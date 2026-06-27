Lượt cuối bảng K World Cup 2026: Bồ Đào Nha đại chiến Colombia

Trận quyết đấu của Bồ Đào Nha và Ronaldo

Chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan đã giúp Bồ Đào Nha "thức tỉnh" ở World Cup 2026. Từ chỗ bị chỉ trích nặng nề sau ngày ra quân thất vọng trước CHDC Congo, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đã lấy lại uy thế của ứng viên vô địch với cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ yếu nhất bảng đấu.

Tuy nhiên, trước mắt Bồ Đào Nha còn một thử thách nữa, đó là màn đọ sức với Colombia, đội đang ngự trị trên ngôi đầu.

Colombia không bùng nổ như 8-12 năm trước với lối chơi tấn công hấp dẫn đậm chất Latinh, nhưng đấy mới là điểm… đáng sợ của Luis Diaz cùng đồng đội. Đại diện Nam Mỹ đá trận nào cũng chỉ ở mức 7, 8 điểm, nhưng đều đều, ổn định và chắc chắn.

Ronaldo cùng Bồ Đào Nha phải vượt qua cửa ải Colombia ẢNH: REUTERS

HLV Nestor Lorenzo đang lồng ghép khéo léo tinh thần chiến đấu máu lửa đặc trưng của Colombia với hệ thống phòng ngự khoa học, chặt chẽ. Trong tay ông Lorenzo là những quân bài độc lập tác chiến và tạo cơ hội tốt như James Rodriguez, Diaz, Jefferson Lerma hay Juan Quintero. Tâm lý chiến cùng tiểu xảo cũng là điểm mạnh của các đội Nam Mỹ, rất khác những đối thủ đá “thuần” như Uzbekistan hay Congo.

Chìa khóa thắng thua sẽ nằm ở hai biên, nơi là cội nguồn sức mạnh của cả Bồ Đào Nha lẫn Colombia. Ở cánh phải, Joao Cancelo phải ngăn chặn “cơn lốc” Luis Diaz của Colombia, trong khi Vitinha cùng hai trung vệ cần phong tỏa James Rodriguez. Đây là cơ hội để HLV Roberto Martinez kiểm tra kỷ luật đội hình của học trò, trước khi Bồ Đào Nha gặp thử thách khó hơn ở vòng sau.

Cuộc chiến với Colombia cũng là phép thử cho đẳng cấp của Ronaldo. Siêu sao 41 tuổi đã cán mốc 6 VCK World Cup liên tục ghi bàn, nhưng anh mới chỉ lập cú đúp vào lưới đối thủ "nhỏ" như Uzbekistan. Ronaldo cần một thử thách lớn hơn để kiểm chứng chính mình. Colombia đã đến đúng lúc.

Nếu Colombia chắc chắn “ép chặt” khối phòng ngự và pressing nghẹt thở, đẳng cấp Ronaldo càng có cơ hội thể hiện. Chân sút của Al-Nassr dù đã 41 tuổi, không còn đơn giản để vượt qua những hậu vệ trẻ khỏe hơn như Davinson Sanchez hay Santiago Arias, nhưng Ronaldo vẫn có kho kinh nghiệm thi đấu dạn dày. Chỉ cần đối thủ lơ là một khoảnh khắc, số 7 của Bồ Đào Nha sẽ giáng đòn trừng phạt.

Bồ Đào Nha phải thắng trận quyết đấu để dẫn đầu bảng K và có nhánh đấu vừa vặn.

Ở trận còn lại, Congo chỉ cần đánh bại Uzbekistan là chắc chắn có vé vào vòng knock-out khi nằm trong nhóm các đội hạng ba xuất sắc nhất. Đây là cơ hội bằng vàng để đội bóng châu Phi viết tiếp câu chuyện cổ tích trong lần trở lại World Cup sau 54 năm chờ đợi.