CĐV Hàn Quốc 'giới thiệu' 5 ứng viên thay HLV đội tuyển, có ông Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo 'giải cứu' đội tuyển Hàn Quốc?

Hàn Quốc chuẩn bị phải nói lời chia tay World Cup 2026. Đội bóng xứ kim chi nhiều khả năng không thể nằm trong 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất (đứng thứ 8/12, vẫn còn 2 đội hạng ba xếp sau chưa đấu), do chỉ có vỏn vẹn 3 điểm cùng hiệu số -1. Nếu bị loại, đây sẽ là kết thúc buồn cho đội bóng của trưởng đoàn Park Hang-seo, bởi Hàn Quốc được kỳ vọng tiến sâu ở kỳ World Cup nằm ở bảng đấu dễ thở và chuẩn bị lực lượng rất tốt.

Giới mộ điệu Hàn Quốc có lẽ đã hết kiên nhẫn với HLV Hong Myung-bo. Chiến lược gia Hàn Quốc bị chỉ trích thi đấu quá thực dụng, cẩn trọng, khi đá với tâm lý sợ thua. "Những chiến binh Taegeuk" thua 0-1 trước Mexico do sai sót cá nhân, rồi lại thua 0-1 trước Nam Phi ở trận đấu Hàn Quốc dường như đá để "cầu hòa" lấy ngôi nhì bảng, hơn là thực sự muốn thắng.

Thầy Park khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Thái độ thi đấu cùng đấu pháp nghèo nàn khiến HLV Hong Myung-bo chịu sức ép rất lớn. Vì không hoàn thành nhiệm vụ đưa Hàn Quốc vượt vòng bảng, nên gần như chắc chắn, ông sẽ bị sa thải.

Công chúng Hàn Quốc đã lên danh sách 5 cái tên có thể thay thế ông Hong Myung-bo. Đó là các HLV Park Hang-seo, Hwang Sun-hong, Park Ji-sung, Choi Yong-soo và Ahn Jung-hwan. Trong đó, ông Park được đánh giá có rất nhiều điểm mạnh, như: nhà lãnh đạo thực thụ đã tạo nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam; có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia; giao tiếp và tạo động lực rất tốt với cầu thủ; đã chứng minh năng lực cầm quân trên đấu trường quốc tế; hiểu biết sâu sắc về bóng đá Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo từng sắm vai "cánh tay phải" của HLV huyền thoại Guus Hiddink, góp công tạo nên kỳ tích vào bán kết World Cup 2002 của Hàn Quốc. Sau đó, ông Park dẫn dắt Olympic Hàn Quốc tại ASIAD 2002, nhưng đội bị loại ở bán kết, khiến chiến lược gia này bị sa thải.

Sau khi dẫn dắt một loạt đội bóng Hàn Quốc như Chunnam Dragons, Sangju Sangmu, Changwon City, ông Park đến Việt Nam năm 2017 và giành hàng loạt kỳ tích, như vô địch AFF Cup 2018, hạng tư ASIAD 2018, á quân U.23 châu Á 2018, đoạt HCV SEA Games 30, 31.

Ông Park rời ghế HLV đầu năm 2023, khép lại 5 năm thành công cùng đội tuyển Việt Nam. Sau đó, ông theo đuổi dự án riêng như mở học viện bóng đá quốc tế, làm cố vấn cho CLB Bắc Ninh. Ông Park cũng được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) nhiệm kỳ 2025 - 2028. Tại World Cup 2026, ông là trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc.

Mùa tới, HLV Park Hang-seo dẫn dắt CLB Kanchanaburi Power FC trong mùa giải 2026 - 2027, với mục tiêu đặt nền móng cho sự phát triển cầu thủ trẻ và một hệ thống dài hạn của đội bóng. Ngoài ra, mục tiêu lớn nhất của ông Park cũng là phải đưa đội bóng này trở lại hạng cao nhất của bóng đá Thái Lan.



