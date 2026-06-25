Cảm xúc trái ngược: Son Heung-min và Hàn Quốc suy sụp, Nam Phi mở hội

Kết quả này khiến Hàn Quốc không còn quyền tự quyết. Họ phải chờ đợi các bảng đấu khác để biết được mình có vào knock-out với tư cách một trong các đội hạng 3 có thành tích tốt hay không. Son Heung-min và đồng đội thẫn thờ, thất vọng