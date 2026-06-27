Tiền vệ Nhật Bản: 'Brazil không còn dám xem thường chúng tôi'

Đội tuyển Nhật Bản đã khác

Màn so tài giữa Brazil và Nhật Bản (0 giờ ngày 30.6) là trận đấu đáng chú ý nhất vòng 32 đội World Cup 2026. Trong khi Brazil là thế lực số một tại sân chơi thế giới, Nhật Bản đã tiến bộ thần tốc trong 5 năm qua và sẵn sàng thách thức trật tự cũ ở World Cup.

Ở vòng bảng, Brazil dẫn đầu bảng C với 7 điểm, bằng Ma Rốc nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại. Học trò HLV Carlo Ancelotti hòa Ma Rốc (1-1) ở trận ra quân, rồi thắng đậm Haiti (3-0) và Scotland (3-0) để khẳng định sức mạnh tuyệt đối.

Brazil dễ dàng lấy ngôi đầu bảng C ẢNH: REUTERS

Có chiến dịch vòng bảng chật vật hơn do gặp nhiều đối thủ mạnh, nhưng Nhật Bản cũng xuất sắc đứng nhì bảng F với 5 điểm, khi hòa Hà Lan (2-2), Thụy Điển (1-1) và thắng Tunisia (4-0). Thành tích này cộng với 5 năm bứt phá vừa qua giúp Nhật Bản có vị thế khác ở trận đấu sống còn với Brazil.

"Về mặt tinh thần, Brazil không còn dám xem thường chúng tôi nữa", tiền vệ Daichi Kamada đánh giá. "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải thực sự tận hưởng trận đấu. Bóng đá Nhật Bản đang phát triển. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chứng minh điều đó trên sân". Kamada đang có World Cup 2026 đáng nhớ với 2 bàn thắng, sánh ngang Ayase Ueda trong danh sách các chân sút tốt nhất của Nhật Bản ở giải năm nay.

Nhật Bản có 5 năm bất bại trước các đội tuyển châu Âu ở các giải chính thức lẫn giao hữu, khi thắng Đức, Tây Ban Nha, Scotland, Anh...

Tháng 10.2025, Nhật Bản cũng lội ngược dòng ngoạn mục để thắng 3-2 trước Brazi trong trận giao hữu tại Tokyo.

Daichi Kamada tin Nhật Bản đủ sức làm nên chuyện ẢNH: REUTERS

3 bàn thắng của Ayase Ueda, Takumi Minamino và Keito Nakamura không chỉ giúp Nhật Bản lấy trọn chiến thắng, mà còn mang đến lực đẩy niềm tin cho "Samurai xanh". Rằng Nhật Bản đã trưởng thành và đủ sức ngáng đường những đội bóng ở đỉnh cao thế giới, như Brazil.

Biến điều không thể thành có thể

"Cách đây một thập kỷ, Nhật Bản là đối thủ mà Brazil có thể dễ dàng đánh bại," HLV Hajime Moriyasu chia sẻ ngày 26.6. "Song, hiện tại đã rất khác, mà trận đấu năm ngoái là minh chứng. Điều đó cho thấy sự phát triển và trưởng thành của bóng đá Nhật Bản".

Theo chiến lược gia Nhật Bản, ông mong chờ trận đấu với Brazil ở vòng 32 đội. Moriyasu tuyên bố "Nhật Bản có thể vô địch World Cup nếu đồng lòng". Mục tiêu đó không thay đổi, dù Nhật Bản gặp đối thủ nặng ký ngay ở vòng knock-out đầu tiên.

"Nhật Bản có sự tôn trọng lớn dành cho Brazil, nhưng chúng tôi có khả năng thắng được họ", HLV Moriyasu nhấn mạnh.

Ở chiều ngược lại, truyền thông Brazil dè dặt trước sự vươn lên của Nhật Bản. Theo nhật báo Globo, thất bại 2-3 trước Nhật Bản vào năm ngoái khiến Brazil phải lo lắng. "Sự tự mãn không được phép tồn tại ở đội tuyển Brazil", truyền thông xứ samba cảnh báo. Theo báo chí Brazil, huyền thoại Zico đã lo lắng với tuyên bố "mọi thứ còn ở phía trước" khi biết tin Brazil gặp Nhật Bản ở vòng 32 đội. Zico huấn luyện "Samurai xanh" giai đoạn 2002-2006 và hiểu rõ bóng đá nước này đã tiến bộ ra sao.

Để thắng Brazil, Nhật Bản phải vượt qua "lời nguyền" knock-out. Suốt chiều dài lịch sử, "Samurai xanh" toàn thua ở vòng loại trực tiếp, lần lượt trước Thổ Nhĩ Kỳ (2002) và Bỉ (2018) trong thời gian thi đấu chính thức, và trước Paraguay (2010), Croatia (2022) trên chấm phạt đền. Các thất bại này đều diễn ra tại vòng 16 đội.