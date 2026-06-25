Khi ‘kẻ lót đường’ khiến các ông lớn choáng váng, World Cup hấp dẫn tuyệt đối!

World Cup thường được kể bằng câu chuyện của những ông lớn. Đó là đội tuyển Argentina của Lionel Messi, đội tuyển Pháp của Kylian Mbappe, đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo hay đội tuyển Anh, đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Brazil với lịch sử hào hùng và lực lượng ngôi sao trải dài trên mọi tuyến.

Nhưng ở World Cup 2026, một lớp nhân vật khác đang dần bước ra giữa sân khấu.

Các đội bóng nhỏ đang cho thấy họ không đến World Cup 2026 chỉ để học hỏi ẢNH: REUTERS

Đó là Cabo Verde - đội bóng lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng vẫn bất bại sau 2 lượt trận trước đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Uruguay. Đó là Morocco tiếp tục cho thấy thành tích lịch sử tại World Cup 2022 không phải là khoảnh khắc bùng nổ nhất thời. Và đó là Na Uy, đội tuyển trở lại World Cup sau 28 năm nhưng đang khiến cả bảng đấu phải nhìn họ bằng ánh mắt khác.

Có thể họ chưa phải ứng viên vô địch. Nhưng họ đang khiến World Cup 2026 trở nên hấp dẫn theo cách riêng.

World Cup 2026 đảo điên vì những ’đội bóng nhỏ’

Khi những đội bóng nhỏ không còn đến World Cup để học hỏi

Trong quá khứ, nhiều đội bóng bị đánh giá thấp thường bước vào giải đấu với mục tiêu hạn chế bàn thua, cố gắng giành một kết quả tích cực và chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Nhưng World Cup 2026 cho thấy một hình ảnh khác. Các đội bóng nhỏ tổ chức tốt hơn, kỷ luật hơn và quan trọng nhất là họ tin rằng mình có thể cạnh tranh sòng phẳng.

Cabo Verde là ví dụ rõ nhất. Lần đầu tiên tham dự World Cup nhưng đại diện châu Phi không hề tỏ ra e ngại trước những đối thủ giàu truyền thống hơn rất nhiều. Trận hòa trước đội tuyển Tây Ban Nha và trận hòa trước đội tuyển Uruguay không đến từ may mắn. Đó là thành quả của một tập thể chơi có tổ chức, biết cách chịu áp lực và tận dụng tối đa những thời điểm thuận lợi trong trận đấu.

Cabo Verde đang có 2 điểm sau 2 trận hòa ẢNH: REUTERS

Quan trọng hơn, Cabo Verde vẫn đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Chỉ riêng điều đó cũng đủ biến họ trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của vòng bảng năm nay.

Morocco cũng đang tiếp tục hành trình mà họ bắt đầu từ World Cup 2022. Sau khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên vào bán kết World Cup cách đây 4 năm, nhiều người từng cho rằng đó là thành công mang tính thời điểm. Tuy nhiên, những gì Morocco thể hiện tại World Cup 2026 cho thấy nền bóng đá này đã bước sang một giai đoạn phát triển khác. Họ không còn là hiện tượng mà đang dần trở thành một đội tuyển có khả năng cạnh tranh ổn định ở sân chơi lớn.

Đội tuyển Morocco đã có kỳ World Cup 2022 thành công ngoài tưởng tượng ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Na Uy mang đến một câu chuyện khác. Sự trở lại sau 28 năm vắng bóng vốn đã đủ đặc biệt. Nhưng điều khiến họ được chú ý hơn là cách họ thi đấu. Erling Haaland vẫn là ngôi sao lớn nhất, nhưng Na Uy không còn tạo cảm giác phụ thuộc hoàn toàn vào tiền đạo này. Họ chơi với sự tự tin, tốc độ và tham vọng của một tập thể thực sự muốn tiến xa.

Khoảng cách bóng đá thế giới đang thu hẹp?

Tất nhiên, còn quá sớm để khẳng định cán cân quyền lực của bóng đá thế giới đã thay đổi. Các đội tuyển lớn vẫn sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội, hệ thống đào tạo hàng đầu và kinh nghiệm ở những trận đấu mang tính quyết định. Khi World Cup bước vào vòng knock-out, bản lĩnh của các ông lớn vẫn là yếu tố rất khó thay thế.

Tuy nhiên, World Cup 2026 đang cho thấy một thực tế đáng chú ý: khoảng cách giữa nhóm đầu và phần còn lại có lẽ không còn lớn như trước.

Thể thức 48 đội từng bị chỉ trích vì nguy cơ làm giải đấu trở nên loãng hơn. Nhưng ít nhất đến lúc này, chính sự mở rộng ấy lại mang đến thêm cơ hội cho nhiều nền bóng đá mới xuất hiện và chứng minh năng lực của mình. Thay vì chỉ có những cái tên quen thuộc, World Cup đang được làm giàu bởi những câu chuyện mới, những nhân vật mới và những bất ngờ mới.

Đội tuyển Na Uy đã vượt qua vòng bảng sau 2 lượt trận ẢNH: REUTERS

Đó cũng là lý do vòng bảng năm nay trở nên khó đoán hơn. Các ông lớn vẫn chiến thắng, nhưng không còn dễ dàng áp đặt thế trận như trước. Những đội bóng nhỏ giờ đây có thể khiến bất kỳ đối thủ nào gặp khó khăn nếu thiếu tập trung hoặc đánh giá thấp họ.

World Cup vẫn cần Messi, Ronaldo, Mbappe hay Haaland để tạo nên sức hút toàn cầu. Nhưng vẻ đẹp lớn nhất của giải đấu luôn nằm ở chỗ sân khấu không chỉ thuộc về các siêu sao.