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Thể thao World Cup 2026

Vi phạm luật mới FIFA, che miệng khi tranh cãi: Bellingham của Anh lại thoát thẻ đỏ, vì sao?

Văn Trình
Văn Trình
Jude Bellingham trở thành tâm điểm tranh cãi sau trận hòa 0-0 giữa đội tuyển Anh và Ghana tại bảng L World Cup 2026. Tiền vệ 22 tuổi bị bắt gặp dùng tay che miệng khi trao đổi căng thẳng với tiền đạo Jordan Ayew của Ghana, nhưng không phải nhận bất kỳ án phạt nào từ trọng tài Said Martinez.

Quyết định này lập tức gây tranh cãi bởi trước đó không lâu, tiền vệ Miguel Almiron của Paraguay đã trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu ở World Cup vì hành động tương tự trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ (20.6).

Vi phạm luật mới FIFA, che miệng khi tranh cãi: Bellingham của Anh lại thoát thẻ đỏ, vì sao?- Ảnh 1.

Miguel Almiron (phải) bị đuổi khỏi sân ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ vì dùng tay che miệng

ẢNH: REUTERS

Vi phạm luật mới FIFA, che miệng khi tranh cãi: Bellingham của Anh lại thoát thẻ đỏ, vì sao?- Ảnh 2.

Bellingham (phải) có hành động tương tự nhưng trọng tài đã bỏ qua tình huống

ẢNH: REUTERS

Cầu thủ đội tuyển Ghana không phản ứng, giúp Bellingham thoát thẻ đỏ

Tuy nhiên, theo phân tích của truyền thông Anh, luật mới được Hội đồng Hiệp hội Bóng đá quốc tế (IFAB) ban hành hồi tháng 4 không cấm tuyệt đối việc cầu thủ dùng tay che miệng khi nói chuyện trên sân. Quy định này ra đời sau vụ việc gây ồn ào ở Champions League mùa trước, khi Gianluca Prestianni (Benfica) bị cáo buộc có những lời lẽ mang tính xúc phạm nhắm vào Vinicius Junior của Real Madrid. Sau cuộc điều tra của UEFA, cầu thủ người Argentina bị cấm thi đấu 6 trận, trong đó có 3 trận treo.

Theo luật mới, trọng tài chỉ có thể rút thẻ đỏ nếu việc che miệng diễn ra trong một tình huống được đánh giá là “gây hấn” hoặc có dấu hiệu xúc phạm đối phương. Vì vậy, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nhận định của trọng tài.

Daily Mail nhấn mạnh: “Trong trường hợp của Almiron, hậu vệ Mert Muldur (Thổ Nhĩ Kỳ) đã lập tức phản ứng và báo cho trọng tài. Sau khi VAR vào cuộc xác nhận, cầu thủ Paraguay bị truất quyền thi đấu. Trong khi đó, Jordan Ayew dường như không phản ứng mạnh với Bellingham, khiến tình huống không bị đẩy lên mức nghiêm trọng. Vì lý do trên, VAR lẫn trọng tài chính đều không truy cứu thêm tình huống này, giúp Bellingham thoát thẻ đỏ”.

Vi phạm luật mới FIFA, che miệng khi tranh cãi: Bellingham của Anh lại thoát thẻ đỏ, vì sao?- Ảnh 3.

Vụ việc của Bellingham đang gây ra nhiều tranh cãi

ẢNH: REUTERS

Dù vậy, nhiều tờ báo châu Âu cho rằng vụ việc mới nhất của Bellingham là một ví dụ về “công tác trọng tài hai cấp” của FIFA. RMC Sport (Pháp) đặt câu hỏi: “Tiêu chuẩn kép, thật không thể hiểu nổi trọng tài của FIFA?”. 

Kênh truyền hình này cho rằng Bellingham đã “thoát tội dễ dàng”, đặc biệt trong bối cảnh trọng tài Said Martinez còn bị chỉ trích vì nhiều quyết định gây tranh cãi khác, như tình huống Jordan Pickford va chạm với cầu thủ Ghana hay VAR đã không can thiệp trong pha bóng có thể dẫn đến quả phạt đền cho đại diện châu Phi.

Sau trận đấu, HLV Carlos Queiroz của Ghana cũng tiết lộ Bellingham đã có phản ứng gay gắt và dùng những lời lẽ nặng nề trong cuộc tranh cãi giữa hai đội trên đường vào phòng thay đồ. Thậm chí, khi bước vào giờ nghỉ giữa trận, đôi bên còn lời qua tiếng lại, suýt xảy ra xô xát trên sân. 

“Ý định của tôi chỉ là yêu cầu cậu ấy bình tĩnh lại. Nhưng trong lúc cảm xúc lên cao, những lời nói nặng nề xuất hiện là chuyện bình thường. Đây là bóng đá, không phải một buổi khiêu vũ trong bộ vest sang trọng”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết.

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