấu quan trọng của Iran bị ảnh hưởng

Trước đó, đội tuyển Iran đóng quân tại Tijuana (Mexico) và liên tục phải di chuyển qua lại để thi đấu. HLV Ghalenoei từng thừa nhận lịch trình dày đặc cùng việc phải di chuyển nhiều khiến các cầu thủ gặp không ít khó khăn trong việc duy trì thể trạng tốt nhất.

ISNA cho biết, các cầu thủ đội tuyển Iran cảm thấy bất ngờ khi gặp thêm rắc rối mới. Trước đó một ngày, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đội bóng Tây Á trước lượt trận cuối, giới chức Mỹ đã cho phép Iran đến Seattle sớm hơn so với các trận đấu trước. Theo thông tin từ NBC dẫn lời người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), đội tuyển Iran được phép có mặt tại TP.Seattle trước trận đấu với Ai Cập hai ngày để chuẩn bị. Tuy nhiên, họ sẽ phải rời đi ngay trong đêm sau khi trận đấu khép lại.

Đây được xem là sự thay đổi tích cực đối với Iran, bởi trước đó đội bóng này chỉ được phép nhập cảnh sát giờ thi đấu và nhanh chóng quay trở lại Mexico sau khi trận đấu kết thúc. Sự linh hoạt mới giúp HLV Ghalenoei có thêm thời gian cho các buổi tập chiến thuật và hồi phục thể lực cho các cầu thủ.

Dẫu vậy, sự cố mới nhất liên quan đến chuyến bay bị trì hoãn rõ ràng không phải điều mà ban huấn luyện Iran mong muốn. Mehdi Taremi cùng các đồng đội đang đứng trước trận đấu quan trọng nhất kể từ đầu giải và họ đang muốn có thời gian để chuẩn bị tốt cho cả thể lực lẫn tinh thần.

Đội tuyển Iran đang đứng trước cơ hội vượt qua vòng bảng tại World Cup ẢNH: REUTERS

Sau hai lượt trận, Iran có 2 điểm với hai trận hòa liên tiếp và hiện vẫn rộng cửa giành vé vào vòng 32 đội. Chỉ cần đánh bại Ai Cập ở lượt trận cuối bảng G (10 giờ ngày 27.6), đại diện châu Á chắc chắn sẽ đi tiếp. Trong trường hợp hòa, cơ hội vẫn còn với Iran nhưng họ sẽ phải chờ kết quả trận đấu còn lại của bảng đấu.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Ai Cập đang có tinh thần rất cao. Chiến thắng trước New Zealand giúp đại diện châu Phi chấm dứt cơn khát kéo dài tới 92 năm không biết mùi chiến thắng tại World Cup. Với sự tỏa sáng của Mohamed Salah, Ai Cập đang dẫn đầu bảng G và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào vòng knock-out.