Vé vớt đang viết lại kịch bản World Cup 2026: Lượt trận cuối vòng bảng căng hơn dây đàn

Khi FIFA quyết định mở rộng World Cup từ 32 lên 48 đội, nhiều ý kiến lo ngại vòng bảng sẽ mất đi tính cạnh tranh. Việc bổ sung 8 suất dành cho các đội xếp thứ ba thậm chí còn bị cho là sẽ khiến các đội bóng dễ dàng đi tiếp hơn và làm giảm sức hấp dẫn của giải đấu.

Nhưng những gì diễn ra tại World Cup 2026 lại đang cho thấy điều ngược lại.

Người hâm mộ đội tuyển Hàn Quốc thất thần khi đội nhà thất bại trước Nam Phi và phải chờ vé vớt ẢNH: REUTERS

Nếu ở các kỳ World Cup trước, nhiều đội gần như hết cơ hội sau 2 lượt trận, thì năm nay cánh cửa đi tiếp vẫn mở với rất nhiều đội tuyển. Ngoài 24 đội nhất và nhì bảng, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng giành quyền vào vòng knock-out. Điều đó đồng nghĩa cuộc đua không còn giới hạn trong từng bảng đấu mà mở rộng ra toàn bộ giải đấu.

Vé vớt khiến lượt trận cuối World Cup 2026 khó đoán hơn

Đội tuyển Hàn Quốc là một ví dụ. Sau thất bại trước đội tuyển Nam Phi, Son Heung-min cùng các đồng đội rơi xuống vị trí thứ ba bảng A và đánh mất quyền tự quyết. Tuy nhiên, họ vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu giữ được vị trí trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đội tuyển Hàn Quốc sẽ phải chờ đợi để biết số phận của mình

Không chỉ Hàn Quốc. Nhiều đội tuyển khác cũng bước vào lượt cuối với hy vọng tương tự. Họ không còn buộc phải chen chân vào 2 vị trí đầu bảng, mà vẫn có thể nuôi hy vọng bằng điểm số, hiệu số hoặc số bàn thắng ghi được.

Chính điều đó khiến số đội còn động lực thi đấu tăng lên đáng kể. Thay vì xuất hiện nhiều trận đấu mang tính thủ tục như trước, phần lớn các đội tuyển đều còn mục tiêu để theo đuổi đến những phút cuối cùng.

Một bàn thắng có thể thay đổi nhiều bảng đấu

Sự khác biệt lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở chỗ các bảng đấu không còn hoạt động độc lập. Trước đây, đội tuyển chỉ cần quan tâm đến kết quả trong bảng của mình. Còn bây giờ, số phận của họ có thể bị ảnh hưởng bởi một trận đấu diễn ra ở thành phố khác, thậm chí ở một quốc gia khác.

Một bàn thắng ở bảng F có thể khiến đội đứng thứ ba bảng A mất vị trí trong nhóm an toàn. Một bàn thua ở bảng H cũng có thể mở ra cơ hội cho đội tuyển ở bảng I.

Thể thức mới sẽ giảm bớt số trận "mất động lực" ẢNH: REUTERS

Cuộc đua vì thế trở nên phức tạp hơn rất nhiều. HLV không chỉ tính đến chuyện thắng hay hòa, mà còn phải cân nhắc hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được và cả khả năng cạnh tranh với những đội xếp thứ ba ở các bảng khác.

Điều đó cũng làm thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Thắng 3-0 giờ giá trị hơn thắng 1-0. Thua 0-1 cũng khác rất nhiều so với thua 0-3. Mỗi bàn thắng đều có thể trở thành yếu tố quyết định khi các đội được so sánh thành tích sau vòng bảng.

Đó là lý do nhiều đội vẫn tiếp tục tấn công ngay cả khi đã dẫn trước hoặc đã gần hết thời gian thi đấu. Không chỉ vì chiến thắng, mà còn vì hiệu số có thể quyết định tấm vé đi tiếp.

Người hâm mộ cũng theo dõi World Cup theo cách khác

Không chỉ các đội tuyển, người hâm mộ cũng đang trải nghiệm một kỳ World Cup rất khác. Nếu trước đây, khán giả chủ yếu quan tâm đến trận đấu của đội mình yêu thích, thì nay họ còn phải liên tục cập nhật kết quả ở nhiều bảng đấu khác. Một bàn thắng ở trận đấu cách đó hàng nghìn km cũng có thể làm thay đổi cục diện của đội bóng họ đang cổ vũ.

Điều này khiến lượt trận cuối trở nên căng thẳng hơn. Không ít đội tuyển phải chờ tiếng còi mãn cuộc ở các sân đấu khác mới biết mình đi tiếp hay bị loại. Cảm giác hồi hộp vì thế không chỉ kéo dài trong 90 phút của một trận đấu, mà xuyên suốt cả lượt đấu cuối của vòng bảng.

Người hâm mộ đồng thời cũng sẽ phải quan tâm đến nhiều bảng đấu hơn ẢNH: REUTERS

Thể thức mới cũng khiến các đội bóng khó chấp nhận buông xuôi hơn. Ngay cả những đội đang đứng thứ ba hoặc thứ tư vẫn có lý do để chiến đấu nếu khoảng cách điểm số chưa quá lớn. Điều này góp phần giảm đáng kể số trận đấu thiếu động lực - điều từng là một trong những điểm bị phàn nàn ở các kỳ World Cup trước.

Tất nhiên, tranh cãi về thể thức 48 đội vẫn còn. Có ý kiến cho rằng việc trao vé cho các đội xếp thứ ba làm giảm tính khắc nghiệt của vòng bảng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì đang diễn ra, FIFA ít nhất đã đạt được một mục tiêu quan trọng: giữ cho cuộc đua giành vé đi tiếp kéo dài đến những lượt trận cuối và tạo thêm nhiều kịch bản khó lường.