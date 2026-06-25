Nhận định Nam Phi vs Hàn Quốc: Tỷ số sít sao, 'hổ châu Á' giành vé

Đội tuyển Hàn Quốc nắm lợi thế

Với cục diện bảng A trước lượt trận cuối cùng, Mexico đã sớm giành vé với ngôi nhất bảng sau 2 trận toàn thắng. Hàn Quốc tạm xếp nhì với 3 điểm (hiệu số 0), CH Czech hạng ba với 1 điểm (hiệu số -1), còn Nam Phi chót bảng với 1 điểm (hiệu số -2).

Đội tuyển Hàn Quốc đã lội ngược dòng để đánh bại CH Czech trong ngày khai mạc giải đấu. Nhưng sau đó “hổ châu Á” đã phải nhận thất bại nghiệt ngã trước đồng chủ nhà Mexico ở lượt trận thứ hai. Sai lầm tai hại của thủ môn Kim Seung-gyu đã tạo điều kiện cho Luis Romo ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chính điều này khiến đội bóng xứ kim chi phải căng sức chiến đấu ở lượt trận cuối để kéo dài hành trình của mình tại World Cup 2026.

Son Heung-min (phải) vẫn chưa tìm lại bản năng sát thủ ở Word Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trái ngược với điều đó, “Bafana Bafana” (biệt danh của đội tuyển Nam Phi) lại mang đến sự thất vọng. Hy vọng đi tiếp tại World Cup của đội bóng này vẫn còn nhen nhóm nhờ quả phạt đền ở phút 83 của Teboho Mokoena trong trận gặp CH Czech ở lượt trận thứ 2. Nam Phi giật lại 1 điểm cực kỳ quý giá. Và giờ đây, đại diện châu Phi phải hướng tới mục tiêu đánh bại Hàn Quốc nếu muốn giành vé vào vòng 32 đội. Chỉ có một chiến thắng mới đủ để giúp các học trò của HLV Hugo Broos đi tiếp.

Dự đoán kết quả: Nam Phi 0-1 Hàn Quốc

Cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc vẫn rất lớn, khi điều kiện cần là không thua trước Nam Phi bị đánh giá “nằm chiếu dưới”. Một kết quả hòa ở trận này sẽ đảm bảo cho đại diện châu Á vị trí thứ hai tại bảng A, bất chấp kết quả của màn so tài giữa CH Czech và Mexico diễn ra cùng giờ tại sân Azteca.

Bafana Bafana nên giữ vững sự kiên cường và tinh thần chiến đấu cao như khi chạm trán CH Czech. Tuy nhiên, Hàn Quốc là tập thể được đánh giá nhạy bén hơn nhiều, với lối chơi pressing tầm cao ngay từ phần sân đối phương. Đây sẽ là thử thách lớn với lối chơi triển khai bóng từ phần sân nhà của Nam Phi.

Trận Nam Phi vs Hàn Quốc diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 25.6 (theo giờ Việt Nam) ẢNH: CMH

Trong trường hợp Son Heung-min trở lại là chính mình, Hàn Quốc sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Ngôi sao đang khoác áo CLB Los Angeles đến lúc này vẫn chưa tìm lại bản năng săn bàn tại Bắc Mỹ. Phong độ ghi bàn sa sút của cựu sao Tottenham tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) năm nay dường như đã theo anh đến VCK World Cup hè này.

Có một khoảng cách rõ rệt về chất lượng giữa hai đội bóng này, tương tự như những gì đã diễn ra ở lượt trận thứ nhất khi Mexico đối đầu với Nam Phi. Hàn Quốc đứng thứ 25 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn Bafana Bafana tới 35 bậc. Ở trận này, việc Nam Phi tràn lên tấn công với khao khát có được 3 điểm sẽ khiến họ dễ rơi vào cái bẫy phản công của đại diện châu Á.

Thông tin lực lượng trước trận Nam Phi vs Hàn Quốc

Đội tuyển Nam Phi không có Yaya Sithole và Themba Zwane. Hai cầu thủ này đều phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận ra quân bảng A gặp chủ nhà Mexico và bị treo giò. Đội hình của Bafana Bafana cũng thiếu vắng "vị cứu tinh" trên chấm phạt đền là Mokoena do án treo giò vì nhận đủ 2 thẻ vàng sau 2 trận.

Hai ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc là Son Heung-min và Lee Kang-in đã bất ngờ bị rút ra nghỉ ngay sau bàn mở tỷ số của Mexico ở lượt trận thứ 2. Tuy nhiên, cả hai dự kiến sẽ đá chính ở trận gặp Nam Phi. Lee Kang-in đã có màn trình diễn xuất sắc trong chiến thắng 2-1 trước CH Czech, và anh sẽ cùng với Lee Jae-sung hỗ trợ ngay phía sau chân sút số 1 của lịch sử bóng đá Hàn Quốc.

Hwang In-beom, người đã ghi bàn gỡ hòa ở lượt trận thứ nhất dự kiến sẽ đá chính ở hàng tiền vệ. Hàng phòng ngự sẽ tiếp tục được chỉ huy bởi “đá tảng” Kim Min-jae của CLB Bayern Munich.