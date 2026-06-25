Nhận định Ecuador vs Đức: Đội cửa dưới dễ gây bất ngờ, Opta dự đoán thế nào?

Đội tuyển Đức đã sớm đi tiếp với ngôi nhất bảng

Đội tuyển Đức bước vào trận đấu gặp Ecuador với lợi thế tâm lý cực lớn khi đã chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out với vị trí nhất bảng E, bất chấp kết quả của loạt trận cuối cùng ra sao. Lúc này, HLV Julian Nagelsmann có cơ hội thử nghiệm đội hình, đồng thời cho các trụ cột nghỉ ngơi trước vòng knock-out.

Đối với Ecuador (1 điểm, hiệu số -1), chỉ có một chiến thắng mới giúp họ có hy vọng đi tiếp. Lúc này, đội bóng Nam Mỹ đang đứng thứ ba ở bảng E, xếp sau Đức (6 điểm, hiệu số +7) và Bờ Biển Ngà (3 điểm, hiệu số 0). Trong bối cảnh Bờ Biển Ngà gặp Curacao ở lượt cuối (khả năng cao Bờ Biển Ngà thắng), Ecuador cần phải đánh bại Đức để chờ cơ hội ở vị trí thứ ba chung cuộc.

Deniz Undav (phải) được xem là siêu dự bị của đội tuyển Đức tại World Cup 2026. Anh ghi 3 bàn và đóng góp 2 kiến tạo, chỉ sau 69 phút trên sân ẢNH: REUTERS

Vị thế an toàn của đội tuyển Đức lúc này là một trong những yếu tố khiến người hâm mộ Ecuador tin rằng đại diện Nam Mỹ sẽ có cơ hội lớn để tạo bất ngờ.

Ecuador phải ngừng phung phí cơ hội

Sự chắc chắn trong phòng ngự của Ecuador là điều ai cũng thấy. Tuy nhiên, hiệu quả trong tấn công của đội bóng Nam Mỹ là điều đáng lo ngại. Ecuador là 1 trong những đội bóng hiếm hoi vẫn đang mòn mỏi tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại World Cup lần này. Khác với trường hợp từ những đội bóng chú trọng khâu phòng ngự, cơn khát bàn thắng của Ecuador xuất phát từ việc họ phung phí các cơ hội ghi bàn. Đại diện Nam Mỹ có số cú sút trúng đích trung bình mỗi trận (8 cú sút) nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào ngoại trừ Đức. Dù vậy, họ cũng là đội bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất giải đấu (7 lần).

Đức không còn áp lực phải kiếm điểm ở trận này. Tuy nhiên, “cỗ xe tăng” khi xoay tua cầu thủ vẫn sở hữu đội hình chất lượng hơn. Bên cạnh đó, những cầu thủ dự bị cũng rất khát khao thể hiện mình để ghi điểm nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân ở vòng loại trực tiếp, giống như cách tiền đạo Deniz Undav đã làm. Trừ khi HLV Sebastian Beccacece có thể giúp hàng công Ecuador “lột xác”, bằng không trận đấu này có thể là điểm kết thúc cho hành trình World Cup 2026 của đại diện Nam Mỹ.

Trận đấu giữa Ecuador vs Đức diễn ra lúc 3 giờ ngày 26.6 (theo giờ Việt Nam) ẢNH: CMH

Đoàn quân của HLV Nagelsmann đang sở hữu chuỗi 11 trận thắng liên tiếp và là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu tính đến lúc này với 9 lần phá lưới đối phương. Trong khi đó, Ecuador bước vào giải đấu với hành trang là chuỗi 19 trận bất bại, nhưng lại tỏ ra hụt hơi khi World Cup chính thức khởi tranh. Đoàn quân của HLV Beccacece hiện đã trải qua 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại World Cup, chuỗi trận tệ nhất trong lịch sử đội tuyển này.

Tình hình lực lượng 2 đội

Ecuador không phải đối mặt với bất kỳ mối lo ngại nào về chấn thương hay án treo giò trước trận đấu cuối cùng tại bảng E. Đội bóng Nam Mỹ có đội hình mạnh nhất để quyết tâm giành 3 điểm trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Với đội tuyển Đức, HLV Nagelsmann sẽ phải tính toán phương án khỏa lấp khoảng trống, sau khi hậu vệ Nico Schlotterbeck dính chấn thương cổ chân nghiêm trọng trong trận gặp Bờ Biển Ngà và phải sớm nói lời chia tay giải đấu. Vì đây chỉ là một trận đấu mang tính thủ tục, nên sẽ không có gì bất ngờ khi đội tuyển Đức sẽ ra sân với nhiều cầu thủ dự bị.

Dự đoán kết quả Ecuador vs Đức

Siêu máy tính của Opta nhận định, Đức là đội cửa trên, với xác suất thắng 48,8%. Cơ hội tạo bất ngờ của Ecuador là 28,2%. Tỷ lệ xảy ra kết quả hòa là 23%.

Dự đoán tỷ số: Ecuador 1-1 Đức