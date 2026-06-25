HLV Scotland ‘đùng đùng’ bỏ ngang họp báo vì thua Brazil, đội hạng ba đã đi tiếp là ai?

HLV Scotland tức giận vì câu hỏi của phóng viên

Sau khi gây thất vọng với trận thua Ma Rốc ở lượt đấu thứ hai, Scotland bước vào cuộc chạm trán Brazil tại Miami với hy vọng tạo nên bất ngờ để tự quyết số phận. Tuy nhiên, trước sức mạnh vượt trội của đại diện Nam Mỹ, đội bóng xứ sở kèn túi nhanh chóng sụp đổ và nhận thất bại 0-3.

Kết quả này khiến Scotland kết thúc vòng bảng với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại âm 3 và phải hồi hộp chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để nuôi hy vọng đi tiếp bằng suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Sự thất vọng của HLV Steve Clarke thể hiện rõ ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông liên tục đưa ra những câu trả lời ngắn gọn và đầy khó chịu. Khi được hỏi trận đấu khó khăn đến mức nào, nhà cầm quân Scotland đáp lạnh lùng: “Chúng tôi tự làm khó mình, thế thôi”.

HLV Steve Clarke không hài lòng vì đội tuyển Scotland thua quá đậm Brazil ẢNH: REUTERS

Trước câu hỏi về những sai lầm khiến Scotland trả giá trước Brazil, ông tiếp tục nói: “Chúng tôi đã biếu cho họ các bàn thắng. Chúng tôi để họ chơi đúng theo ý muốn. Thật đáng thất vọng”.

Tuy nhiên, khoảnh khắc gây chú ý nhất đến khi phóng viên đề cập đến cơ hội đi tiếp của Scotland và những kịch bản phức tạp liên quan đến cuộc đua của các đội đứng thứ ba. HLV Steve Clarke lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện.

“Tôi xin lỗi, tôi thậm chí không muốn nghĩ đến chuyện đó”, ông nói trước khi quay lưng rời đi ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.

Phản ứng của HLV Clarke nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người thông cảm với tâm trạng của chiến lược gia Scotland khi đội bóng của ông đang đứng trước nguy cơ thêm một lần nữa dừng bước ngay từ vòng bảng. Trong lịch sử các kỳ World Cup, Scotland chưa từng vượt qua vòng bảng và giấc mơ làm nên cột mốc lịch sử vẫn đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Bosnia & Herzegovina làm nên lịch sử

Trong lúc Scotland thấp thỏm chờ đợi, World Cup 2026 lại vừa ghi nhận một dấu mốc đáng chú ý. Đội tuyển Bosnia & Herzegovina đã trở thành đội đứng thứ ba đầu tiên chắc chắn giành quyền vào vòng 32 đội nhờ thể thức mới của giải đấu.

Ở World Cup 2026, lần đầu tiên có 48 đội tham dự. Bên cạnh 12 đội nhất bảng và 12 đội nhì bảng, FIFA còn trao thêm 8 suất cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Điều này tạo ra cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các đội không thể lọt vào tốp 2.

Bosnia & Herzegovina là đội hạng 3 đầu tiên giành quyền vào chơi ở vòng 32 đội ẢNH: REUTERS

Bosnia & Herzegovina khép lại vòng bảng B với 4 điểm sau trận hòa Canada và chiến thắng 3-1 trước Qatar. Dù hiệu số bàn thắng bại là âm 1, đại diện Balkan vẫn sớm đảm bảo vị trí trong nhóm 8 đội hạng ba xuất sắc nhất.

Lý do là đã có ít nhất 5 đội đứng thứ ba khác không còn khả năng vượt qua thành tích của Bosnia & Herzegovina.

Trước hết, hai bảng đấu đã kết thúc là bảng A và bảng C đều cho kết quả có lợi cho Bosnia & Herzegovina. Đội tuyển Hàn Quốc xếp thứ ba bảng A chỉ giành được 3 điểm cùng hiệu số -1, trong khi Scotland đứng thứ ba bảng C với 3 điểm và hiệu số -3. Cả hai đều kém Bosnia & Herzegovina về điểm số nên chắc chắn xếp dưới đại diện Balkan trong bảng xếp hạng các đội hạng ba.

Tại bảng I, cuộc cạnh tranh cũng không còn ảnh hưởng đến Bosnia & Herzegovina. Trước lượt đấu cuối, cả Senegal và Iraq đều chưa giành được điểm nào. Hai đội sẽ gặp nhau trực tiếp để tranh vị trí thứ ba của bảng. Điều đó đồng nghĩa đội đứng thứ ba chung cuộc tại bảng I chỉ có thể đạt tối đa 3 điểm sau 3 trận, thấp hơn thành tích 4 điểm của Bosnia & Herzegovina.

Tình hình tương tự diễn ra ở bảng D. Trước lượt cuối, Úc đứng nhì bảng với 3 điểm và hiệu số 0, còn Paraguay xếp thứ ba với 3 điểm và hiệu số -2. Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp để phân định vị trí. Nếu một trong hai đội giành chiến thắng, đội thua sẽ đứng thứ ba với 3 điểm và chắc chắn xếp dưới Bosnia & Herzegovina. Ngay cả trong trường hợp trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, Paraguay nhiều khả năng vẫn giữ vị trí thứ ba với 4 điểm nhưng hiệu số chỉ là -2, thấp hơn Bosnia & Herzegovina đang có hiệu số -1.

Kịch bản gần như tương tự xuất hiện ở bảng J. Áo hiện có 3 điểm và hiệu số 0, còn Algeria có 3 điểm và hiệu số -2 trước khi gặp nhau ở lượt cuối. Nếu trận đấu phân định thắng thua, đội đứng thứ ba sẽ chỉ có 3 điểm. Nếu hai đội hòa nhau, Algeria nhiều khả năng vẫn xếp thứ ba với 4 điểm nhưng hiệu số tối đa chỉ là -2, vẫn kém Bosnia & Herzegovina.

Việc sớm giành vé giúp Bosnia & Herzegovina trở thành đội hạng ba đầu tiên chính thức ghi tên mình vào vòng 32 đội của World Cup 2026. Trong lịch sử, đây cũng là lần đầu Bosnia & Herzegovina có thể vượt qua được vòng bảng World Cup. Đại diện châu Âu hiện vẫn chờ xác định đối thủ ở vòng knock-out, nhưng theo nhiều dự đoán, họ có khả năng chạm trán chủ nhà Mỹ ở vòng 32 đội..