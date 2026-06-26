Bảng xếp hạng đội hạng ba World Cup: Hàn Quốc sắp bị loại, 2 đội đã vào vòng knock-out

Bảng xếp hạng các đội hạng ba World Cup mới nhất

Lượt trận hạ màn các bảng D, E, F đã khép lại sáng nay, với diễn biến hấp dẫn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out World Cup.

Ở bảng D, vé đi tiếp đã thuộc về Mỹ (6 điểm) và Úc (4 điểm). Paraguay đứng hạng ba với 4 điểm, hiệu số -2.

Ở bảng E, Đức và Bờ Biển Ngà (cùng 6 điểm) đoạt hai tấm vé vào vòng 32 đội. Ecuador đứng hạng ba với 4 điểm, hiệu số 0.

Ở bảng F, Hà Lan (7 điểm) và Nhật Bản (5 điểm) cũng nắm trong tay tấm vé đi tiếp. Thụy Điển đứng hạng ba với 4 điểm, hiệu số 0.

Bảng xếp hạng các đội hạng ba World Cup mới nhất ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Như vậy, cục diện bảng xếp hạng các đội hạng ba xuất sắc nhất đã được định hình gần xong. Hai đội bóng hạng ba đầu tiên bước vào vòng knock-out bao gồm Ecuador và Thụy Điển, khi cả hai cùng có 4 điểm và hiệu số 0.

Do có 8 trong số 12 đội hạng ba được quyền vào vòng sau, nên Ecuador và Thụy Điển chỉ cần xếp trên 4 đội hạng ba khác là được. Bộ đôi này chắc chắc đã đứng trên Bosnia & Herzegovina (4 điểm, hiệu số -1), Hàn Quốc (3 điểm, hiệu số -1), Scotland (3 điểm, hiệu số -3) và đội thứ ba bảng I (chỉ có tối đa là 3 điểm).

Với vỏn vẹn 3 điểm, Hàn Quốc đang ở vị thế chơi vơi. Đội bóng của HLV Hong Myung-bo đã tụt xuống hạng 6 trong số các đội thứ ba xuất sắc nhất, tức là chỉ còn hơn 2 đội, nhưng còn tới... 5 đội bóng đứng sau lưng Hàn Quốc vẫn chưa đá lượt cuối. Chỉ cần 3 trong số 5 đội này vượt lên, Hàn Quốc sẽ bị loại.

Hàn Quốc lâm nguy ẢNH: REUTERS

Lúc này, Hàn Quốc chỉ chắc chắn xếp trên Scotland (cùng 3 điểm, nhưng Hàn Quốc hơn hiệu số) ở bảng điểm các đội hạng ba. Các đội còn lại đều có thể vượt mặt Hàn Quốc để tiến vào vòng sau. Nhìn chung, cơ hội của đại diện châu Á không còn nhiều.

Không may cho Son Heung-min cùng đồng đội, khi Hàn Quốc thi đấu trước, nên sẽ mất quyền toan tính. Các đội đá sau hoàn toàn có thể tính toán kết quả phù hợp nhất để có mặt ở vòng sau.

Đơn cử ở trận đấu vừa kết thúc, Úc và Paraguay đã hòa nhau với tỷ số "nhạt nhẽo" 0-0, để Úc vào vòng knock-out, còn Paraguay cũng có vị trí tốt trên bảng xếp hạng các đội hạng ba, với 4 điểm.



