Cầu thủ Hàn Quốc xô xát với đội tuyển Nam Phi, CĐV đòi sa thải HLV Hong Myung-bo

Không khí sau trận giữa đội tuyển Hàn Quốc và Nam Phi căng thẳng

Sau trận thua 0-1 trước Nam Phi ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 diễn ra tại Mexico (sáng 25.6), bầu không khí trong khu vực hỗn hợp (mixed zone) trở nên nóng hơn bao giờ hết. Theo truyền thông Hàn Quốc, các cầu thủ hai đội đã xảy ra lời qua tiếng lại khi đội tuyển Nam Phi ăn mừng quá khích trong lúc các tuyển thủ Hàn Quốc đang trả lời phỏng vấn.

Đội tuyển Hàn Quốc đã xảy ra mâu thuẫn với các cầu thủ Nam Phi sau khi trận đấu kết thúc ẢNH: REUTERS

Trong khi các cầu thủ Hàn Quốc bước vào khu vực phỏng vấn với tâm trạng nặng nề sau thất bại khiến cơ hội đi tiếp trở nên mong manh, các cầu thủ Nam Phi lại vừa hát vừa nhảy múa để ăn mừng chiến tích giành vé vào vòng 32 đội.

Sự việc trở nên căng thẳng khi đoàn cầu thủ Nam Phi đi ngang qua khu vực tác nghiệp của báo chí, nơi các tuyển thủ Hàn Quốc như Hwang In-beom và Lee Kang-in đang trả lời phỏng vấn. Tiếng hò reo quá lớn khiến các cuộc trao đổi liên tục bị gián đoạn.

Các phóng viên và thành viên ban huấn luyện Hàn Quốc đã đề nghị phía Nam Phi giảm âm lượng để đảm bảo công tác truyền thông. Tuy nhiên, phía đội bóng châu Phi cho rằng họ có quyền ăn mừng chiến thắng và không cần phải dừng lại.

Đội tuyển Hàn Quốc của Son Heung-min vượt qua vòng bảng World Cup trong kịch bản nào?

Theo các nguồn tin từ Hàn Quốc, Hwang In-beom đã trực tiếp phản ứng trước thái độ của đối thủ. Tiền vệ đang khoác áo đội tuyển Hàn Quốc đã yêu cầu phía Nam Phi "hãy thể hiện sự tôn trọng" đối với những cầu thủ vừa trải qua thất bại đau đớn.

Tờ OSEN cho biết, không khí lập tức trở nên căng thẳng khi xuất hiện những lời đáp trả từ cả hai phía. Một số cầu thủ và nhân viên hai đội thậm chí đã có màn xô xát trong lúc di chuyển qua khu vực phỏng vấn. Nhân viên FIFA cùng quan chức của hai đội phải nhanh chóng can thiệp để ngăn sự việc leo thang.

May mắn là tình huống được kiểm soát chỉ sau ít phút và các cuộc phỏng vấn tiếp tục diễn ra bình thường. Một quan chức FIFA sau đó cho biết màn ăn mừng của Nam Phi không bị xem là vi phạm quy định giải đấu vì diễn ra trong quá trình di chuyển qua khu vực chính thức.

Đội tuyển Hàn Quốc chỉ xếp thứ 3 và đang hồi hộp chờ đợi các trận đấu ở các bảng đấu còn lại ẢNH: REUTERS

HLV Hong Myung-bo bị chỉ trích

Trong khi đó, tâm điểm chỉ trích tại Hàn Quốc lại hướng về HLV Hong Myung-bo. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ với những quyết định chiến thuật của nhà cầm quân 57 tuổi.

Nhiều CĐV không hiểu vì sao Hong Myung-bo lại cất đội trưởng Son Heung-min trên ghế dự bị ở trận đấu có ý nghĩa sống còn. Việc sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ cùng cách tiếp cận thận trọng cũng bị đánh giá là nguyên nhân khiến Hàn Quốc đánh mất thế trận trước Nam Phi.

Dù chỉ cần một trận hòa để rộng cửa đi tiếp, đội bóng xứ kim chi lại thi đấu bế tắc trong phần lớn thời gian. Sau khi bị thủng lưới, họ không tạo ra đủ sức ép để tìm bàn gỡ và chấp nhận thất bại 0-1 đầy thất vọng.

Làn sóng chỉ trích vì thế bùng nổ dữ dội. Nhiều CĐV yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc chấm dứt hợp đồng với HLV Hong Myung-bo ngay lập tức. Trên các diễn đàn lớn, những bình luận như "Sa thải Hong Myung-bo ngay", "Thà không có HLV còn hơn" hay "Ông ấy phải chịu trách nhiệm cho thất bại này" xuất hiện với tần suất dày đặc.

HLV Hong Myung-bo đang bị chỉ trích dữ dội tại Hàn Quốc ẢNH: REUTERS

Không ít người còn liên tưởng đến World Cup 2014, khi chính HLV Hong Myung-bo dẫn dắt Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng sau thất bại nặng nề trước Algeria. Sau 12 năm, nhà cầm quân này một lần nữa đối mặt nguy cơ rời ghế vì một thất bại trước đại diện châu Phi.

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Hong Myung-bo thừa nhận trách nhiệm thuộc về mình: "HLV phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả này". Tuy nhiên, ông không đề cập đến khả năng từ chức.

Sau 3 trận tại vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc chỉ có 3 điểm cùng hiệu số -1. Thầy trò HLV Hong Myung-bo xếp thứ 3 bảng A và phải chờ khi các bảng đấu còn lại kết thúc mới biết mình có thể góp mặt trong danh sách 8 đội hạng 3 xuất sắc nhất để đi tiếp hay không.