Thụy Sĩ 2-1 Canada, World Cup 2026: Đội châu Âu nhất bảng, chủ nhà tạo lịch sử

3 bàn thắng đều đến trong hiệp 2

Màn chạm trán trên SVĐ BC Place tại Vancouver mang tính chất quyết định cho ngôi đầu bảng B, khi cả chủ nhà Canada lẫn Thụy Sĩ đều hướng tới mục tiêu đi tiếp bằng ngôi nhất bảng. Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Canada nhập cuộc tự tin, trong khi Thụy Sĩ cũng chơi khá cởi mở. Điểm nhấn của hiệp 1 là khả năng chống phản công khá tốt của hai đội. Hơn 45 phút thi đấu đầu tiên trôi qua trong thế giằng co, không có nhiều cơ hội mười mươi được tạo ra.

Bước sang hiệp hai, thế bế tắc nhanh chóng bị phá vỡ khi Thụy Sĩ bất ngờ chủ động đẩy cao tốc độ. Ngay ở phút 46, từ một tình huống triển khai tấn công sắc bén bên hành lang cánh phải, Johan Manzambi thực hiện đường căng ngang chuẩn xác đưa Ruben Vargas vào thế thuận lợi và sút tung lưới Canada, mở tỷ số trận đấu.

Thụy Sĩ (trái) vẫn cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn hơn ở đấu trường World Cup so với chủ nhà ẢNH: REUTERS

Nhận bàn thua sớm, đội chủ nhà buộc phải dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ và đồng thời để lộ những khoảng trống phía sau. Đến phút 57, Breel Embolo tì đè và làm tường khéo léo trước khi kiến tạo để chính Manzambi băng lên từ tuyến hai và dứt điểm nhân đôi cách biệt cho đại diện châu Âu.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến nỗ lực của thầy trò HLV Jesse Marsch khi họ không còn gì để mất và dồn toàn lực tấn công. Sức ép do Canada tạo ra cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 76, khi cầu thủ vào sân thay người Promise David đón đường chuyền tinh tế từ Nathan Saliba để thực hiện pha vô lê vô cùng đẹp mắt, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Đội tuyển Canada lần đầu giành vé vào knock-out World Cup sau 3 lần tham dự (trước đó vào năm 1986 và 2022) ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Thụy Sĩ cán đích bảng B với ngôi đầu khi có 7 điểm sau thành tích bất bại. Canada dù nhận thất bại nhưng vẫn đi tiếp bằng ngôi nhì bảng với 4 điểm và hiệu số +5. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử dự World Cup, đội bóng xứ lá phong mới có mặt ở vòng đấu knock-out.