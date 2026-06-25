Cảm xúc trái ngược: Son Heung-min và Hàn Quốc suy sụp, Nam Phi mở hội
Sáng 25.6 (giờ Việt Nam), Hàn Quốc nhận thất bại 0-1 trước Nam Phi, phải thấp thỏm chờ đợi để biết mình có vào vòng knock-out hay không. Sau trận, Son Heung-min và các đồng đội không giấu nổi vẻ thất vọng.
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Ở trận đấu này, Son Heung-min vào sân từ băng ghế dự bị. Cựu sao Tottenham cũng chẳng thể giúp Hàn Quốc tạo ra sự khác biệt khi Nam Phi phòng ngự quá kỷ luật
Nam Phi không chỉ thủ hay, mà còn phản công rất giỏi. Phút 63, Thapelo Maseko (số 12) ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Nam Phi vào vòng knock-out với tư cách đội nhì bảng A
Kết quả này khiến Hàn Quốc không còn quyền tự quyết. Họ phải chờ đợi các bảng đấu khác để biết được mình có vào knock-out với tư cách một trong các đội hạng 3 có thành tích tốt hay không. Son Heung-min và đồng đội thẫn thờ, thất vọng
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Nhưng sau đó, chính anh lại ôm đầu thất vọng khi đi vào đường hầm. Đây rõ ràng là kỳ World Cup 2026 mà anh gặp quá nhiều vấn đề và áp lực
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