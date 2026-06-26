Con trai HLV Ancelotti bị hiểu lầm nghiêm trọng, nào có phải ‘ghét bỏ’ gì Neymar

Trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Brazil trước Scotland ở lượt cuối bảng C World Cup 2026 (25.5), máy quay truyền hình ghi lại khoảnh khắc Davide Ancelotti - trợ lý HLV và là con trai của HLV Carlo Ancelotti - liếc nhìn Neymar rồi lắc đầu đúng lúc tiền đạo 34 tuổi chuẩn bị vào sân từ băng ghế dự bị.

Đoạn video chỉ kéo dài vài giây nhưng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Brazil. Nhiều tài khoản có lượng theo dõi lớn cho rằng Davide Ancelotti không đồng tình với quyết định tung Neymar vào sân của cha mình, qua đó làm dấy lên tranh cãi dữ dội về vai trò của ngôi sao số 10 trong đội tuyển Brazil.

Davide Ancelotti (trái) đang bị CĐV Brazil chỉ trích ẢNH: REUTERS

CĐV Brazil đã hiểu lầm Davide Ancelotti

Làn sóng chỉ trích nhanh chóng hướng về Davide Ancelotti, kéo theo cả gia đình ông bị chỉ trích cũng như nhận rất nhiều lời lẽ lăng mạ. Ngay lập tức, vợ của ông Davide Ancelotti, Ana Galocha đã phải lên tiếng giải thích.

"Các bạn có biết rằng mình đang hiểu sai hoàn toàn một hình ảnh, điều không hề liên quan đến thực tế? Chỉ vì vậy mà từ sáng đến giờ tôi đã phải nhận vô số lời lăng mạ. Chúng tôi là những người đầu tiên mong Brazil chiến thắng", Ana Galocha viết trên Instagram.

Theo cô, đoạn video đã bị diễn giải theo hướng hoàn toàn khác với những gì thực sự xảy ra trên băng ghế huấn luyện.

Đáng chú ý, cuộc điều tra sau đó của tờ Globo đã phần nào làm sáng tỏ sự việc. Theo nguồn tin này, cái lắc đầu của Davide Ancelotti không nhằm phản đối việc Neymar được tung vào sân như nhiều người suy diễn.

Thực tế, đó chỉ là một phần trong cuộc trao đổi giữa Davide Ancelotti với trợ lý Paul Clement. Việc Davide Ancelotti vừa quay đầu nhìn Neymar vừa lắc đầu diễn ra gần như cùng thời điểm nên tạo cảm giác hai hành động có liên quan.

Ở một góc quay khác, Davide Ancelotti còn chủ động đứng dậy trao đổi trực tiếp với Neymar trước khi tiền đạo này vào sân thi đấu, qua đó cho thấy giữa hai người không hề tồn tại mâu thuẫn như những đồn đoán trên mạng xã hội.

Dù vậy, vụ việc vẫn phản ánh sức nóng của câu chuyện Neymar tại World Cup 2026. Việc cựu ngôi sao Barcelona và PSG trở lại đội tuyển vốn đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận Brazil.

Trước đó, HLV Carlo Ancelotti từng không triệu tập Neymar trong gần một năm do lo ngại về phong độ, thể trạng và tiền sử chấn thương của tiền đạo kỳ cựu. Chỉ đến trước World Cup 2026, chiến lược gia người Ý mới quyết định trao cơ hội trở lại cho cầu thủ 34 tuổi.

Neymar đã trở lại ở trận gặp Scotland, khiến CĐV Brazil phấn khích ẢNH: REUTERS

Chiến thắng trước Scotland giúp Brazil tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại World Cup 2026. Thầy trò HLV Ancelotti có 7 điểm sau 3 trận, vào vòng 32 đội với ngôi đầu. Tuy nhiên, với nhiều CĐV xứ Samba, khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là màn tái xuất của Neymar sau 981 ngày vắng bóng ở đội tuyển quốc gia.

Sau trận, tiền đạo 34 tuổi không giấu được cảm xúc khi chia sẻ ngắn gọn: "Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời! Một khoảnh khắc tuyệt vời, 100%! Xin cảm ơn”.