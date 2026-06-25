Nhận định bóng đá Curacao vs Bờ Biển Ngà: 'Voi' châu Phi thắng cách biệt

Đội tuyển Bờ Biển Ngà vượt trội

Sau 2 lượt trận của bảng E, đội tuyển Đức dẫn đầu với 6 điểm (hiệu số +7). Đội tuyển Bờ Biển Ngà xếp hạng hai, có 3 điểm và hiệu số 0. Ecuador đứng thứ ba (1 điểm, hiệu số -1), còn Curacao chót bảng (1 điểm, hiệu số -6). Cơ hội lọt vào vòng 32 đội tại World Cup 2026 đang là mục tiêu tối thượng của cả Curacao và Bờ Biển Ngà, trước khi họ chạm trán nhau ở lượt trận cuối bảng E. Lúc này, cả hai đội đều còn hy vọng cho lần đầu giành vé vào vòng loại trực tiếp. Với Curacao, đây cũng là lần đầu tiên họ tham dự một kỳ World Cup, trong khi Bờ Biển Ngà từng phải dừng bước ngay từ vòng bảng vào các năm 2006, 2010 và 2014.

"Những chú voi" (biệt danh của đội tuyển Bờ Biển Ngà) đã để lại nhiều ấn tượng trong hai trận đấu vừa qua khi đánh bại Ecuador 1-0, trước khi để thua sát nút 1-2 trước Đức bởi bàn thua ở những phút bù giờ. HLV trưởng Emerse Fae chắc chắn rất kỳ vọng các học trò có thể đánh bại Curacao ở lượt trận cuối để đảm bảo một suất vào vòng 32 đội với vị trí nhì bảng E.

Tiền vệ cánh sinh năm 2006 Yan Diomande là một trong những cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt trong đội hình Bờ Biển Ngà ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Curacao được xem là một trong những đội bóng thú vị nhất tại World Cup năm nay. Quốc đảo vùng Caribe thua đậm 1-7 trước người Đức ở trận ra quân, nhưng đã kiên cường đứng vững để cầm hòa Ecuador 0-0 ở lượt trận thứ hai. Qua đó, Curacao nhen nhóm hy vọng mong manh sẽ có thể kéo dài hành trình của mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè này. Thầy trò HLV Dick Advocaat chỉ có một con đường duy nhất là giành chiến thắng trước Bờ Biển Ngà. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là một câu chuyện cổ tích thực sự tại World Cup.

Vé vớt khiến lượt trận cuối World Cup 2026 khó đoán hơn

Curacao chơi tử thủ?

Tính đến lúc này, "những chú voi" đã thể hiện một lối chơi rất sắc nét. Trong đó, Yan Diomande - cầu thủ được định giá 115 triệu USD, là một trong những ngôi sao thu hút nhiều sự chú ý nhất tại World Cup lần này. Bên cạnh đó, các chuyên gia nhận định Bờ Biển Ngà khó có thể phung phí cơ hội trước khung thành của Curacao như cách Ecuador đã làm. Tuy nhiên, đây được xem là một kiểu thử thách khác dành cho đại diện của châu Phi, khi họ là đội được kỳ vọng sẽ chơi áp đảo hoàn toàn. Curacao sẽ tiếp tục chơi tử thủ và tổ chức phản công nhanh. Tuy nhiên, giới mộ điệu đều nghĩ về một chiến thắng cách biệt cho Bờ Biển Ngà.

Trận Curacao vs Bờ Biển Ngà diễn ra lúc 3 giờ ngày 26.6 (theo giờ Việt Nam) ẢNH: CMH

Trước đó, Curacao đã giành được điểm số đầu tiên tại World Cup nhờ trận hòa 0-0 quả cảm trước Ecuador. Ở trận này, đội bóng tân binh đã hứng chịu đến 27 cú sút của đối phương. “Người nhện” Eloy Room có tới 15 pha cứu thua, con số nhiều nhất của một thủ môn trong 90 phút kể từ khi các số liệu thống kê bắt đầu được ghi lại vào năm 1966.

Dự đoán kết quả Curacao vs Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà có tỷ lệ thắng lên tới 82,2% trong 25.000 mô phỏng trước trận. Curacao chỉ có 7,6% cơ hội giành chiến thắng, trong khi khả năng xảy ra kết quả hòa là 10,1%.

Dự đoán tỷ số: Curacao 0-3 Bờ Biển Ngà