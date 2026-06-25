Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Cảm xúc trái ngược: Son Heung-min và Hàn Quốc suy sụp, Nam Phi mở hội

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Sáng 25.6 (giờ Việt Nam), Hàn Quốc nhận thất bại 0-1 trước Nam Phi, phải thấp thỏm chờ đợi để biết mình có vào vòng knock-out hay không. Sau trận, Son Heung-min và các đồng đội không giấu nổi vẻ thất vọng.
Cảm xúc trái ngược: Son Heung-min và Hàn Quốc suy sụp, Nam Phi mở hội - Ảnh 1.

Được đánh giá cao hơn Nam Phi, Hàn Quốc chơi áp đảo, kiểm soát bóng 68% nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng

ẢNH: REUTERS

Cảm xúc trái ngược: Son Heung-min và Hàn Quốc suy sụp, Nam Phi mở hội - Ảnh 2.

Ở trận đấu này, Son Heung-min vào sân từ băng ghế dự bị. Cựu sao Tottenham cũng chẳng thể giúp Hàn Quốc tạo ra sự khác biệt khi Nam Phi phòng ngự quá kỷ luật

ẢNH: REUTERS

Cảm xúc trái ngược: Son Heung-min và Hàn Quốc suy sụp, Nam Phi mở hội - Ảnh 3.

Nam Phi không chỉ thủ hay, mà còn phản công rất giỏi. Phút 63, Thapelo Maseko (số 12) ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Nam Phi vào vòng knock-out với tư cách đội nhì bảng A

ẢNH: REUTERS

Cảm xúc trái ngược: Son Heung-min và Hàn Quốc suy sụp, Nam Phi mở hội - Ảnh 4.

Kết quả này khiến Hàn Quốc không còn quyền tự quyết. Họ phải chờ đợi các bảng đấu khác để biết được mình có vào knock-out với tư cách một trong các đội hạng 3 có thành tích tốt hay không. Son Heung-min và đồng đội thẫn thờ, thất vọng

ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Hàn Quốc của Son Heung-min vượt qua vòng bảng World Cup trong kịch bản nào?

Cảm xúc trái ngược: Son Heung-min và Hàn Quốc suy sụp, Nam Phi mở hội - Ảnh 5.

Lee Kang-in gục đầu thất vọng. Nhà vô địch Champions League cũng chơi mờ nhạt trong một tập thể không thể hiện được sự gắn kết

ẢNH: REUTERS

Cảm xúc trái ngược: Son Heung-min và Hàn Quốc suy sụp, Nam Phi mở hội - Ảnh 6.

Tâm trạng trái ngược của cầu thủ đôi bên

ẢNH: REUTERS

Cảm xúc trái ngược: Son Heung-min và Hàn Quốc suy sụp, Nam Phi mở hội - Ảnh 7.

CĐV Hàn Quốc cũng bật khóc

ẢNH: REUTERS

Cảm xúc trái ngược: Son Heung-min và Hàn Quốc suy sụp, Nam Phi mở hội - Ảnh 8.

Các cầu thủ Nam Phi đi vào đường hầm trong sự hân hoan

ẢNH: REUTERS

Cảm xúc trái ngược: Son Heung-min và Hàn Quốc suy sụp, Nam Phi mở hội - Ảnh 9.

Truyền thông Hàn Quốc có lẽ sẽ dậy sóng sau thất bại này của đội nhà

ẢNH: REUTERS

Cảm xúc trái ngược: Son Heung-min và Hàn Quốc suy sụp, Nam Phi mở hội - Ảnh 10.

Son Heung-min động viên đồng đội trong lúc đi khắp sân để chào người hâm mộ đã đến sân cổ vũ đội

ẢNH: REUTERS

Cảm xúc trái ngược: Son Heung-min và Hàn Quốc suy sụp, Nam Phi mở hội - Ảnh 11.

Nhưng sau đó, chính anh lại ôm đầu thất vọng khi đi vào đường hầm. Đây rõ ràng là kỳ World Cup 2026 mà anh gặp quá nhiều vấn đề và áp lực

ẢNH: REUTERS

 

Tin liên quan

Khi ‘kẻ lót đường’ khiến các ông lớn choáng váng, World Cup hấp dẫn tuyệt đối!

Khi ‘kẻ lót đường’ khiến các ông lớn choáng váng, World Cup hấp dẫn tuyệt đối!

Cabo Verde, Morocco, Na Uy hay Scotland đang khiến vòng bảng World Cup 2026 trở nên khó lường hơn bao giờ hết, khi những 'đội bóng nhỏ' không còn chấp nhận vai kẻ lót đường.

World Cup nới lên 48 đội tuyển: Từ chỗ bị chê ‘tơi tả’ đến những bất ngờ ngoạn mục

Declan Rice gây lo lắng cho đội tuyển Anh, HLV Tuchel cho cầu thủ đi chơi golf

Khám phá thêm chủ đề

Hàn Quốc Son Heung-Min Nam phi World Cup 2026

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận