Bản lĩnh Ronaldo đưa Bồ Đào Nha vượt khó

Bài toán khó cho Bồ Đào Nha

Chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan ở lượt 2 đã giúp Bồ Đào Nha lấy lại uy danh của ứng viên vô địch, cảm giác ghi bàn dồn dập cùng cảm hứng cho những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes. Chỉ trừ một thứ, là ngôi đầu bảng K. Bởi dù không thắng đậm như Bồ Đào Nha, song Colombia lại tiến rất chắc khi hạ Uzbekistan (3-1) rồi thắng Congo (1-0) để lấy ngôi đầu. Với 6 điểm, Colombia chỉ cần không thua Bồ Đào Nha lượt cuối là nắm chắc vị trí nhất bảng.

Nhãn quan chạy chỗ của Ronaldo (7) vẫn rất ấn tượng ẢNH: REUTERS

Colombia không bùng nổ như 8 - 12 năm trước với lối chơi tấn công hấp dẫn đậm chất La tinh, nhưng đấy mới là điểm… đáng sợ của Luis Diaz cùng đồng đội. Đại diện Nam Mỹ đá trận nào cũng chỉ ở mức 7 - 8 điểm, nhưng ổn định và chắc chắn. HLV Nestor Lorenzo đang lồng ghép khéo léo tinh thần chiến đấu máu lửa đặc trưng của Colombia với hệ thống phòng ngự khoa học, chặt chẽ. Trong tay ông Lorenzo là những quân bài độc lập tác chiến và tạo cơ hội tốt như James Rodriguez, Diaz, Jefferson Lerma hay Juan Quintero. Tâm lý chiến cùng tiểu xảo cũng là điểm mạnh của các đội Nam Mỹ, rất khác những đối thủ đá "thuần" như Uzbekistan hay Congo.

Một đối thủ đa diện như Colombia là mối đe dọa với hàng phòng ngự còn lỏng lẻo của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, muốn vô địch World Cup, Bồ Đào Nha phải thắng hết. Đó là con đường duy nhất. Ronaldo cùng đồng đội không thể đăng quang chỉ bằng cách "bắt nạt" những đối thủ lần đầu dự giải như Uzbekistan, mà phải giải mã đối thủ ít nhất tầm cỡ Colombia để tạo đà cho vòng knock-out.

R ONALDO SẼ LÀM ĐƯỢC ?

Ronaldo đã "thông nòng" với cú đúp vào lưới Uzbekistan. Song, quan trọng hơn bàn thắng, là cách siêu sao 41 tuổi tiết chế cái tôi để đóng góp cho tập thể. Không còn những pha rê dắt hay dứt điểm bất chấp cự ly, Ronaldo chạm bóng ít hơn, chịu khó chạy chỗ hút người và chắt chiu hơn trong từng pha vung chân. Khi thủ quân chấp nhận lùi lại, tuyến tiền vệ thuộc hàng tốt nhất giải của Bồ Đào Nha được giải phóng năng lượng. Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha, Nuno Mendes… đều đã "nóng máy" khi liên tục ghi bàn, kiến tạo ở trận trước.

Chìa khóa thắng thua sẽ nằm ở hai biên, nơi là cội nguồn sức mạnh của cả Bồ Đào Nha lẫn Colombia. Ở cánh phải, Joao Cancelo phải ngăn chặn "cơn lốc" Luis Diaz của Colombia, trong khi Vitinha cùng 2 trung vệ cần phong tỏa tầm ảnh hưởng của James Rodriguez. Đây là cơ hội để HLV Roberto Martinez kiểm tra kỷ luật đội hình của học trò, trước khi Bồ Đào Nha gặp thử thách khó hơn ở vòng sau.

Nếu Colombia chắc chắn "ép chặt" khối phòng ngự và pressing nghẹt thở, đẳng cấp Ronaldo càng có cơ hội thể hiện. Chân sút của Al-Nassr dù đã 41 tuổi, không còn đơn giản để vượt qua những hậu vệ trẻ khỏe hơn như Davinson Sanchez hay Santiago Arias, nhưng vẫn có kho kinh nghiệm thi đấu dày dạn. Chỉ cần đối thủ lơ là một khoảnh khắc, số 7 của Bồ Đào Nha sẽ giáng đòn trừng phạt. Nhãn quan chạy chỗ của Ronaldo vẫn rất ấn tượng. Khi được đá gần cầu môn đối thủ và dồn tối đa năng lượng cho những pha "săn mồi", Ronaldo đủ sức gieo sầu cho Colombia.

Với Ronaldo lúc này, giúp Bồ Đào Nha tiến xa quan trọng hơn lập kỷ lục. Anh không còn gì phải chứng tỏ trên phương diện cá nhân. Chỉ khi giúp đội nhà vươn cao ở World Cup, giá trị của người thủ quân mới được nhìn nhận vẹn toàn nhất.